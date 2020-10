01.10.2020

Stylingtrends für Frauen und Männer Frisurentrends für Herbst und Winter 2020/21

Locken, Kurzhaarschnitte und French Cut – der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hat die Frisurentrends für den Herbst und Winter 2020/2021 vorgestellt. Was für Frauen und Männer jetzt angesagt ist.

Von Sarah Arzberger

Die neuen Frisurentrends für den Herbst und Winter 2020/21 sollen vor allem eines: neue Energie versprühen und zu einem neuem Ich verhelfen. Dafür interpretieren die Experten des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) einige Frisuren-Trends neu und lassen sie wiederaufleben. Die Trends für Männer und Frauen im Überblick.

Frisurentrends für Frauen

Rooted Blonde

Dieser Kurzhaarschnitt erreicht durch seine rausgewachsene Optik Weichheit und Flexibilität. Die Seiten- und Nackenpartien werden dafür im Undercut geschnitten, das längere Deckhaar fällt natürlich darüber. So entsteht laut den Experten des ZV ein femininer Look. Viel Textur im Deckhaar sorgt für Volumen und Wandelbarkeit. Wenn die Längen und Spitzen aufgehellt werden, unterstreicht das zudem den rausgewachsenen Look und gibt der Frisur Tiefe.

New Grunge

In der zweiten Stylingvariante zeigt sich der Kurzhaarschnitt lässiger. Das Deckhaar wird mit einem Stylingeisen gewellt und mit Hilfe eines Spraywaxes aufgerissen und seitlich ins Gesicht frisiert. Die Balayage-Technik sorgt für Tiefe und unterstützt die Struktur. In der lockigen Variante soll der Haarschnitt einen rockigen Touch verleihen.

French Cut

An French-Hair kommt man laut ZV im Herbst nicht vorbei. Typisch für den French-Style ist die stark durchgestufte Schlüsselbein-Länge kombiniert mit einem vollen Pony. Dieser reicht bis über die Augenbrauen und kann zur Seite gestylt werden. Auch beim French-Cut sind die Ansätze für noch mehr Dynamik dunkler gefärbt, die Längen und Spitzen aufgehellt und in einem metallischen Goldkupferton eingefärbt.

Glam Curls

Locken sind nach wie vor im Trend – und funktionieren auch beim French Cut. Durch den stark durchgestuften Haarschnitt ist eine voluminöse, runde Form möglich. Die aufgehellten Längen und Spitzen machen die Locken dabei plastischer und geben Tiefe und Volumen.

Good Girl

Der Mittelscheitel ist ein absoluter Klassiker und in dieser Saison sehr angesagt. Eine weiche Stufung des schulterlangen Haars unterstützt die natürliche Bewegung. Die Kombination von Mittelscheitel und einem überlangen Pony, der bis zu den Mundwinkeln reicht, erzeugt für einen unkomplizierten Look. Ein Tipp der ZV-Experten: Ein Glossing mit kühlen Pigmenten sorgt für einen Hauch Glamour.

New Energy

Als Kontrastprogramm zum unaufgeregten Natural-Look zeigt sich diese Styling-Variante des "New Energy" bewusst provokant. Die kleinen, mit Heißwicklern erstellten, Locken, zitieren die 80er Jahre.

Frisurentrends für Männer

Brit Back

Dieser kurze Männerhaarschnitt spielt mit der Idee der etwas rausgewachsenen Haare, so die ZV-Experten. Wichtig für diesen Look sind volle, längere Konturen und eine ausgeprägte Ponypartie. Der gesamte Haarschnitt ist stark strukturiert und soll durch eine leichte Aufhellung der Spitzen jung und modern wirken.

Easy Rider

In der zweiten Stylingvariante zeigt sich die Wandelbarkeit des Haarschnittes. Hier wird die natürliche Bewegung der Haare mit einem Styling-Clay unterstützt.

Auch die Undercut-Variante für den Mann wird diese Saison neu interpretiert. Das Deckhaar zeigt viel Länge und wird konkav geschnitten. Im Kontrast dazu steht die kurz geschnittene Seiten- und Nackenpartie, bei der auf ein Fading verzichtet wird. Für den Neo-Classic-Look wird das Deckhaar mit viel Volumen aus dem Gesicht gestylt und einzelne Strähnen seitlich ausgearbeitet.

New Wave

Nicht nur für Frauen sind Locken in dieser Saison angesagt – auch bei Männern sind sie im Trend. Ob temporär mit dem Stylingeisen oder für die mutigeren mit einer permanenten Umformung, durch das überlange Deckhaar ist der Haarschnitt prädestiniert für ein lockiges Styling.