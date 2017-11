07.11.2017

Deutsche Post Studie Glücksatlas 2017: Wie glücklich sind die Deutschen?

2017 ist der Abstand zwischen der glücklichsten und unglücklichsten Region Deutschlands so gering wie noch nie. Wie sich eine nachhaltige Lebensweise auf die Zufriedenheit auswirkt, wo die glücklichsten Deutschen leben und weitere Infos zum Glücksatlas 2017.

Der Glücksatlas 2017 der Post sagt: Die Deutschen bewerten ihre Lebenszufriedenheit mit einer 7 auf einer Skala von 1 bis 10. - © UBER IMAGES - stock.adobe.com

Die Deutschen sind in diesem Jahr wieder sehr glücklich. Eine aktuelle Studie ordnet das Lebensglück in Deutschland auf hohem Niveau von 7,07 Punkten ein. Gemessen wird auf einer Skala von 0 bis 10. An der Spitze des regionalen "Glücksrankings" steht erneut Schleswig-Holstein, am Ende Sachsen-Anhalt. 2017 ist der Abstand zwischen der glücklichsten und unglücklichsten Region Deutschlands mit 0,6 Punkten so gering wie noch nie.

Die Westdeutschen sind im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger glücklich, im Osten Deutschlands haben sich die Werte geringfügig verbessert. Damit verringerte sich der aktuelle Glücksabstand zwischen West- und Ostdeutschland auf 0,22 Punkte (2016 waren es 0,28 Punkte). Das sind die Ergebnisse des "Deutsche Post Glücksatlas 2017", der aktuellsten regelmäßigen Studie zur Lebenszufriedenheit der Deutschen.

"Es ist eine gute Nachricht für Deutschland, dass die Menschen hierzulande weiter glücklich sind. Die starke Konjunktur und die geringe Arbeitslosigkeit dürften dafür maßgeblich verantwortlich sein. Und wer mit seinem Leben zufrieden ist, ist auch häufiger sozial und ökologisch aktiv. Aber auch Unternehmen müssen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten", heißt es in dem Bericht.

Glücksatlas: Regionenranking im Vergleich

Rangliste 2013 - 2017 1 Schleswig-Holstein 7,43 2 Hamburg 7,28 3 Baden 7,28 4 Hessen 7,27 5 Franken 7,26 6 Bayern (Süd) 7,25 7 Niedersachsen / Nordsee 7,21 8 Nordrhein / Köln 7,20 9 Niedersachsen / Hannover 7,19 10 Rheinland-Pfalz / Saarland 7,15 11 Württemberg 7,14 12 Westfalen 7,12 13 Nordrhein / Düsseldorf 7,11 14 Thüringen 6,97 15 Berlin 6,94 16 Sachsen 6,92 17 Mecklenburg-Vorpommern 6,89 18 Brandenburg 6,86 19 Sachsen-Anhalt 6,83

Wo leben die glücklichsten Menschen in der EU?

Wie wirkt sich ein nachhaltiger Lebensstil auf die Lebenszufriedenheit aus?

Neben den regionalen Unterschieden bei der Lebenszufriedenheit untersucht der Glücksatlas 2017 auch den Zusammenhang zwischen einer "nachhaltigen Lebensweise" und der Lebenszufriedenheit. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie im Überblick.

98 Prozent legen Wert auf "Natur und Grün in der Umgebung",.

82 Prozent sind "gute Angebote im ÖPNV oder gute Fahrradwege" wichtig.

91 Prozent sind mit "Natur und Grün in der Umgebung" tatsächlich zufrieden.

56 Prozent sind mit dem vorhandenen Angebot im ÖPNV und bei den Fahrradwegen zufrieden.

68 Prozent halten das persönliche Engagement für soziale und ökologische Anliegen für sehr oder eher wichtig, aber nur 23 Prozent sind selbst ehrenamtlich sehr aktiv.

Die Deutschen sind vor allem im sozialen Bereich ehrenamtlich tätig. Danach folgen Bildung/ Jugendarbeit und Umwelt und Naturschutz.

Der Wunsch nach einem gesellschaftlich engagierten Arbeitgeber ist 54 Prozent der Befragten ebenso wichtig wie andere Kriterien, etwa Gehalt, Aufstiegschancen oder Jobsicherheit.

Je höher der Bildungsabschluss, desto häufiger sind die Personen ehrenamtlich tätig.