02.01.2020

Immer mehr Kastenwagen erhalten E-Antrieb Elektromobilität: Transporterneuheiten 2020

Die Elektromobilität erreicht das Handwerk. Lange waren rein elektrisch angetriebene Kastenwagen Exoten, doch jetzt kommt Bewegung in den Markt.

In Köln läuft ein Feldversuch, in dem der Ford Transit Custom PHEV mit einem Geofencing-Modul getestet wird, das bald verfügbar sein soll.

Immer mehr Automobilbauer bieten nicht nur für ihre Pkw-Modelle batterie-elektrisch betriebene Alternativen zu den Verbrennungsmotoren an, sondern rüsten auch ihre Transporter mit Elektroantrieben aus. Im Verlauf des Jahres 2020 wird sich das Angebot noch einmal deutlich erweitern.

In kaum einer Branche ist derzeit so viel Bewegung wie in der Autoindustrie und bei deren Zulieferern. Denn die Politik zwingt die Hersteller, die Abgase ihrer Fahrzeuge drastisch zu senken. Schon seit 2009 unterliegen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge in der Europäischen Union einer CO 2 -Regulierung. Der durchschnittliche CO 2 -Ausstoß für die Pkw-Flotte eines Herstellers wird 2021 von 130 auf 95 g CO 2 /km gesenkt. Für leichte Nutzfahrzeuge werden die Grenzwerte schon ein Jahr früher gesenkt – von 175 auf 147 g CO 2 /km.

CO2-Flottengrenzwerte beschleunigen Elektrifizierung

Das heißt, alle ab Januar 2020 neu zugelassenen Transporter eines Herstellers dürfen im Durchschnitt nicht mehr als 147 g CO 2 /km ausstoßen. Das entspricht einem Kraftstoffverbrauch von rund 5,5 l/100 km Diesel bzw. 6,3 l/100 km Benzin. Obwohl die 147 g CO 2 /km nicht für alle Hersteller gleichermaßen gelten, weil auch das durchschnittliche Gewicht der Fahrzeuge eine Rolle spielt und es für kleinere Hersteller Ausnahmen gibt, so dürften die Grenzwerte ohne emissionsfreie Elektro-Modelle kaum zu schaffen sein. Die Hersteller sind also gezwungen, Transporter mit Elektroantrieb zu verkaufen, um die Flottengrenzwerte für CO 2 einzuhalten. Andernfalls drohen Strafzahlungen.

Nutzfahrzeuge mit E-Antrieb © Ford Ford Transit Custom PHEV Lokal emissionsfrei, ohne... mehr © Renault Renault Master Z.E. Hydrogen Von 120 auf 350 km steigt... mehr © Daimler Mercedes-Benz e-Sprinter Mitte Dezember begann in... mehr © Opel Opel Vivaro-e Nach Ampera-e und Corsa-e beginnt Opel... mehr © Abt e-Line Abt eTransporter und e-Caddy Seit November wird von... mehr © DPDHL Streetscooter Work und Work L Im Oktober hat die Post-Tochter... mehr © Fiat Professional Fiat Ducato Electric Sein erstes Elektrofahrzeug will... mehr © Tesla Tesla Cybertruck Der Lotus Esprit aus dem James-Bond-Film... mehr © MAN VW e-Crafter und MAN e-TGE VW und MAN haben für ihre... mehr © Iveco Nikola TRE Die Nikola Motor Company aus Arizona will... mehr

Dabei ist noch längst nicht klar, welche Technologie sich beim Antrieb langfristig durchsetzt. Denn gerade für Handwerksbetriebe, deren Fahrzeuge außerhalb der Ballungszentren große Strecken zurücklegen müssen, finden im Elektroantrieb noch keine alltagstaugliche Alternative zum Verbrenner. Ford setzt beim Transit Custom daher auf Hybrid, bietet den Transporter sowohl als Plug-in-Hybrid wie auch als Mild-Hybrid an. Damit konnte Ford bei der Jury für den Transporter des Jahres 2020 kräftig punkten. Der Ford Transit Custom PHEV wurde kürzlich von 25 Fachjournalisten aus ganz Europa als "Van of the Year 2020" ausgezeichnet. Platz zwei ging mit dem Mild-Hybrid ebenfalls an Ford. ste