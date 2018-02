02.02.2018

Anpassung der gesetzlichen Lohnuntergrenze Dieser gesetzliche Mindestlohn soll ab 2019 gelten

Aktuell deutet alles darauf hin, dass der gesetzliche Mindestlohn zum 1. Januar 2019 um 42 Cent steigen wird. Der Betrag wird jedoch nicht auf den aktuell geltenden Mindestlohn gepackt.

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Mindestlohn

Seit dem 1. Januar 2018 gilt der gesetzliche Mindestlohn ausnahmslos in allen Branchen. Der Gesetzgeber schreibt derzeit 8,84 Euro pro Stunde vor. Tarifverträge, die unter diesem Wert liegen, sind nicht mehr zulässig. Alle zwei Jahre wird der gesetzliche Mindestlohn durch eine Kommission angepasst. Für Anfang 2019 wird vermutet, dass der Betrag erstmals über neun Euro liegen wird.

Den Grund für diese Annahme liefert der jüngst veröffentlichte Tarifindex des Statistischen Bundesamts. Die Statistiker errechneten, dass die Tariflöhne in den vergangenen zwei Jahren um durchschnittlich 4,8 Prozent gestiegen sind. Berücksichtigt wurden rund 700 Tarifverträge in Deutschland. Die Daten sind für die zuständige Kommission maßgeblich.

Nur wenn gravierende Gründe vorliegen, können die Experten eine Erhöhung des Mindestlohns bestimmen, die unter der allgemeinen Tariflohnentwicklung liegt. Solche Gründe wären etwa ein starker Einbruch des Wirtschaftswachstums oder zunehmende Erwerbslosenzahlen. Beides ist aktuell nicht abzusehen. Und selbst wenn, wäre immer noch eine Zweidrittelmehrheit der Kommission nötig, um vom Tarifindex abzuweichen.

So setzt sich die Mindestlohn-Kommission zusammen:

Vorsitzender: Jan Zilius

Jan Zilius Gewerkschaftsvertreter: Michaela Rosenberger, Robert Feiger, Stefan Körzell

Michaela Rosenberger, Robert Feiger, Stefan Körzell Arbeitgebervertreter: Brigitte Faust, Steffen Kampeter, Karl-Sebastian Schulte

Brigitte Faust, Steffen Kampeter, Karl-Sebastian Schulte Wissenschaftliche Mitglieder: Clemens Fuest, Claudia Weinkopf

Dieser Mindestlohn soll ab 1. Januar 2019 gelten

Das Statistische Bundesamt errechnete, dass die für die Höhe des Mindestlohns maßgeblichen Tariflöhne in den vergangenen zwei Jahren um 4,8 Prozent gestiegen sind. Rechnet man diese auf den aktuell geltenden Mindestlohn in Höhe von 8,84 Euro ergibt sich eine Erhöhung um 42 Cent auf 9,26 Euro pro Stunde. In der aktuellen Berechnung haben die Statistiker aber nicht 8,84 sondern 8,77 Euro zugrunde gelegt, woraus sich ein Plus von 42 Cent auf 8,19 Euro ergibt.

Der Grund: "Die bei der erstmaligen Anpassung des Mindestlohns vorgezogene Berücksichtigung eines Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst wurde bei diesem niedrigeren Ausgangswert wieder herausgerechnet, damit dieser Abschluss nicht doppelt in die Erhöhung einfließt", begründen die Statistiker diese Entscheidung.

Unter diesen Voraussetzungen würde der Mindestlohn ab dem 1. Januar 2019 um knapp vier Prozent auf 9,19 Euro ansteigen. Die endgültige Entscheidung darüber fällt jedoch erst im Juni. Dann berät die Kommission darüber, um wie viel Prozent der gesetzliche Mindestlohn steigen soll.

Gesetzlicher Mindestlohn: Warum bekommen manche mehr und manche weniger?

Volljährige Arbeitnehmer in Deutschland müssen für ihre Arbeit mindestens 8,84 Euro verdienen. Eigentlich. Tatsächlich bekamen in der Vergangenheit rund sieben Prozent der anspruchsberechtigten Beschäftigten in Deutschland weniger überwiesen. Das haben Wirtschaftsforscher im Rahmen der Langzeitstudie Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) herausgefunden.

In den meisten Betrieben bekommen Arbeitnehmer jedoch mehr als den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn bezahlt. In den einzelnen Branchen gelten oftmals eigene, höhere Mindestlöhne, welche in einem Tarif­vertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemein verbindlich erklärt.

Es gibt jedoch auch Ausnahmen. Wer keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn hat: