29.04.2019

25 Städte im Vergleich Fahrraddiebstahl: Wo ist die Versicherung am teuersten?

Fahrraddiebstähle in Deutschland sind im vierten Jahr in Folge zurückgegangen, aber nicht einmal jeder zehnte Diebstahl wird aufgeklärt. Das Vergleichsportal Verivox hat ausgewertet, in welchen Städten die Versicherung am teuersten ist.

Tendenziell ist die Versicherung für das Fahrrad in den Städten höher, in denen mehr Räder gestohlen werden. - © eyetronic – stock.adobe.com

Die Anzahl von Fahrraddiebstählen ist in Deutschland im vierten Jahr in Folge gesunken – von 340.000 Fällen im Jahr 2014 auf 292.000 Fälle im vergangenen Jahr. Aber nicht einmal jeder zehnte Diebstahl kann von der Polizei aufgeklärt werden. Das zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik 2018, die das Bundeskriminalamt veröffentlicht hat.

Halle und Leipzig bleiben Diebstahlhochburgen

Die Unterschiede zwischen Diebstahlhochburgen und sicheren Gegenden sind groß. In Halle (Saale) wurden im vergangenen Jahr 1.534 Fahrräder pro 100.000 Einwohner gestohlen – der Spitzenwert. Darauf folgen Leipzig (1.509), Münster (1.398) und Magdeburg (1.333).

Die sicherste Gegend für Fahrräder in Deutschland ist der bayerische Landkreis Freyung-Grafenau. Hier wurden nur 13 Fahrräder pro 100.000 Einwohner gestohlen. Danach kommen der Eifelkreis Bitburg-Prüm mit 18 und der Landkreis Regen (Bayern) mit 19. Eine genaue Übersicht bietet Verivox auf ihrer Website an.

In Städten mit vielen Fahrraddiebstählen ist die Versicherung höher

Beim Diebstahl von Fahrrädern springt die Hausratversicherung ein. In der Wohnung und im Fahrradkeller sind sie immer versichert. Der Schutz außer Haus muss aber gesondert vereinbart werden und es werden Zusatzkosten fällig.

Verivox hat für 25 Großstädte ausgewertet, wie teuer der Vertrag wird, wenn ein 2.000 Euro teures Rad versichert werden soll. Ausgewertet wurden die jeweils drei günstigsten Tarife. Den höchsten Zuschlag gibt es in Bremen mit 66 Euro pro Jahr, den niedrigsten mit 24 Euro in Nürnberg. Tendenziell sind die Aufschläge für das Fahrrad in den Städten höher, in denen mehr Räder gestohlen werden.

Statt das Rad in die Hausratversicherung einzuschließen, kann der Besitzer auch eine separate Fahrradversicherung abschließen. Dann sind neben dem Diebstahl auch Unfall- und Vandalismusschäden, Brände, teilweise Bedienfehler, der Diebstahl einzelner Teile und Serviceleistungen versichert. Dafür kostet der Vertrag je nach Wohnort 120 Euro bis 220 Euro pro Jahr für ein 2.000-Euro-Rad.

So viel kostet die Versicherung für das Fahrrad

Stadt Fahrraddiebstähle pro 100.000 Einwohner Kosten für Hausratversicherung ohne Absicherung Kosten für Hausratversicherung mit Absicherung Leipzig 1509 55 108 Magdeburg 1333 43 89 Potsdam 1130 44 98 Bremen 1070 54 120 Kiel 888 43 97 Berlin 837 69 134 Hannover 799 45 111 Köln 779 72 118 Hamburg 749 65 124 Karlsruhe 606 33 66 Dresden 603 30 62 Erfurt 586 34 63 Mannheim 577 36 69 Rostock 554 44 84 Düsseldorf 524 59 121 Frankfurt am Main 507 50 81 München 407 32 65 Dortmund 404 48 96 Nürnberg 376 29 54 Augsburg 372 29 58 Mainz 338 35 67 Saarbrücken 291 38 65 Essen 255 45 76 Wiesbaden 221 36 77 Stuttgart 153 33 58

Quelle: Verivox, Angaben der Kosten in Euro