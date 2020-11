18.11.2020

Auch im kommenden Jahr werden die Zinsen extrem niedrig bleiben. Deshalb müssen Anleger, um noch Erträge zu erzielen, Sachwertinvestments in ihrem Portfolio berücksichtigen. Ein Ausblick auf das Jahr 2021.

Von Gastautor Gerd Hübner

"Auch wenn es erste Erfolgsmeldungen bezüglich eines Impfstoffes gibt, vorerst ist die konjunkturelle Entwicklung noch von der Corona-Pandemie beeinflusst", sagt Jürgen Grüneklee von der Vermögensverwaltung GSAM + Spee Asset Management. "Deshalb ist jeder Ausblick auf das kommende Jahr mit viel Unsicherheit behaftet." Das zeigt sich auch aktuell. Viele Volkswirte waren nach dem ersten Lockdown davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft im vierten Quartal erholt.

Diese Hoffnung haben die zuletzt steigenden Infektionszahlen und die erneuten Lockdowns in Europa aber zunichte gemacht. "Zumindest bis zum Frühjahr 2021", sagt Thomas Hachmeister, von der Vermögensverwaltung Spiekermann & CO, "werden wir deshalb ein schwieriges Umfeld haben. Erst danach rechne ich mit einem kräftigen Aufschwung." Damit wird die globale Wirtschaft vermutlich erst 2022 ihr altes Niveau erreichen.

Deutlich schneller ging es an den Aktienmärkten. So hatten die meisten Aktienindizes bis Anfang Juni den größten Teil ihrer Verluste wieder aufgeholt, einige kletterten zwischenzeitlich gar auf neue Höchststände. Dass sich die Börsen damit von der Realität abgekoppelt haben, glaubt Grüneklee aber nicht. "Denn dort geht es um Erwartungen und die waren nach dem drastischen Konjunktureinbruch im Frühjahr auf die wirtschaftliche Erholung gerichtet." Zudem hat die rasche und entschiedene Reaktion der Fiskal- und Geldpolitik für das Comeback der Aktienmärkte eine wichtige Rolle gespielt.

"Insbesondere die Notenbanken mit ihrer beispiellosen Flut an Liquidität haben maßgeblich dazu beigetragen", so Grüneklee. Außerdem haben die führenden Notenbanken angekündigt, dass die Zinsen bis mindestens 2023 niedrig bleiben. Und dieses geldpolitische Umfeld ist für Anleger mit Blick auf 2021 entscheidend. "Dadurch bedingt werfen festverzinsliche Wertpapiere kaum noch Rendite ab und deshalb brauchen Anleger, um noch Erträge zu erwirtschaften, Anlagen wie Aktien", sagt er.

Trotz Niedrigzins gehören auch Anleihen ins Depot

Die extrem niedrigen Zinsen sind nach der Corona-Pandemie wohl über Jahre zementiert. Dennoch sollten Anleger festverzinsliche Wertpapiere nicht ganz ignorieren. Sie bieten zwar keine nennenswerten Erträge mehr, aber sie können ein Portfolio diversifizieren und so die Schwankungen reduzieren. Das trifft natürlich am ehesten auf Staatsanleihen hoher Bonität zu, da sie in Krisen als sicherer Hafen dienen und deren Kurse bei Markteinbrüchen tendenziell steigen.

Dabei sind Bonds aus den Schwellenländern ebenso eine Alternative wie eigenkapitalähnliche nachrangige Unternehmensanleihen, so genannte Hybridbonds, die beide noch einen attraktiven Zinsaufschlag bieten.

Vermögensverwalter empfehlen aktiv gemanagte Rentenfonds, die flexibel in alle Arten von Anleihen investieren können. Manche Fondsmanager sind hier schon in der Lage, Gelegenheiten bei den verschiedenen Anleihearten weltweit auszunutzen. Damit können Anleger zumindest noch die Inflationsrate erwirtschaften, vielleicht sogar noch etwas mehr.