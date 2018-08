21.08.2018

Flugkosten und Parkplatzgebühren Flughafen-Parkplätze: Wo Parken teurer ist als der Flug

Günstige Flüge von München nach Mallorca gibt es laut Suchmaschine schon ab 30 Euro. Das Auto eine Woche in München am Flughafen stehen zu lassen, kann bis zu 199 Euro kosten. An welchen Flughäfen Sie das Parken teuer zu stehen kommt.

Wer sein Auto am Flughafen stehen lässt, muss mit Parkgebühren rechnen. Die können auch mal über 200 Euro ausmachen. - © PhotographyByMK - stock.adobe.com

Auf der Suche nach dem günstigsten Flug, sollten Reisende auch versteckte Kosten im Blick behalten. Wer sein Auto am Flughafen stehen lassen muss, sollte auch die Parkgebühren in die Reisekosten einberechnen. Das Fluggasthelfer-Portal AirHelp hat die Parkplatzpreise der 13 größten Flughäfen Deutschlands untersucht. Die Preisunterschiede sind gravierend.

Preisunterschiede von mehr als 200 Euro am gleichen Flughafen

Selbst an den einzelnen Flughäfen können die Preise mit mehr als 200 Euro Unterschied auseinanderliegen. In Düsseldorf kann ein Flughafenparkplatz zum Beispiel vergleichsweise wenig kosten: Für 29 Euro lässt sich das eigene Auto dort auf dem günstigsten Parkplatz für eine Woche abstellen. Gleichzeitig bietet Düsseldorf aber auch den teuersten Parkplatz an. Mit 238 Euro für eine Woche ist Düsseldorf Spitzenreiter, was die Parkgebühr betrifft. Der kostspielige Parkplatz bietet im Gegenzug so etwas wie Komfort. Reisende parken für den stolzen Preis direkt unter dem Terminal und haben einen kurzen Weg zu ihrem Gate.

Platz zwei und drei der teuersten Parkplätze belegen Köln mit 210 Euro an der oberen Preisgrenze für eine Woche parken und München mit 199 Euro. Den Fluggästen stehen an den Flughäfen aber auch günstigere Parkplätze für 59 Euro beziehungsweise 79 Euro pro Woche zur Auswahl.

Keine günstigen Parkplätze in Frankfurt am Main und Berlin-Tegel

Anders sieht das in Frankfurt am Main und Berlin-Tegel aus. Dort müssen Reisende selbst für den günstigsten wöchentlichen Parkplatz tief in die Tasche greifen. In Frankfurt kosten solche Parkplätze zwischen 140 Euro und 160 Euro, in Berlin-Tegel mit Preisen zwischen 139 Euro und 159 Euro jeweils ein Euro weniger.

Im Vergleich: den günstigsten Parkplatz finden Fluggäste in Dresden für nur 15 Euro pro Woche. Selbst der teuerste Parkplatz kostet dort nur 66 Euro.

Tipp: Privatanbieter in der Nähe suchen

"Fluggäste sollten unbedingt prüfen, ob sie durch eine Vorabbuchung ihres Parkplatzes am Flughafen Geld sparen können oder auf das Angebot eines Privatanbieters in der Nähe ausweichen", rät Laura Kauczynski, DACH-Repräsentantin von AirHelp. Diese böten Anbieter von Privatparkplätzen häufig auch Shuttlebusse zum Flughafen an. Im Schnitt kostet es zwischen 66 Euro und 150 Euro, das Auto am Flughafen eine Woche lang stehen zu lassen.

Wer sich angesichts dieser Preise lieber von Freunden oder der Familie an den Flughafen fahren lässt, muss unter Umständen mit einer bösen Überraschung rechnen. In Berlin-Tegel kostet eine Stunde auf dem offiziellen Drop-Off-Parkplatz zwölf Euro und damit nur drei Euro weniger als eine ganze Woche Parken in Dresden. Stuttgarter Fluggäste parken hingegen eine Stunde kostenlos. Im Schnitt kosten die Drop-Off-Parkplätze 6,36 Euro.

Flughäfen: Preise für Parkplätze in der Übersicht

Rang Flughafen Günstigster offizieller Flughafenparkplatz (1 Woche)* Teuerster offizieller Flughafenparkplatz (1 Woche)** Offizieller Drop-Off-Parkplatz (1 Stunde) 1 Dresden (DRS) 15€ 66€ 3,50€ 2 Leipzig/Halle (LEJ) 20€ 90€ 3€ 3 Düsseldorf (DUS) 29€ 238€ 10€ 4 Hannover (HAJ) 35€ 100€ 4€ 5 Stuttgart (STR) 52€ 121€ gratis 6 Köln/Bonn (CGN) 59€ 210€ 6€ 7 Berlin-Schönefeld (SXF) 69€ 139€ 12€ 8 Hamburg (HAM) 69€ 150€ 7€(E-Autos gratis) 9 Bremen (BRE) 71€ 171€ 3,20€ 10 Nürnberg (NUE) 78€ 146€ 2€ 11 München (MUC) 79€ 199€ 10€ 12 Frankfurt a.M. (FRA) 140€ 160€ 10€ 13 Berlin-Tegel (TXL) 139€ 159€ 12€ Durchschnitt 66€ 150€ 6,36€

* günstigster offizieller Flughafen-Parkplatz (Online-Preisersparnis möglich)

** Online-Preisersparnis möglich; Preise können sich saisonabhängig unterscheiden

Quelle: AirHelp

jk