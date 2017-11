20.11.2017

Gescheiterte Gespräche Handwerk beklagt Abbruch der Sondierungsgespräche

Die Liberalen haben nach einem mehrwöchigen Verhandlungsmarathon die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition abgebrochen.

Christian Lindner, FDP Bundesvorsitzender, vor der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund in Berlin. Die FDP hat die Jamaika Sondierungsgespräche zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zur Bildung... - © picture alliance / Michael Kappeler/dpa Weitere Beiträge zu diesem Artikel Diese Handwerker sitzen im Bundestag

Das Handwerk befürchtet nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche eine Phase der Ungewissheit und des politischen Stillstandes mit negativen Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft. "Stillstand beim Regierungshandeln und politische Ungewissheit sind Gift für die Wirtschaft", sagte ZDH-Präsident Hans-Peter Wollseifer. Damit hätten die sondierenden Parteien Deutschland einen "Bärendienst" erwiesen. "Es wirft kein gutes Licht auf die Parteien und leistet jeden Kräften Vorschub, die Funktionsfähigkeit unseres politischen Systems infrage stellen", fügte er hinzu. Es sei fatal, dass die sondierenden Parteien nicht in der Lage gewesen seien, sich auf tragfähige Kompromisse zu verständigen, um Deutschland fit für die Zukunft zu machen.

FDP führt fehlende Vertrauensbasis als Grund für Scheitern an

Die Liberalen hatten kurz vor Mitternacht nach stundenlangen Verhandlungen die Gespräche abgebrochen. "Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren", sagte FDP-Chef Christian Lindner. Es habe sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung Deutschlands und keine gemeinsame Vertrauensbasis hätten entwickeln können. "Sie wären aber die Voraussetzung für stabiles Regieren", begründete er die Entscheidung. Die übrigen Verhandlungspartner bedauerten die Entscheidung.

Union bedauert Abbruch

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, sie habe geglaubt, dass man gemeinsam auf einem Pfad gewesen sei, bei dem man eine Einigung hätte erzielen können. Die Union werde in den nächsten Wochen Verantwortung für Deutschland übernehmen. Sie werde als geschäftsführende Bundeskanzlerin alles tun, dass das Land auch durch diese schwierigen Wochen gut geführt werde. CSU-Chef Horst Seehofer betonte: "Es ist schade, dass es nicht gelungen ist, diese zum Ende zu führen, was zum Greifen nahe war." Heftige Kritik am Abbrechen der Gespräche kam von den Grünen. "Wir haben sehr verantwortlich weit über unsere Schmerzgrenze hinaus sondiert, um dieses schwierige Bündnis möglich zu machen", teilte die Partei mit. Dazu sei die FDP allerdings nicht bereit gewesen.

Wie und wann Deutschland eine neue Regierung bekommen wird, ist derzeit völlig offen. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Sozialdemokraten bis zuletzt keine Bereitschaft für ein Schwarz-Rotes Bündnis zeigten. "Die große Koalition wurde ganz klar abgewählt", sagte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles noch kurz vor dem Scheitern der Sondierungsgespräche im ZDF. bir