16.01.2020

Bäckerei fördert Erfahrungsaustausch Gibt es Sauerteig bald auch in Taiwan?

Ya-Chun Lee reiste weit, um in die Geheimnisse des Bäckerhandwerks eingeweiht zu werden. Die 28-jährige Taiwanesin absolvierte ein dreimonatiges Praktikum in der Bäckerei Mächler in Schkölen. Für beide Seiten war es eine Herausforderung und schöne Erfahrung zugleich.

Von André Kühne

Stolz präsentiert Ya-Chun Lee gemeinsam mit Bäckermeister Jan Mächler in ihrem dreimonatigen Praktikum Brote, die es so in Taiwan nicht gibt. - © Kühne

In der Vorweihnachtszeit war die junge Frau voll in die handwerkliche Arbeit in der Bäckerei Mächler integriert. Vorkenntnisse waren vorhanden. Schließlich hat sie nach dem Abitur in Taiwan für vier Jahre eine Hochschule besucht, wo sie vor allem Bereiche wie Bäckerei, Konditorei, oder Chinese Cuisine belegt hat. Nach ihrem Abschluss nutzte sie die Gelegenheit, die deutsche Backtradition einmal hautnah kennen zu lernen.

"Ich bin wirklich froh, dieses Praktikum hier absolvieren zu können", so Ya-Chun Lee. Schließlich kann sie so jede Menge neue Erfahrungen und Produktideen mit in ihr Heimatland nehmen. "Brot und Brötchen mit solch einer tollen Kruste gibt es bei uns nicht." Das absolute Highlight für Ya-Cun war jedoch die traditionelle Herstellung von Sauerteig – und das alles per Hand. "Dieses einmalige Erlebnis werde ich so schnell nicht vergessen", schwärmt sie. Bäckermeister Jan Mächler ist wirklich zufrieden mit der gezeigten Arbeit seiner jungen Praktikantin. Egal ob bei der Brotherstellung, dem Kuchenbacken oder der Stollenproduktion – sie war wirklich eine Hilfe.

Taiwanesischer Mondkuchen bald aus Schkölen?

Auch Ya-Chun Lee wird viele Erfahrungen mitnehmen, plant sie doch in ihrer rund drei Millionen Einwohner zählenden Heimatstadt Kaohsiung im Süden Taiwans die Eröffnung einer eigenen Bäckerei. Dann wird es sicherlich auch so manches Brot, Brötchen oder Kuchen aus der Schkölener Rezeptur in der Ladentheke geben. Aber auch die Bäckerei Mächler kann von dem Praktikum profitieren. "Vielleicht findet sich ja im Frühjahr auch bei uns in den Filialen taiwanesicher Mondkuchen (ein Mürbeteig mit Sojapaste und Enteneigelb), taiwanesischer Ananaskuchen oder ein mit Sultaninen, Nüssen und Rohrzucker gefüllter Toast im Angebot", überlegt Jan Mächler.

Ein Weltenbummler mit der Liebe zum Beruf

Für den Schkölener Bäckermeister, der im Jahr 2002 als jüngster Bäckermeister mit 20 Jahren erfolgreich seine Prüfung abschloss, ist die Arbeit mit ausländischen Praktikanten kein Neuland. Er ist sozusagen selbst ein Weltenbummler. "Ich nehme mir schon einen Monat im Jahr eine Auszeit von der heimischen Bäckerei, um den Kopf frei zu bekommen und neue Inspiration zu erhalten", schildert er seine Beweggründe. So war er beispielsweise selbst im Frühjahr 2019 in Taiwan und unterrichtete dort an einer Schule die Kunst des Brot- und Brötchenbackens.

Gute Kontakte hat er aber auch in andere Länder – sei es Japan, Mexiko, Österreich oder Kanada. Er selbst hat einmal für längere Zeit in einer Bäckerei in Kanada gearbeitet, gab Lehrgänge und Kurse in Vancouver. Erfahrungen, die er in die Arbeit mit seinen Praktikanten jederzeit einbringen kann. Gern möchte er den Jugendaustausch mit der immerhin 17.000 Studenten zählenden Universität in Kaohsiung fortsetzen und würde sich freuen, wenn noch mehr Handwerksbetriebe aus dem hiesigen Nahrungsmittelhandwerk – egal ob Bäcker, Konditoren oder Fleischer – als Praktikabetriebe zur Verfügung stehen.