19.09.2018

Deutsche Meisterschaft der Bäcker Die besten Bäcker Deutschlands stehen fest

Nicole und Patrick Mittmann sind die neuen Deutschen Meister des Bäckerhandwerks. Nach intensiven Vorbereitungen und spannenden Vorentscheiden setzten sie sich im Finale auf der iba gegen drei andere Teams durch.

Freude bei den Siegern Nicole und Patrick Mittmann. - © Benedikt Banovic

Alle drei Jahre sucht das Deutsche Bäckerhandwerk die besten Talente für die Bäckernationalmannschaft. Die Vorentscheide fanden bereits im Juli in den ADB-Fachschulen in Stuttgart, Dresden und Olpe statt. Gestern fand nun im Rahmen der Weltmesse iba in München die Deutsche Meisterschaft der Bäckermeister statt.

Zum Wettbewerbsthema „Europa“ stellten die Bäckermeister Nicole Mittmann und Patrick Mittmann (Oberjettingen) mit ihren Mitstreitern Markus Steinleitner und Gerd Distler (Straubing und Schwabach), Katharina Regele und Florian Siegel (Abtsgmünd-Laubach und Oftersheim) sowie Thomas Schmitt und Sebastian Brücklmaier (München) kunstvolle Brote, Kleingebäcke, Plunder und beeindruckende Schaustücke her. Am Ende sicherten sich Nicole und Patrick MIttmann den Sieg und gehören damit offiziell zur Nationalmannschaft der Bäcker. "Es war wirklich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Alle Teams haben fantastische Arbeiten abgeliefert. Letztlich überzeugte die Jury jedoch kontinuierliche Leistung auf höchstem Niveau und das über alle Produktgruppen hinweg", fasst Wolfgang Schäfer, Teamchef der Bäckernationalmannschaft, das Ergebnis zusammen.

Mit Geschick und Kreativität zum Sieg

Nicole Mittmann und ihr Cousin Patrick Mittmann arbeiten gemeinsam im Familienbetrieb Holger Wörner in Oberjettingen in Baden-Württemberg. Für den Wettbewerb trainierten sie seit Monaten, um die Jury mit Geschick und Kreativität zu überzeugen. "Es steckt so viel Arbeit dahinter, umso mehr freuen wir uns nun, diesen Titel errungen zu haben", sagten die sichtlich erschöpften Gewinner nach einem harten Tag in der Wettbewerbsbackstube. dhz