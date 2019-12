11.12.2019

Nette Geste, aber leider verboten? Geschäftliche Weihnachtsgrüße gehören für viele Handwerker zum guten Ton. Auch seit Inkrafttreten der DSGVO ist es Betrieben erlaubt, Weihnachtspost zu verschicken – doch nicht an jeden.

Von Max Frehner

Die Vorweihnachtszeit ist für viele Handwerksbetriebe ein willkommener Anlass, um sich mit ein paar Zeilen für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bei Kunden und Geschäftspartnern zu bedanken. Wurden geschäftliche Weihnachtsgrüße in der Vergangenheit noch sorglos und wie selbstverständlich verschickt, fragen sich Betriebe seit Inkrafttreten der DSGVO, ob Weihnachtspost überhaupt noch erlaubt ist.

"Die Macher der DSGVO hatten sicherlich nicht das Ziel, Unternehmen den Versand von Weihnachtskarten zu verbieten", sagt Nicole Mutschke, Rechtsanwältin und zertifizierte Fachkraft für Datenschutz bei der Mutschke Rechtsanwaltsgesellschaft. Dennoch müssten Betriebe jetzt etwas genauer hinsehen.

"Am sichersten wäre es, ausdrückliche Einwilligungen von den Empfängern einzuholen, bevor die Karten verschickt werden", sagt Mutschke. Ein Aufwand, den wohl die wenigsten Betriebe auf sich nehmen möchten. Die Datenschutz-Expertin weist deshalb auf eine weitere Möglichkeit hin. Nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO könne eine Datenverarbeitung auch dann rechtmäßig sein, wenn sie zur Wahrung von überwiegenden berechtigten Interessen erforderlich ist. "Ein solches berechtigtes Interesse kann etwa dann bestehen, wenn die betroffene Person bereits Kunde des Unternehmens ist", erklärt Mutschke.

Alternativ könne auch eine Datenverarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung als berechtigtes Interesse betrachtet werden. Auf diese Weise könnten Betriebe auch Weihnachtspost argumentieren, die an Kunden oder Geschäftspartner verschickt wird, mit denen seit längerem kein Kontakt mehr bestand. Ob in der Weihnachtskarte dann tatsächlich Produkte oder Dienstleistungen beworben werden, ist nicht relevant. "Die Weihnachtspost stellt selbst schon eine Werbung dar", sagt Mutschke.

Wichtig bei allen geschäftlichen Weihnachtsgrüßen ist, dass der Adressat – etwa im Rahmen von Datenschutzhinweisen – über sein Widerspruchsrecht aufgeklärt worden ist. Hat der Empfänger noch keinen Hinweis auf sein Widerspruchsrecht erhalten, sollte die Weihnachtspost diesen unbedingt enthalten. Einem Geschäftskontakt, der einer Verarbeitung seiner Daten widersprochen hat, darf keine Weihnachtskarte zugeschickt werden.

Beispielformulierung: Hinweis auf Widerspruchsrecht

Rechtsanwältin Nicole Mutschke rät zu folgender Formulierung:

"Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Werbung, so werden die personenbezogenen Daten von uns nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen. Sowohl eine E-Mail an [E-Mail-Adresse], eine telefonische Nachricht an [Telefonnummer], ein Fax an die Nummer [Faxnummer] oder ein Brief an [Postanschrift] sind möglich und ausreichend."