20.09.2017

Grippaler Infekt, Virusgrippe und Vogelgrippe Grippe: Risikogruppen wird jetzt zur Impfung geraten

Die Grippesaison 2016/17 hat in Deutschland über 600 Menschen das Leben bekostet. Vor allem Senioren waren betroffen. Experten raten allen Risikogruppen, sich schon jetzt gegen die kommende Influenza impfen zu lassen. Wer am meisten gefährdet ist, wie die Impfstoffe wirken und wie ein Laie eine harmlose Erkältung von einer Virusgrippe unterscheiden kann.

Von Barbara Oberst

Die Grippewelle von 2016/2017 hat über 350 Menschen das Leben gekostet, ganz überwiegend Senioren. Vor allem ihnen wird die Impfung empfohlen. Der Piks hilft aber nur vorab, und nicht, wenn man schon... - © Colourbox Weitere Beiträge zu diesem Artikel Krankschreibung: Was rechtlich gilt

Antibiotikaresistenz: Ein selbst gemachtes Problem

Mit den ersten kälteren Tagen hat auch die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen wieder zugenommen. Das zeigt die Statistik des Robert-Koch-Instituts. Gerade älteren Menschen oder solchen mit geschwächtem Immunsystem raten Fachleute, sich jetzt impfen zu lassen.

Im Interview mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG) erklärt Impfexperte Dr. Andreas Leischker, worauf es ankommt:

Herr Dr. Leischker, wie wird eine Grippe, also eine Influenza, eigentlich übertragen?

Leischker: Für die Übertragung spielen zwei Wege eine entscheidende Rolle. Zum einen die Tröpfcheninfektion: Über Niesen, Husten aber auch schon beim Sprechen werden Tröpfchen gebildet und über die Luft übertragen. Besonders hoch ist das Übertragungsrisiko in geschlossenen, überfüllten Räumen, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo Menschen eng gedrängt stehen. Ein zweiter Weg ist die Übertragung über die Schmierinfektion. Hier spielen die Hände eine entscheidende Rolle. Nach dem Händeschütteln oder dem Anfassen einer Türklinke bleiben die Viren auf der Haut und werden dann beispielsweise beim Griff ans eigene Gesicht übertragen.

Wie können wir dieses Übertragungsrisiko verringern?

Leischker: Das regelmäßige Waschen der Hände kann das Übertragungsrisiko deutlich verringern. Noch wirksamer ist es, wenn die Hände mit einem alkoholischen Präparat desinfiziert werden. Händedesinfektionsmittel in Gelform gibt es mittlerweile in jeder Drogerie – auch als kleine Pocketversion für die Handtasche.

Wie unterscheidet sich die echte Influenza-Grippe von einem grippalen Infekt?

Leischker: Die "echte“ Grippe wird durch Influenzaviren verursacht, grippale Infekte durch eine Vielzahl von Viren. Typisch für die echte Grippe ist ein plötzlicher Beginn mit hohem Fieber über 38,5 Grad, trockenem Husten ohne Auswurf, Halsschmerzen, Appetitlosigkeit sowie starken Kopf- und Gliederschmerzen. Gerade ältere Menschen brauchen oft sehr lange, bis sie sich von der Infektion erholt haben. Der entscheidende Punkt ist: Gerade bei alten Menschen kann eine Influenza auch zu Todesfällen führen. Deshalb ist die Impfung für ältere Menschen so wichtig.

Der Volksmund sagt, eine Grippe sei unangenehm, aber harmlos. Warum können Menschen daran sterben?

Leischker: Hierfür gibt es mehrere Gründe: Oft kommt es gerade bei unterernährten Patienten oder bei Patienten mit chronischen Krankheiten wie Diabetes mellitus zu einer bakteriellen Superinfektion, die dann zu einer Lungenentzündung führt. Davon können übrigens auch junge Patienten betroffen sein. 1918 wurden Verstorbene obduziert, die an der "Spanischen Grippe“ verstorben sind. Bei fast allen Verstorbenen fanden sich in den Lungen und im Blut Pneumokokken - das sind Bakterien, die unter anderem Lungenentzündungen, Blutvergiftungen und Mittelohrentzündungen verursachen können. Weniger bekannt ist, dass eine Influenzainfektion das Risiko massiv erhöht, während der Erkrankung einen Herzinfarkt zu bekommen.

Schützt die Grippeimpfung also auch vor einem Herzinfarkt?

