28.07.2017

Diesel raus aus der Innenstadt Gericht billigt Diesel-Fahrverbote in Stuttgart

Ab Januar 2018 gelten Fahrverbote für Dieselautos in Stuttgart. Dies entschied das Verwaltungsgericht Stuttgart am Freitag, 28. Juli.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat der Klage der Deutschen Umwelthilfe statt gegeben. Ab Januar 2018 gelten Fahrverbote.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat ein rasches Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge in Stuttgart gefordert. In einem am Freitag verkündeten Urteil gab das Gericht einer entsprechenden Klage der Deutschen Umwelthilfe Recht. Demnach soll für Stuttgart zum 1. Januar 2018 ein Fahrverbot für Diesel verhängt werden.

Die Verhandlung drehte um die Frage, ob das Land Baden-Württemberg im neuen Luftreinhalteplan ausreichend Maßnahmen verankert hat, damit ab 2018 die Grenzwerte für Stickstoffdioxid in Stuttgart eingehalten werden – und vor allem ob sich dieses Ziel ohne pauschale Fahrverbote erreicht werden kann. Dem Verfahren wird als Musterprozess bundesweit Bedeutung beigemessen.

Landesregierung vertraute Autoindustrie

Lange Zeit hatte die Landesregierung zeitweilige Fahrverbote für Dieselautos erwogen, die nicht die Euro-6-Norm erfüllen. Zuletzt verließ sich das Land auf Versprechen der Industrie, dass die Nachrüstung von Euro-5-Diesel und vor allem ein Software-Update mehr für Luft und Klima bringen würde als Fahrverbote. Der Stuttgarter Richter Wolfgang Kern allerdings schien vom Plan des Landes nicht überzeugt und brachte bereits in der vergangenen Woche Fahrverbote ins Spiel. Die Diesel-Nachrüstung bringe nicht viel, eine nationale blaue Plakette sei nicht in Sicht, andere Maßnahmen zur Luftreinhaltung wertete der Richter als "reine Absichtserklärungen".

Das Gericht urteilte nun, allein Diesel-Fahrverbote seien ein wirksamer Schutz gegen eine gesundheitsschädliche Stickoxid-Belastung. Die geplante Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen reiche nicht aus. Der Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung stehe für das Gericht im Vordergrund. "Das Verkehrsverbot verstößt nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, weil der Gesundheitsschutz höher zu gewichten ist als das Recht auf Eigentum und die allgemeine Handlungsfreiheit der vom Verbot betroffenen Kraftfahrzeugeigentümer", sagte Richter Wolfgang Kern.

Umwelthilfe erzielt Erfolg

Die Umwelthilfe hatte 2015 Klage gegen das Land Baden-Württemberg erhoben und dabei unter anderem argumentiert, dass die Grenzwerte für den Ausstoß von Stickstoffdioxid seit mehreren Jahren an allen verkehrsnahen Messstationen in Stuttgart um bis zu hundert Prozent überschritten würden. Nur ein generelles Diesel-Fahrverbot helfe hier.

Gegen das Urteil sind Rechtsmittel möglich. Beide Seiten können in die nächsthöhere Instanz gehen oder in einer sogenannten Sprungrevision vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine höchstrichterliche Entscheidung suchen.

Handwerk ist verärgert

Vertreter des Handwerks zeigten sich bereits in der vergangenen Woche verärgert. Der Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) sprach von einem "politischen Klein-Klein" zwischen Bund und Land. "Den schwarzen Peter hin- und herzuschieben kann kein Dauerzustand sein, wir brauchen endlich Klarheit", sagte BWHT-Präsident Rainer Reichhold. Sollte es tatsächlich zu Fahrverboten kommen, müsse es Ausnahmen fürs Handwerk geben. "Diese müssen für acht Jahre ausgelegt und so unbürokratisch wie möglich zu erhalten sein. Fahrverbote für ortsansässige Betriebe wertete Reichhold als "faktische Enteignung".

Am 2. August tagt in Berlin auf Einladung von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) ein Diesel-Gipfel. Bei diesem Treffen sollen Lösungen zur Senkung des Diesel-Schadstoffausstoßes besprochen werden.

Verbrennungsmotor ist wichtig für die Wirtschaft

Vertreter des Kfz-Handwerks bewahren derzeit noch Ruhe. Erst kürzlich stellte Jürgen Karpinski, Präsident des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, in der Deutschen Handwerks Zeitung fest: "Wir müssen den Menschen Wege aufzeigen, wie sie auch weiterhin ihr Auto nutzen können. Das Kfz-Gewerbe steht bereit." Allerdings sind die ZDK-Vertreter verschnupft, dass sie nicht zum Diesel-Gipfel geladen wurden. "Wenn jemand weiß, worauf es bei solchen Aktionen [gemeint ist die Nachrüstung, d. Red.] in der Praxis ankommt, dann wir", erklärte Karpinski. Dazu könne man aber nur aktiv beitragen, wenn man bei den Beratungen nicht draußen vor der Tür bleiben müsse, so Karpinski.

Das Münchner Ifo-Institut hatte kürzlich eine Studie vorgelegt, die der Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) in Auftrag gegeben hat. Die Forscher kommen zum Ergebnis, dass rund 600.000 Arbeitsplätze und 13 Prozent der industriellen Wertschöpfung Deutschlands am Verbrennungsmotor hängen. Deutschland ist wie keine andere Volkswirtschaft der Welt abhängig vom Automobil. str/dhz