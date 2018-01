09.01.2018

Friseurhandwerk wehrt sich gegen Tagesthemen-Bericht Friseure wollen raus aus der tarifpolitischen Schmuddelecke

Falsche Zahlen und Fakten in den Tagesthemen? Das Friseurhandwerk hat die Nase voll davon, immer als Negativbeispiel für zu geringe Azubi-Löhne und eine fehlgeschlagene Tarifpolitik hinhalten zu müssen. Aktueller Fall: ein TV-Bericht zur besten Sendezeit in der ARD.

Besser abschneiden: Der Zentralverband des Friseurhandwerks will den Beruf über die Bezahlung und weitere Karrierechancen attraktiver machen.

Azubis in Sachsen-Anhalt bekommen angeblich nur einen Euro pro Stunde. Die Ausbildungsvergütung sei so gering, dass die Gewerkschaft verdi nun mit der Forderung von mindestens 200 Euro mehr in die anstehenden Tarifverhandlungen geht. Das berichten die Tagesthemen und bringen damit aus Sicht des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks die ganze Branche in Verruf. Mit einem öffentlichen Statement hat sich der Verband nun gegen den Bericht zur Wehr gesetzt und spricht von einer unsauberen Recherche und von falsch dargestellten Fakten.

Pauschal verurteilt durch TV-Bericht

Die Tagesthemen hätten sich in ihrem Bericht ausschließlich auf die Zahlen der Gewerkschaft verdi berufen und dabei nicht einmal die aktuellsten verwendet, beklagt der Verband. So wird berichtet, dass die Friseurbranche als "dumpingverdächtig" gilt und dass Friseur-Azubis zu den am schlechtesten bezahlten Lehrlingen in Deutschland gehören. Als Beispiele für die Vergütungen werden Monatslöhne aus verschiedenen Bundesländern jeweils im ersten Lehrjahr genannt: Nordrhein-Westfalen mit 480 Euro, Berlin mit 265 Euro und eben das Schlusslicht Sachsen-Anhalt mit 153 Euro. Die beklagten Missstände beziehen sich dann aber nur auf das Bundesland mit den niedrigsten Löhnen.

In Sachsen-Anhalt würden Tarifverträge aus den 90er Jahren gelten, die erst jetzt auf den Verhandlungstisch kommen. Lange hätte es keine organisierten Verhandlungspartner auf der Arbeitgeberseite gegeben. Dass sich dies künftig ändern soll, wird aus Sicht des Verbands zu kurz erwähnt. Dagegen kommt die Gewerkschaft mit ihrer Forderung nach einer Mindestvergütung für Azubis von mehr als 200 Euro mehr im Monat ausführlich zu Wort.

Friseure schicken Protestbrief an die ARD

Als "unreflektiert" und zu stark auf landläufige Vorurteile fokussiert bewertet der Zentralverband nun die Berichterstattung, in deren Recherche er gerne mit einbezogen worden wäre. "Gerade von einer öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendung erwarten wir eine faire Recherche und die Chance zur Stellungnahme", kritisiert ZV-Hauptgeschäftsführer Jörg Müller die Tagesthemen nun öffentlich. Der Beitrag hätte dem Friseurhandwerk und dem Handwerk allgemein schweren Schaden zugefügt.

Der Verband hat einen Protestbrief an die ARD geschickt. Darin heißt es: "Hätten Sie bei uns einmal nachgefragt, wären Sie über berufliche Aufstiegsfortbildungen, einen betriebswirtschaftlichen Bachelorstudiengang "Beauty Management" und über die mit anderen Ausbildungsberufen durchaus vergleichbaren Ausbildungsvergütungen informiert worden. In NRW sind es so zum Beispiel 2018 nicht 480 Euro, sondern 510 Euro im ersten Lehrjahr. Ähnlich ist die Entwicklung in fast allen anderen Tarifgebieten."

Zudem erklärt das Friseurhandwerk, dass es sich derzeit sowohl für einen neuen Branchenmindestlohn und eine bundesweit höhere Ausbildungsvergütung einsetzt. Die Vorstellungen der Innungsfriseure würden vielerorts klar über denen von verdi liegen. jtw

Wie genau sich die Friseurbranche die Zukunft der Tariflöhne vorstellt und warum es bei den Ausbildungsvergütungen so große Unterschiede zwischen Ost und West gibt, erklärt Hauptgeschäftsführer Jörg Müller im Interview.