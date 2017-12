Gewinnspiel Gewinnen Sie einen Skihelm von Sebastian Holzmann

Die alpine Skisaison ist in den olympischen Winter gestartet. Holzmann Medien, der Verlag, in dem die "Deutsche Handwerks Zeitung" erscheint, sponsert in dieser Weltcup-Saison den Skirennläufer Sebastian Holzmann. Leser der Deutschen Handwerks Zeitung können jetzt zwei Carbon-Helme von Uvex im Originaldesign des deutschen Nachwuchsstars gewinnen.

Der Profihelm ist von der Sportartikelfirma Uvex. Er ist aus Carbon, ultraleicht und an den Seiten geschlossen. Mit diesem Helm geht Sebastian Holzmann im Riesenslalom an den Start.

Lackiert wurde der Skihelm in einem aufwendigen Verfahren von der Firma Blach in Ansbach. Viele handwerkliche Arbeitsschritte sind dazu notwendig: Zunächst wird der Helm ohne Innenleben, also ohne Polsterung, zweimal grundiert. Dann folgt der Grundlack. In diesem Fall rot. Damit eine Seite rot bleibt, wird sie abgeklebt. Die andere Seite wird jetzt grau lackiert. Jetzt wird das Design - gefrorene Eiszapfen - als Folie aufgebracht. Noch einige Schritte mit Klarlack und Schleifen sind notwendig - dann ist der Helm startklar.

Eiszapfen durch Geschwindigkeit

Die gefrorenen Eiszapfen wurden im Haus des Sponsors Holzmann Medien designt. In diesem Medienhaus in Bad Wörishofen im Allgäu erscheint die Deutsche Handwerks Zeitung. Der Verlag sponsert den Nachwuchsstar Sebastian Holzmann seit drei Jahren. In dieser Saison fährt Sebastian Holzmann den FIS-Weltcup im Slalom und Riesenslalom als Mannschaftskamerad der deutschen Skistars Felix Neureuther (aktuell leider verletzt) und Fritz Dopfer.

Sebastian Holzmann ist 24 Jahre alt und startet für den SC Oberstdorf. Im Jahr 2013 wurde er Deutscher Meister im Riesenslalom. Die Namensgleichheit mit seinem Sponsor ist reiner Zufall.

Die Aufgabe verrät Sebastian Holzmann

Welcher Aufgabe Sie sich stellen müssen, um am Gewinnspiel teilzunehmen, verrät Sebastian Holzmann im Video.

Teilnahme

Schritt: Zur Teilnahme am Gewinnspiel füllen Sie bitte das unten stehende Formular und senden uns ein Foto wie im Video beschrieben. Einsendeschluss ist der 17. Dezember 2017. Schritt: Aus allen Einsendungen nimmt die Redaktion eine Auswahl vor. Die 30 schönsten Einsendungen werden unseren Lesern zur Wahl gestellt. Das Voting beginnt am 19. Dezember 2017. Es gewinnen die beiden Fotos mit den meisten Stimmen. Das Voting endet am 10. Januar 2018.

