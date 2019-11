29.11.2019

Klimapaket Hängepartie bei Steuerförderung energetischer Gebäudesanierung

Die Bundesländer haben den Steuerregelungen im Klimapaket nicht zugestimmt und den Vermittlungsausschuss angerufen. Andere Maßnahmen wurden hingegen genehmigt.

Von Karin Birk

Dächer dämmen, Fenster tauschen, Heizungsanlagen modernisieren: Maßnahmen wie diese sollten künftig eigentlich steuerlich gefördert werden. Doch nun wurde die Neuregelung erst einmal ausgebremst. - © picture alliance / dpa Themendienst / Nestor Bachmann

Die seit Jahren diskutierte steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung hat die Hürde im Bundesrat nicht genommen. Das Handwerk zeigte sich enttäuscht und fordert nun eine schnelle Einigung im Vermittlungsausschuss. "Der Zentralverband des Deutschen Handwerks appelliert an Bund und Länder, rasch zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen, so dass die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung zum Jahresanfang 2020 beginnen kann", sagte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke. Ein Grund für die Ablehnung war, dass die Länder zu hohe Steuerausfälle auf ihre Kosten befürchten. Die nächste Bundesratssitzung findet noch vor Weihnachten statt.

Erhöhung der Pendlerpauschale muss ebenfalls nachverhandelt werden

Steuerlich gefördert werden sollte mit dem Gesetz die Dämmung von Dächern und Wänden, der Einbau von neuen Fenstern und die Modernisierung der Heizungsanlagen. Darüber hinaus gehören die Senkung der Mehrwertsteuer für Bahnfernreisen, die Aufstockung der Entfernungspauschale für weite Wege zur Arbeit und die Einführung einer Mobilitätsprämie für Geringverdiener zum Steuergesetz aus dem Klimapaket.

C02-Bepreisung kommt

Andere Teile des Klimapakets konnten dagegen die Zustimmung des Bundesrates finden. Dazu gehört das zentrale Gesetz, mit dem sichergestellt werden soll, dass Deutschland seinen Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent verringert. Dazu erhalten einzelne Wirtschaftsbereiche wie Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft feste Emissionshöchstmengen. Mit einem eigenen Gesetz soll außerdem der Startschuss für einen nationalen C02-Emissionshandel gegeben werden.

Luftverkehrsteuer wird erhöht

Dabei werden die Emissionsrechte zunächst zu einem festen Preis verkauft und ab 2026 an versteigert. Raffinerien und Importeure werden diese Rechte kaufen müssen. Da sie die Kosten in ihrer Kalkulation berücksichtigen werden, müssen sich Verbraucher auf höhere Preise an den Tankstellen beim Heizöl-Einkauf einrichten. Zum Ausgleich sollten Pendler über die Entfernungspauschale oder die Mobilitätsprämie entlastet werden. Darüber hinaus soll das Fliegen über eine erhöhte Luftverkehrsteuer unattraktiver werden.