18.12.2017

Tipps, Beispiele und Infos für Betriebe Geflüchtete einstellen: Web-Angebot unterstützt Arbeitgeber

Die Integration von Geflüchteten soll leichter werden. Hierfür haben die Deutsche Wirtschaft und die Bundesagentur für Arbeit eine gemeinsame Internetseite gestaltet, welche nun an den Start ging. Dank zahlreicher Informationen und jeder Menge Praxisbeispiele bleiben kaum Fragen offen.

Eine neue Web-Plattform dient Arbeitgebern und Verbänden als Informationsquelle sowie zum Austausch von Erfahrungen. - © Monkey Business - stock.adobe.com

Wer künftig einen Geflüchteten ausbilden oder einstellen will, soll schneller an die relevanten Informationen kommen. Die Deutsche Wirtschaft und die Bundesagentur für Arbeit (BA) haben deshalb die Internetseite www.erfolgreich-integrieren.de gestartet. "Ein erfolgreicher Einstieg in Arbeit ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration in Deutschland", teilten die Verbände und die BA zum Start der Seite am Internationalen Tag der Migranten mit.

Integration: Erfolgreiche Praxisbeispiele zeigen Engagement der Wirtschaft

Dabei soll die Seite nach Angaben der Beteiligten nicht nur Arbeitgeber besser informieren. Sie soll auch Unternehmen und Verbänden eine Plattform geben, ihr Engagement bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt deutlich zu machen. Darüber hinaus sollten so vorhandene Strukturen besser miteinander vernetzt werden. "Herzstück" der Seite seien erfolgreiche "Praxisbeispiele".

Übersicht über rechtliche Rahmenbedingungen

Unter "Aktuelles" gebe es die neuesten Hinweise zu Veranstaltungen und andere wichtige Neuigkeiten. Daneben sei unter "Informationen" Relevantes zu rechtlichen Rahmenbedingungen zusammengefasst. Unter "Initiativen" finden sich verschiedene Organisationen, die Unterstützung anbieten. Wer sich noch weiter informieren möchte, findet weitere Links und Hinweise zu Publikationen.

Wie die BA und die beteiligten Verbände, die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) mitteilten, ist die Internetseite das Folgeprojekt des "Arbeitsstabs für Flüchtlinge", der im Oktober 2015 gegründet wurde. bir