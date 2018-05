14.05.2018

Cobots für das Handwerk Hand in Hand mit dem Roboter

Kollaborative Roboter werden immer kleiner, flexibler und günstiger. Die so genannten Cobots könnten dem Handwerk schon bald ernorme Arbeitserleichterungen verschaffen

Von Steffen Guthardt

Helfer mit sieben Gelenken: Der BionicCobot von Festo ahmt die menschliche Bewegung nach. Gesteuert werden kann er auch per Tablet-PC. Einer von vielen Cobots, die dem Handwerk künftig Arbeit abnehmen... - © Festo AG & Co. KG

Feinfühlig, präzise und niemals arbeitsmüde – so präsentiert sich eine neue Generation von kleinen Robotern, die auf der Hannover ­Messe zu sehen war. Die kollaborativen Roboter, besser bekannt als Cobots, sind weitaus kompakter, flexibler und vor allem günstiger als die gewöhnlichen Industrieroboter und sind somit auch für das Handwerk eine vielversprechende Technik. Vor allem, weil sie dank eingebauter Sensoren ihre Umgebung und Menschen in der Nähe erkennen können. Smarte Oberflächen reagieren zudem auf kleinste Berührungen. In einer Gefahrensituation stellen die Cobots rechtzeitig ihre Arbeit ein. Das macht es möglich, sie aus ihren ­"Käfigen" herauszuholen und in einem Raum direkt mit dem Handwerker zusammenarbeiten zu lassen.

Prof. Dr.-Ing. Dirk Jacob, Vizepräsident Lehre und Qualitätsmanagement an der Hochschule Kempten und Experte für Robotik und Automatisierung, weist jedoch darauf hin, dass Greifer und/oder Werkzeuge am Roboter ebenso passend gestaltet sein und überwacht werden müssen, damit Mensch und Maschine wirklich Hand in Hand arbeiten können. "Was bringt ein sensitiver Cobot, wenn als Werkzeug eine hochdrehende Spindel mit extrem scharfen Werkzeug befestigt ist, das für Verletzungen beim Menschen extrem niedrige Kräfte benötigt?", so Jacob.

Unter dieser Berücksichtigung ist es bereits heute möglich, Cobots im Handwerk einzusetzen. Und das inzwischen für wenige tausend Euro. Ein Trend ist die sogenannte "Low Cost Robotic". Dabei lassen sich Roboter mithilfe von Baukästen relativ frei vom Kunden zusammenstellen. Das Ganze erinnert ein bisschen an die kreative "Makerszene" in der additiven Fertigung, besser bekannt als 3-D-Druck, die ganz neue Anwendungen geschaffen hat. Allerdings sollten Kunden beim Kauf des Roboters darauf achten, ein etabliertes Modell zu verwenden. Nicht ausgereifte Systeme könnten am Ende zur Kostenfalle werden.

Cobots werden nicht müde

Die Nutzungsmöglichkeiten der Cobots sind weit gefächert. Vor allem dort, wo sich wiederholende, ermüdende und körperlich anstrengende Arbeiten anfallen, können die Cobots den Handwerker entlasten und ihm so zuarbeiten, dass er sich auf die anspruchsvollen Arbeitsschritte konzentrieren kann, bei denen sein handwerkliches Können gefragt ist.

"Im Fokus werden einfache Pick-and-Place-Aufgaben stehen. Einlegen von Bauteilen in Werkzeugmaschinen. Stapeln/Abstapeln und Umsortieren von Bauteilen. Und auch einfache Montagearbeiten", skizziert ­Jacob das Potenzial der Cobots.

Robonet 4.0 Unter dem Namen "Robonet 4.0" ist ein Projekt in Planung, das die Einsatzmöglichkeiten von Robotern in kleinen und mittleren Handwerksbetrieben untersucht. Projektpartner sind die Handwerkskammer für Unterfranken und das Fraunhofer IGCV. "Robonet 4.0" ist Teil von "Handwerk Digital", einem Förderprojekt, das von der Handwerkskammer für Schwaben initiiert wurde. Ziel ist es, Methoden und Technologien der Industrie 4.0 auf ihre Anwendbarkeit im Handwerk zu untersuchen. Die Laufzeit des Projekts beträgt drei Jahre bei einem Gesamtvolumen von über zwei Millionen Euro. Fördergeber ist die bayerische Staatsregierung.

Die Roboter können den Handwerker zudem überall dort unterstützen, wo riskante Arbeiten zu erledigen sind. Zum Beispiel beim ­"sicheren Führen von scharfen, spitzen oder heißen Gegenständen – etwa beim Schmied, Schweiß- oder gefährlichen Schraubarbeiten", sagt Sven Zehl, Referent Industrial Internet & IoT beim Digitalverband Bitkom. Damit können im besten Fall im Unternehmen Arbeitsunfälle reduziert werden.

