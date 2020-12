10.12.2020

Blockchain und Bitcoin "Es braucht Leuchttürme, die bis ins Handwerk strahlen"

Patrick Hansen, Bereichsleiter Blockchain beim Digitalverband Bitkom, spricht über technische Hürden beim Einsatz von Blockchain im Handwerk und die Chancen von Digitalwährungen wie Bitcoin. Zudem ein Gastkommentar von Christoph Krause, Leiter des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk für Prozessdigitalisierung.

Von Steffen Guthardt

Herr Hansen, Sie haben die ­Nutzung von Blockchain in der Wirtschaft untersucht. Was ist der aktuelle Stand?

Distributed-Ledger-Technologien wie Blockchain werden in einzelnen Unternehmen bereits genutzt, aber gesamtwirtschaftlich betrachtet stehen wir noch ganz am Anfang dieser technologischen Entwicklung. Unsere Studie zeigt, dass die Unternehmensgröße ein wichtiger Faktor ist. Bei den kleineren Betrieben ab 50 Mitarbeitern nutzen erst zwei Prozent die Blockchain. Bei den Unternehmen ab 500 Beschäftigten sind es hingegen schon 17 Prozent und weitere 27 Prozent in dieser Gruppe planen den Einsatz.

Worauf führen Sie das zurück?

Die Blockchain ist ein sehr komplexes Themenfeld in dem sich die Unternehmen zunächst einmal Expertise aufbauen müssen. Das kostet Zeit, Geld und bringt am Anfang noch keine Rendite ein. Gerade im Handwerk und Mittelstand sind die Innovationsbudgets jedoch begrenzt und der Unternehmer muss sich zwischen verschiedenen Technologien entscheiden. Den Vorzug bekommen dann häufig Techniken, bei denen der Nutzen schnell ersichtlich ist, wie etwa eine Cloud-Lösung. Bei der Blockchain sind konkrete Anwendungsbeispiele bisher wenig bekannt. Es braucht daher Vorzeigeprojekte bzw. Leuchttürme in der Wirtschaft, die bis ins Handwerk strahlen.

Was spricht aus Sicht der Nutzer für die Blockchain?

Effizienzsteigerung ist für 87 Prozent der Blockchain-Anwender, -Planer und -Diskutierer das wichtigste Argument für die Technologie. 41 Prozent sehen in der Blockchain zudem eine Vertrauensinstanz in der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Die befragten Unternehmen erhoffen sich vor allem, neue Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen auf Blockchain-Basis entwickeln zu können.

Kritisiert wird an der Blockchain der Ressourcenhunger. Ist das berechtigt?

Der Irrtum ist, dass viele Blockchain mit Bitcoin, dem Urvater der Technik, gleichsetzen. Doch in den Unternehmen werden kaum für jedermann zugängliche, dezentralen Lösungen eingesetzt. In der Regel steht eine Unternehmens-Blockchain nur einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern zur Verfügung und es werden dort nur Daten ausgelagert, die für ein bestimmtes Projekt relevant sind. Insofern halten sich Speicher- und Energiebedarf solcher Systeme im Vergleich zu der Blockchain für ­Bitcoin in Grenzen.

Apropos Bitcoin – haben solche Digitalwährungen eine Zukunft?

Absolut. Sie sind gerade dabei sich in der Wirtschaft durchzusetzen. Bitcoin wird als digitaler Wertspeicher genutzt, vergleichbar mit Gold. Es gibt immer mehr institutionelle Anleger, die in Kryptowährungen investieren. Darunter börsennotierte Unternehmen, die Bitcoin als Reservewährung nutzen. Auch weltweite Zahlungsanbieter wie Paypal integrieren jetzt Bitcoin. Zudem bewegt sich viel bei der Regulierung von Kryptowährungen und sie werden in klassisches Bankenrecht integriert.

Könnte Bitcoin den Euro als ­Zahlungsmittel ablösen?

Die Europäische Union denkt aktueller über die Einführung eines digitalen Euros nach, um den Bürgern weiterhin Zugang zur Zentralbankwährung anzubieten, wenn die Bedeutung von Bargeld abnimmt. Daneben werden eine Reihe von Digitalwährungen koexistieren. Es ist davon auszugehen, dass manche Unternehmen ihren Kunden künftig eigene Digitalwährungen anbieten und deren Nutzung zum Beispiel mit Rabattprogrammen belohnen.