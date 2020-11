03.11.2020

Kostenlos und neutral Gratis Finanz-Chat: Wie Sie Ihr Geld und Vermögen sinnvoll anlegen

Wer Fragen zur Geld- und Vermögensanlage hat, kann sich diese am 9. November kostenfrei beantworten lassen – telefonisch oder im Online-Chat. Zwei Experten vom Bundesverband deutscher Banken stehen Rede und Antwort.

Wohin mit dem Geld angesichts aktueller Mini-Zinsen und schwankender Aktien-Märkte? Zwei Experten stellen sich den Finanzfragen der DHZ-Leser. - © M.Dörr & M.Frommherz - stock.adobe.com

Welche Geldanlage lohnt sich noch? Welche Angebote sind sicher? Wie legt man 5.000 oder 50.000 Euro am besten an? Ist es ratsam, in diesen unsicheren Zeiten sein Vermögen neu aufzuteilen? Rund um das Thema Geld sollte man sich sorgfältig informieren.

Von A wie Aktien bis Z wie Zins: Kostenfreie und neutrale Leserfragestunden

Am Montag, den 9. November, beantworten zwei Experten vom Bundesverband deutscher Banken zwischen 18 und 20 Uhr kostenfrei und neutral die Fragen der DHZ-Leser zur Geld- und Vermögensanlage – am Telefon oder im Online-Chat.

Unter der Rufnummer 08247/354-321 erreichen Sie die Experten telefonisch. Online können Sie Ihre Finanzfragen im Live-Chat auf dhz.net/telefonaktion stellen. Eine Anmeldung ist hierfür nicht notwendig. Alternativ können Sie auch per Twitter teilnehmen: Alle Tweets mit dem Hashtag #finanzchat laufen direkt in den Chat ein. Die Antworten erhalten Sie ebenfalls per Twitter. dhz