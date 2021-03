10.03.2021

Unterschied Arbeitszeit und Ruhezeit EuGH-Urteil: Gilt Bereitschaftszeit als Arbeitszeit?

In zahlreichen Berufen gibt es Bereitschaftsdienste: Feuerwehrleute, Ärztinnen und Ärzte, Technikerinnen und Techniker sind nur wenige Beispiele für Menschen, die auf Abruf bereitstehen können. Mit einem Urteil stärkt der EuGH nun ihren Anspruch auf Ruhe.

Von Christian Rath

Auch im Handwerk gibt es einige Betriebe, in denen Bereitschaftsdienst ausgeführt wird. Das EuGH hat nun entschieden, dass diese Zeit als Arbeitszeit gilt, wenn der Mitarbeiter innerhalb weniger Minuten...

Wann ist Sonntagsarbeit erlaubt?

Wenn ein Feuerwehrmann binnen weniger Minuten einsatzbereit sein muss, gilt eine Rufbereitschaft als Arbeitszeit. Dies entschied jetzt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Grundsatzurteil. Wie die Rufbereitschaft zu vergüten ist, musste der EuGH allerdings offen lassen.

Feuerwehrmann soll innerhalb von 20 Minuten am Einsatzort sein

Konkret ging es um einen Berufsfeuerwehrmann, der als Beamter bei der Stadt Offenbach tätig ist. Neben seinen normalen Schichten, bei denen er trainiert oder auf der Wache auf Einsätze wartet, hat er regelmäßig auch Rufbereitschaft. Er kann sich dann zu Hause oder bei Freunden aufhalten. Aber er muss immer in der Lage sein, binnen 20 Minuten in Einsatzkleidung und mit dem Einsatzfahrzeug in Offenbach bereitzustehen. Um von seinem Wohnort aus schnell nach Offenbach zu kommen, darf er immerhin Blaulicht und Martinshorn einschalten.

Pro Jahr hat der Mann rund 40 Rufbereitschaften, davon 15 am Wochenende. Eine normale Rufbereitschaft beginnt um 17 Uhr und endet am nächsten Morgen um 7 Uhr. Die Wochenende-Rufbereitschaft beginnt Freitag abend und läuft bis Montag früh. Im Schnitt wird er während dieser Rufbereitschaften etwa sechs bis sieben Mal pro Jahr alarmiert und muss in den Einsatz.



Die Stadt Offenbach rechnete nur die echten Einsatzzeiten als Arbeitszeit, aber nicht das Warten in der Rufbereitschaft. Damit war der Feuerwehrmann jedoch nicht einverstanden. Er klagte gegen die Stadt und verlangte, dass die gesamte Rufbereitschaft als Arbeitszeit gewertet und auch so bezahlt wird. Das Verwaltungsgericht Darmstadt legte den Fall dem EuGH vor, der nun antwortete.

EuGH: Es gibt nur Arbeitszeit und Ruhezeit

Der EuGH stellte klar, dass die EU-Arbeitszeit-Richtlinie nur Höchstarbeitszeiten regelt. So sollen die Beschäftigten in Europa vor Überlastung geschützt werden. Wie die Arbeitszeit dann bezahlt wird, ergebe sich dagegen aus nationalem Recht.



Grundsätzlich gebe es, so der EuGH, nur Arbeitszeit und Ruhezeit. Jede Zeit, die nicht Ruhezeit ist, gelte als Arbeitszeit. Vor diesem Hintergrund müsse nun entschieden werden, ob und wann eine Rufbereitschaft als Arbeitszeit gelte.



Schon 2003 hatte der EuGH geklärt, dass Bereitschaftszeit als Arbeitszeit gilt. Bei der Bereitschaftszeit muss der Beschäftigte am Arbeitsplatz bleiben und warten, ob es etwas zu tun gibt.



Auch bei einer Rufbereitschaft, bei der sich der Beschäftigte zum Beispiel zu Hause aufhalten darf, ist die Einstufung als Arbeitszeit nicht ausgeschlossen, wie der EuGH 2018 im Fall eines belgischen Feuerwehrmannes entschieden hatte. Wenn die Freizeitgestaltung "erheblich eingeschränkt" ist, gelte auch eine Rufbereitschaft als Arbeitszeit.

Arbeitszeit ist dann, wenn Bereitschaft innerhalb weniger Minuten erfolgen muss

Im Offenbacher Fall hat der EuGH die Kriterien für die Rufbereitschaft nun präzisiert. Danach ist eine Rufbereitschaft grundsätzlich als Arbeitszeit zu werten, wenn der Beschäftigte nach einer Alarmierung nur "wenige Minuten" Zeit hat, bereitzustehen. Denn bei einer solch kurzen Reaktionszeit könne er keine Freizeit-Aktivitäten planen.



Dabei müssen aber Faktoren außer Betracht bleiben, so der EuGH, die der Beschäftigte selbst zu verantworten hat. Wer ins Grüne zieht, ist selbst schuld, wenn er mehr Zeit bis zum Eintreffen am Einsatzort in der Stadt braucht



Aber auch in Fällen mit langer Reaktionsfrist kann die Rufbereitschaft als Arbeitszeit zu werten sein, so der EuGH, vor allem dann, wenn die Bereitschaft häufig durch Alarm unterbrochen wird und die Einsätze nicht ganz kurz sind.



Das Verwaltungsgericht Darmstadt muss nun diese Regeln auf den Offenbacher Feuerwehrmann anlegen. Angesichts einer Reaktionszeit von 20 Minuten, in der sich der Mann auch umziehen und das Fahrzeug starten muss, spricht manches für eine "erhebliche" Einschränkung seiner Freizeitmöglichkeiten und damit für die Einstufung seiner Rufbereitschaft als Arbeitszeit.



Wie Rufbereitschaft vergütet wird, ist in Deutschland nicht gesetzlich geregelt. Hier gibt es in vielen Tarifverträgen differenzierte Lösungen. Sie wird in der Regel nicht voll bezahlt. Auch Betriebsvereinbarungen und individuelle Arbeitsverträge können maßgeblich sein.