Leischker: Ja, das belegt auch eine Studie. Patienten mit einem akuten Herzinfarkt wurden noch im Labor direkt nach der Herzkatheter-Untersuchung gegen Grippe geimpft. Eine andere Gruppe bekam eine Kochsalzlösung in den Arm gespritzt. Diejenigen mit dem Impfstoff bekamen deutlich seltener einen erneuten Herzinfarkt.

Manche Menschen beklagen Nebenwirkung nach Impfung, kann das sein?

Leischker: Das kann gut sein. Als Nebenwirkung können bei einigen Menschen unter anderem Muskelschmerzen, Schmerzen an der Einstichstelle und leichte Kopfschmerzen auftreten – jeder reagiert da unterschiedlich. Diese Symptome zeigen, dass der Körper auf die Impfung mit der Bildung von Antikörpern reagiert.

Andere beklagen nach dem Impfen hohes Fieber, Husten oder eine verstopfte Nase. Das Anzeichen für das Auftreten einer echten Grippe?

Leischker: Das glauben viele, ist aber unmöglich. Bei der Injektion zur Influenza-Impfung handelt es sich um einen Totimpfstoff. In der Injektionslösung kann sich also kein einziges lebendes Viruspartikel befinden.

Warum haben dann so viele Menschen diese Erfahrung gemacht?

Leischker: Die Erklärung ist einfach. Wir impfen meist im Oktober, teilweise auch bis in den November hinein. Zu diesem Zeitpunkt zirkulieren schon viele Erkältungsviren. Vermutlich haben sich einige schon vor der Grippeimpfung mit einem Erkältungsvirus infiziert. Zudem schützt die Influenza-Impfung nur vor der echten Grippe, nicht aber vor grippalen Infekten.

Sie hatten bereits die Senioren als Hochrisikogruppe genannt. Wer sollte sich noch gegen Influenza impfen lassen?

Leischker: Ganz wichtig - und leider oft vergessen – sind alle Personen, die mit alten Menschen zusammen sind und sie betreuen. Das sind auch Angehörige wie die Enkelkinder, das Personal in Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten, aber natürlich auch Ärzte.

Wer sollte zusätzlich noch geimpft werden?

Leischker: Unbedingt auch alle Menschen mit chronischen Erkrankungen. Zum Beispiel Diabetiker, Patienten mit Niereninsuffizienz, mit Herzkrankheiten oder Lungenerkrankungen. Auch Reisende sollten vorsorgen. Wenig bekannt ist, dass es auch in den Tropen Influenza gibt - sogar das ganze Jahr über. Zu beachten ist, dass die Länder der Südhalbkugel ihre Grippesaison zu unserer Sommerzeit haben.

Wie häufig muss gegen Grippe geimpft werden?

Leischker: Gegen Grippe muss leider jedes Jahr neu geimpft werden. Die Grippeviren verändern sich immer wieder.

Gibt es dafür verschiedene Impfstoffe?

Leischker: Ja. Die konventionellen Impfstoffe haben drei Antigene – zwei gegen Influenza A und eines gegen Influenza B. Wir nennen sie deshalb trivalent. Seit einigen Jahren gibt es tetravalente Grippeimpfstoffe mit einem zusätzlichen Antigen gegen Influenza B. Diese wirken insbesondere dann besser, wenn in der jeweiligen Saison neue Influenza-Viren vom Typ B zirkulieren.

Werden die tetravalenten Impfstoffe auch von der Krankenkasse bezahlt?

Leischker: Das ist innerhalb von Deutschland unterschiedlich und wird von der jeweiligen kassenärztlichen Vereinigung geregelt. Dazu sollte jeder seinen Hausarzt oder Geriater vor Ort fragen.

Gibt es spezielle Grippeimpfstoffe für ältere Menschen?

Leischker: Ja, die gibt es. Bei älteren Menschen wirken die normalen Grippeimpfstoffe nicht so gut, weil das Immunsystem weniger Antikörper bildet. In Deutschland sind deshalb speziell für Menschen ab dem 65. Lebensjahr Impfstoffe mit einem Wirkungsverstärker zugelassen.

Warum wird dann nicht jeder mit diesen Impfstoffen geimpft?

Leischker: Weil dieser Wirkungsverstärker oft zu verstärkten Lokalreaktionen führt. So kann der Arm anschwellen und schmerzen.

Gibt es dann Alternativen dafür?

Leischker: Auch die gibt es mittlerweile. In den USA ist ein Impfstoff mit vierfachem Antigengehalt zugelassen, der auch bei älteren Menschen sehr gut wirkt. Leider ist dieser Impfstoff in Deutschland noch nicht verfügbar.

