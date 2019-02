01.02.2019

Leichte Nutzfahrzeuge Fehlerhafte Kfz-Steuerbescheide: Handwerker sollten widersprechen

Der Bund der Steuerzahler warnt, dass derzeit tausende Halter von leichten Nutzfahrzeugen einen zu hohen Kfz-Steuerbescheid zugestellt bekommen. Grund hierfür sei ein fehlerhafter Datenabgleich. In welchen Fällen sich Einspruch lohnt – und wie dieser erfolgen sollte.

Ist die die Ladefläche deutlich größer ist als die zur Personenbeförderung dienende Bodenfläche, gilt der günstigere Kfz-Steuersatz. - © Jürgen Fälchle - stock.adobe.com

Seit 2012 werden leichte Nutzfahrzeuge wie Pkws besteuert, zumindest dann, wenn sie der Personenbeförderung dienen. Für gewerbliche Fahrzeuge, mit denen Waren und Material transportiert werden, gilt weiterhin der günstigere Lkw-Steuersatz. "Seit Ende 2018 gleicht der Zoll automationsgestützt die Angaben der Straßenverkehrsbehörden ab", teilt der Bund der Steuerzahler mit. Dies führe in vielen Fällen dazu, dass statt der Besteuerung als Lkw eine Besteuerung als Pkw erfolgt, da viele leichte Nutzfahrzeuge auch als vollbestuhlte Pkws angeboten werden.

Der Bund der Steuerzahler schätzt, dass mehrere tausend Fahrzeughalter betroffen sind. Gerade im Handwerk sind leichte Nutzfahrzeuge sehr verbreitet, Betriebe sollten ihren Kfz-Steuerbescheid daher genau prüfen. Wurde das Fahrzeug fälschlicherweise als Pkw besteuert, rät der Verein Einspruch einzulegen. "Dem Einspruch sollten direkt Bilder vom Innenraum des Fahrzeugs beigefügt werden, die dokumentieren, dass die Ladefläche deutlich größer ist als die zur Personenbeförderung dienende Bodenfläche", schreibt der Verein. Für ein Fahrzeug mit maximal drei Sitzplätzen könne auch eine Änderung der Fahrzeugpapiere bei der Zulassungsbehörde beantragt werden. Hierfür sei jedoch ein TÜV-Gutachten erforderlich. "Die zweite Variante ist also teurer und aufwändiger für den Bürger", so der Bund der Steuerzahler.

Bund der Steuerzahler kritisiert unzureichende Information

Kritisch sieht der Verein die mangelhafte Kommunikation der Behörde. Betroffene würden über die Berichtigungsmöglichkeiten im Steuerbescheid nicht ausreichend informiert. "In den geänderten Kfz-Steuerbescheiden wird nur knapp auf die Rechtsgrundlage und die Einspruchsmöglichkeit hingewiesen", schreibt der Verein. Eine ausführliche Erläuterung, in welchen Fällen die günstigere Besteuerung weiterhin in Betracht kommt, erfolge erst im Einspruchsverfahren – soweit der Betroffene diesen überhaupt einlegt. "Das ist nicht der Bürgerservice, den die Politik verspricht", kritisiert der Bund der Steuerzahler. dhz