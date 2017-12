23.12.2017

ARD-Show "Frag doch mal die Maus" Handwerker backen XXL-Lebkuchenhaus

In der Weinhachtsausgabe der Quizshow "Frag doch mal die Maus" zeigt das Bäckerhandwerk sein Können. Das XXL-Lebkuchenhaus von neun Handwerksbetrieben lässt sich auch zu Hause nachbacken.

Von Steffen Guthardt

Christoph Biemann, der bekannte Moderator der "Sendung mit der Maus", unterstützte die Meister ihres Fachs in der Backstube. - © WDR/Max Kohr

Wie viel Mehl braucht man, um ein Lebkuchenhaus wie im Märchen "Hänsel und Gretel" Wirklichkeit werden zu lassen? Und wie viel Kalorien hat das? Um diese und weitere Fragen geht es in der Weihnachtsausgabe der ARD-Show "Frag doch mal die Maus". Neun Bäckereien haben sich für die Fernsehaktion zusammengetan und in ihren Backstuben insgesamt über 100 Arbeitsstunden in das XXL-Lebkuchenhaus investiert.

Neben dem Backen waren die Planung und der Zusammenbau des Knusperhäuschens eine besondere Herausforderung für die Bäckermeister und ihre Lehrlinge. Tatkräftige Unterstützung in der Backstube bekamen die Betriebe von Christoph Biemann, dem Moderator der "Sendung mit der Maus".

© WDR/Max Kohr

Lebkuchenhaus nachbacken

Wielche Mengen an Zutaten für das überdimensionale Lebkuchenhaus verwendet wurden, wird es in der Quizshow am 23. Dezember von Moderator Eckart von Hirschhausen verraten. Wer das XXL-Lebkuchenhaus schon einmal in Haushaltsgröße nachbacken möchte, braucht dafür folgende Zutaten:

100 g Honig

130 g Printensirup

50 g Farinzucker

150 g Weizenmehl 550

150 g Weizenmehl 1050

5 g Lebkuchengewürz

5 g Natron

10 g Wasser

Die Weihnachtsausgabe von "Frag doch mal die Maus" läuft am 23. Dezember 2017 um 20.15 Uhr im Ersten.