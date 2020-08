11.08.2020

Empfehlungen für Betriebe Dienstreisen ins Ausland: Was in Zeiten von Corona zu beachten ist

Dienstreisen außerhalb Deutschlands sind aufgrund des weltweit verbreiteten Coronavirus mit zusätzlichen Risiken behaftet. Viele Länder verhängen Einreisebeschränkungen, Ausgangssperren oder Quarantäneregeln – manchmal ändern sich die Bestimmungen innerhalb kürzester Zeit. Worauf Betriebe aktuell achten sollten, verrät die gesetzliche Unfallversicherung in einer Checkliste.

Wer aktuell reist, sollte sich zuvor gut informieren: Denn in der gesamten Welt haben Länder aufgrund von Corona Einreisebeschränkungen, Ausgangssperren oder Quarantäneregeln verhängt, die sich innerhalb kürzester Zeit ändern können. Schwierig ist je nach Region auch die Sicherstellung einer adäquaten medizinischen Versorgung oder eines betreuten Rücktransports. In einer Checkliste gibt die gesetzliche Unfallversicherung Tipps, worauf Betriebe achten sollten, bevor sie Beschäftigte ins Ausland entsenden.



"Wir möchten mit unseren Empfehlungen Führungskräfte und Beschäftigte für die aktuellen Risiken bei beruflichen Auslandsreisen und Entsendungen sensibilisieren", sagt Marcus Hussing von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). "Die Empfehlungen konkretisieren den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und geben Hinweise, woran Betriebe bei der Prävention denken sollten. Die Empfehlungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn sie werden ständig an die sich verändernde Lage angepasst."

Checkliste: Sicherheitshinweise für Dienstreisen im Überblick