Dank der überschaubaren Größe der Cobots – die ohne große Schutzumgebungen auskommen – lassen sie sich auch in Betrieben nutzen, die nicht über großzügige Produktionshallen verfügen, sondern nur eine kleine Werkstatt besitzen. Mit den verwendeten Leichtbaukomponenten müssen sie auch nicht zwangsläufig auf dem Boden befestigt werden, theoretisch sind Installationen auf beliebigen Flächen – etwa an Tischen oder an der Decke – denkbar.

Fertigung in Kleinserie

Eine große Hürde beim Einsatz von Robotern im Handwerk sind die fehlenden Spezialisten zur passgenauen Programmierung. Hier zeigen sich die neuen Cobots sehr umgänglich. Auch ohne besondere IT-Kenntnisse lassen sich viele Modelle binnen kürzester Zeit auf den gewünschten Einsatz vorbereiten. Programmierung und Steuerung erfolgen über eine grafische Benutzeroberfläche auf dem PC oder teilweise über intuitive Apps, die sich auf dem Tablet-PC installieren lassen, die der Handwerker ohnehin schon in die Arbeitsprozesse integriert hat. "Damit wird eine Hürde normaler Industrieroboter, die aufwändige Programmierung, erheblich reduziert. Somit können auch Aufgaben für kleine und mittlere Stückzahlen einfach programmiert werden", sagt Dirk Jacob von der Hochschule Kempten.

Robotik im Handwerk

Cobots sind zudem lernfähig. "Im Gegensatz zu Industrierobotern lernen einige Cobots eigenständig, zum Beispiel indem der Roboterarm einfach geführt wird und der Cobot dann die Aktion automatisch nachahmt", erklärt Bitkom-Experte Zehl. Im Arbeitsalltag kann der Cobot so etwa eine vom Handwerker vorgegebene Form für ein Werkstück passgenau ausschneiden oder eine Naht präzise schweißen. Die künstliche Intelligenz der Geräte kommt hier zum Tragen.

Als klassisches Industriethema galt die Robotik bisher auch deshalb, weil sie für die automatisierte Herstellung von Massenware genutzt wird. Solche Geräte sind für die meisten Handwerksbetriebe wenig nützlich, da sie ihre Produkte oft individuell und in kleiner Stückzahl herstellen. Auch hier sind die kollaborativen Roboter inzwischen flexibler und ermöglichen die Automatisierung von Produktionen in kleinen Losen bis hin zur Losgröße 1.

Starkes Wachstum erwartet

Dirk Jacob erwartet eine weiter steigende Nachfrage für die Cobots und geht davon aus, dass die Hersteller neue Modelle auf den Markt bringen werden, die das Handwerk ansprechen. Das dürfte zu einem weiteren Rückgang der Preise führen. "In Verbindung mit verbesserter Bildverarbeitung werden Cobots noch flexibler werden und eine weitere Verbreitung finden", ist Jacob überzeugt.

Die Prognose bestätigt Bitkom-Vertreter Zehl: "Experten gehen davon aus, dass der Cobot-Markt schon in wenigen Jahren so groß sein wird wie der Markt für klassische Industrieroboter und ein durchschnittliches Umsatzplus von bis zu 50 Prozent und mehr pro Jahr haben wird."

Trotz begründeter Euphorie sieht Zehl auch eine große Herausforderung auf die Betriebe zukommen, die Robotik nutzen. Das Thema Datensicherheit. Wenn Cobots mit der restlichen Firmen-IT vernetzt sind, müssten Sicherheitskonzepte für alle Netzwerkzugänge vorliegen und ein Bewusstsein muss bei allen Beteiligten zum richtigen Umgang geschaffen werden, etwa mit Wechseldatenträgern, Sicherheitsupdates etc., so der Experte. Anderfalls könnten die Roboter für Hacker interessant werden.

Befürchtungen, dass der Einzug der Cobots vielen Handwerkern die Arbeitsplätze wegnehmen könnte, hat Jacobs nicht. Er geht davon aus, dass Cobots für das Handwerk in kleinen und mittleren Betrieben eine Entlastung von hochqualifiziertem und knappem Fachpersonal von wiederholenden Tätigkeiten ermöglichen werden. Bitkom-Experte Zehl rechnet damit, dass es durch den Einsatz der Cobots auch mehr Menschen mit Handicap ermöglicht wird, im Handwerk zu arbeiten.

Sollten die Fachleute recht behalten, können sich Handwerker in Zukunft stärker denn je auf ihre Meisterfertigkeiten konzentrieren und Routinejobs den Cobots überlassen.