Schützt die Grippeimpfung auch gegen die sogenannte Schweinegrippe?

Leischker: Das funktioniert. In den Grippeimpfstoffen ist seit der letzten H1N1-Pandemie auch eine Komponente gegen Schweinegrippe enthalten.

Grippeimpfung keine Garantie gegen Krankheit

Allerdings sind auch Geimpfte nicht gefeit davor, an einer Grippe zu erkranken. Jedes Jahr entwickeln Mediziner eine neue Zusammensetzung des Impfstoffes, weil die Grippeviren sich laufend verändern. Im Normalfall sind die Impfstoffe dann zu 40 bis 60 Prozent effektiv. Die Impfwirkung hängt davon ab, wie gut das Immunsystem reagiert, vor allem aber davon, wie genau der Impfstoff auf die kursierenden Viren passt. In der Saison 2015/16 lag die Effektivität niedriger als sonst, das heißt: Mehr Geimpfte als sonst erkrankten. Der Impfstoff der vergangenen Grippesaison war für alle Altersgruppen zu 41 Prozent effektiv, mit einer geringeren Effektivität bei Senioren.

Eine Liste der zugelassen Impfstoffe steht hier.

Vielleicht auch deswegen sind die Impfquoten unzureichend, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert. Laut Angaben des Epidemiologischen Bulletins lag die Impfquote im Winter 2014/2015 bei Senioren demnach bei 36,7 Prozent, der niedrigste Stand seit der Saison 2008/2009. Damals, 2014/15, war die Zahl der Influenza-bedingten Todesfälle mit geschätzten 21.300 sehr hoch, der höchste Wert seit der Grippewelle 1995/96.

In dem Jahr litt auch die Wirtschaft stark unter der Krankheitswelle. Nach Schätzungen des RKI konnten 3,7 Millionen Menschen aufgrund einer Influenza nicht zur Arbeit gehen.

Grippeimpfung Zeitpunkt: Der beste Zeitpunkt für eine Grippeimpfung ist im Oktober und November. Schutzaufbau: Nach der Impfung dauert es etwa zwei Wochen, bis der Schutz vollständig aufgebaut ist. Risikogruppen: Besonders für Risikogruppen wie Schwangere, Ältere über 60 Jahren oder Personen mit chronischen Erkrankungen kann die Grippe zu einem gesundheitlichen Risiko werden. Ihnen sowie Gesundheitsberufen und allen Betreuern von Risikopatienten wird deshalb die Grippeimpfung empfohlen. Außerdem sollten sich alle Personen schützen, die durch Kontakt zu vielen Personen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben oder die gefährdete Personen in ihrem nahen Umfeld anstecken könnten.

Eine Erkältung ist keine Grippe

Ein grippaler Infekt oder eine Erkältung kann durch verschiedene Erreger ausgelöst werden. Ein paar Tage Ruhe und leichte Mittel zur Symptomlinderung genügen meist, um schnell wieder fit zu sein.

Aber auch hier kann man Fehler machen, warnt die Barmer GEK. Abschwellend wirkende Nasensprays sind demnach zwar kurzfristig sinnvoll, weil sie die Nasennebenhöhlen besser belüften und so helfen, Entzündungen vorzubeugen. Wer allerdings länger als sieben bis zehn Tage sprüht, schadet seinen Schleimhäuten. Diese verlernen, sich von allein wieder zusammenzuziehen, eine Abhängigkeit entsteht.

Wer längerfristig Unterstützung gegen Schnupfen benötigt, sollte lieber auf isotone oder hypertone Sprays auf Salzbasis zurückgreifen. Isotone Sprays wirken zwar nicht abschwellend, aber sie befeuchten die Nasenschleimhäute, wodurch sich Krankheitserreger schwerer festsetzen können. Hypertone Salz-Nasensprays enthalten eine höhere Salzkonzentration als isotone Sprays. Sie wirken leicht abschwellend, indem sie der Nasenschleimhaut überschüssiges Wasser entziehen. Beide können laut Barmer GEK dauerhaft angewendet werden.

Gegen Virusgrippe hilft nur Vorbeugung

Die Symptome der Grippe kommen viel plötzlicher als die einer Erkältung. Nach einer Inkubationszeit von ein bis zwei Tagen sind sie sofort in aller Heftigkeit da. Trockener Husten, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und hohes Fieber waren in der vergangenen Grippesaison bei 16.000 Menschen so schwer, dass sie ins Krankenhaus mussten. Doch nicht alle Patienten zeigen typische Merkmale.

