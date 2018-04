24.04.2018

Mehr Schutz vor Hacker-Angriffen Handwerksverband verstärkt Engagement für Cyber-Sicherheit

Angesichts der zunehmenden Digitalisierung wird es auch im Handwerk immer wichtiger, Cyber-Risiken zu erkennen. Netzwerke können dabei helfen.

Hacker-Angriffe machen auch vor Handwerksbetrieben nicht halt. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) haben deshalb ihre Zusammenarbeit weiter verstärkt. "Ich freue mich, dass alle Mitglieder im Beirat der Allianz für Cyber-Sicherheit einstimmig beschlossen haben, den ZDH in unserem Steuerungskreis willkommen zu heißen", sagte BSI-Präsident Arne Schönbohm. Damit erhielten der Verband und seine Mitgliedsunternehmen eine starke Stimme in einem Netzwerk, das sich seit mehr als fünf Jahren erfolgreich für die Widerstandsfähigkeit des Standorts Deutschlands gegenüber Cyber-Attacken stark mache.

Handwerk schon seit 2017 aktives Mitglied der Allianz

Aufgabe des Beirates ist es, Impulse für die zukünftigen Themenschwerpunkte zu geben und die bisherige Arbeit zu reflektieren. Mitlieder des Beirates sind - neben dem BSI - das Bundesinnenministerium und verschiedene Wirtschaftsverbände. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks ist seit Oktober 2017 aktives Mitglied der Allianz. Zeitgleich hat er mit dem BSI auch eine Kooperation für mehr Cyber-Sicherheit im Handwerk abgeschlossen.

IT-Sicherheit ist Chefsache

Wie ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer sagte, hat nicht zuletzt die intensive Beschäftigung mit dem Thema IT-Sicherheit im Rahmen der Kooperation mit dem BSI gezeigt, wie wichtig es ist, Cyber-Sicherheitsrisiken im Handwerk zu erkennen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. "Ich empfehle allen Handwerksbetrieben, das Thema IT-Sicherheit zur Chefsache zu machen", sagte er. Hilfestellung könnten sie dabei nicht zuletzt vom Kompetenzzentrum Digitales Handwerk erhalten.

Cybersicherheitstag im Juli in Münster

Darüber hinaus sollen nach Angaben des ZDH zum zweiten gemeinsamen Cyber-Sicherheitstag am 11. Juli 2018 in Münster weitere Maßnahmen vorgestellt werden, wie Handwerksbetriebe ihre Cyber-Sicherheit erhöhen können. Dazu zähle etwa eine Online-Präsenz mit zielgruppenspezifischen Informationen zur IT-Sicherheit für Handwerksbetriebe oder ein Konzept für Multiplikatoren-Schulungen "Cyber-Sicherheit im Handwerk." bir