Grippe (Influenza) Erkältung (grippaler Infekt) Krankheitsbeginn plötzlich, mit starken Beschwerden schleichender Beginn, zunehmende Verschlechterung Fieber oft zwischen 38 und 41 Grad Celsius leicht erhöhte Temperatur Husten meist schmerzender, trockener Reizhusten direkt zu Beginn eher schleimiger Husten, oft reizlos Schnupfen verstopfte und/oder laufende Nase häufiges Niesen, verstopfte und/oder laufende Nase - kündigen Erkältung meist an Schmerzen starke, bohrende Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen punktuell Kopf- und Gliederschmerzen möglich Müdigkeit starke Abgeschlagenheit, Schwächegefühl Mattheitsgefühl Appetit Appetitlosigkeit Appetit meist noch vorhanden Saison Dezember bis April ganzjährig, keine Grippefälle im Umfeld Erreger Influenza-Viren mehr als 200 verschiedene Erreger

Quelle: AOK, Die Gesundheitskasse in Hessen

Eine "echte“ Grippe, die durch Influenza-Viren ausgelöst wird, lässt sich durch einen Bluttest nachweisen. Diese Viren infizieren, anders als bei einer Erkältung, nicht nur die oberen, sondern auch die unteren Atemwege. Bei einer Erkrankung kann der Arzt zwar die Symptome lindern, doch die einzig wirksame Bekämpfung muss vorab als Prophylaxe stattfinden. Antibiotika wirken bei Virusinfektionen nicht und sind sogar kontraprodukiv.

Händewaschen gegen Grippe

Für alle Menschen, egal ob geimpft oder nicht, gilt, dass der beste Schutz Vorsicht ist. Influenza wird beim Sprechen, Niesen oder direktem Kontakt durch Tröpfcheninfektion übertragen. Das heißt im Umkehrschluss: Wer den direkten Kontakt mit Kranken vermeidet, wer sich die Hände regelmäßig und gründlich wäscht und wer sich nicht mit ungewaschenen Händen ins Gesicht fasst, beugt im Rahmen der Möglichkeiten gut vor.

Hintergrundwissen: Bundeszentrale für ­gesundheitliche Aufklärung:impfen-info.de, infektionsschutz.de, Infobroschüre, Robert Koch-Institut.

Vogelgrippe, Menschengrippe und grippaler Infekt

Auch die Vogelgrippesaison hat bereits wieder begonnen. Erste Fälle bei Schwänen in Sachsen-Anhalt sind dokumentiert. Obwohl das Vogelgrippevirus H5N8 für den Menschen bisher ungefährlich zu sein scheint, gelten erhöhte Schutzmaßnahmen. Wer einen kranken oder verendeten Wildvogel findet, sollte direkten Kontakt vermeiden und sich an die zuständige Veterinärbehörde wenden. Menschen, die mit potenziell infiziertem Geflügel oder Wildvögeln zu tun hatten, sollten die empfohlenen Schutzmaßnahmen des Robert-Koch-Instituts lesen.

Im Gegensatz zum Vogelgrippevirus H5N8 - hier ist noch nie ein Übergang auf den Menschen nachgewiesen worden - gab es mit dem Virus H5N1 in den vergangenen Jahren weltweit mehr als 800 Menschen, die sich infiziert hatten. In China gab es in der vergangenen Saison verstärkt Fälle, wo sich Menschen mit der aviären Influenza A(H7N9) angesteckt haben. Mehr dazu beim RKI.

Di e Symptome der aviären Influenza beim Menschen ähneln denen der klassischen Grippeinfektion: Nach einer Inkubationszeit von zwei bis zehn Tagen haben die Patienten plötzlich hohes Fieber, Husten und Atemwegsinfekte. In den darauffolgenden fünf bis sieben Tagen entwickeln sie eine schwere Lungenentzündung mit schwerer Atemwegsnot. Fragen zur hochpathogenen aviären Influenza beantwortet das Friedrich-Loeffler-Institut .Detaillierte Informationen bietet außerdem das RKI hier.

Notfallplan für Grippe-Epidemie Was Unternehmer tun können, wenn ihr normaler Betriebsablauf durch eine Grippe-Epidemie gefährdet ist, haben das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg in einem Handbuch zur betrieblichen Pandemieplanung zusammengetragen. Darin finden Unternehmer neben ausführlichen Hintergrundinformationen auch mehrere Checklisten, wie sie sich in ihren Betriebsabläufen im Krisenfall am besten verhalten. Zum "Handbuch betriebliche Pandemieplanung".

Diese Seite wurde am 20. September 2017 aktualisiert.