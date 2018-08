06.08.2018

Fotobuch erschienen: Schöner Tanken Die außergewöhnlichsten Tankstellen der Welt

Tankstellen sind selten schön, höchstens pragmatisch. Der vor kurzem erschienene Bildband "Schöner Tanken – Tankstellen und ihre Geschichten" zeigt die Ausreißer unter den Zapfsäulen, die ungewöhnlichen Bauten, die sich im Laufe der Geschichte stark verändert haben.

Von Julia Kittnar

Ein Tässchen Tee gefällig? Diese Tankstelle im US-Bundesstaat Washington erinnert an den amerikanischen Teapot-Dome-Skandal der 1920er Jahre: Sie hat die Form eines "Teapot" - eines Teekessels. - © Foto von Library of Congress, John Margolies, Schöner Tanken, Gestalten 2018

Ein Dach, ein paar Zapfsäulen, ein Gebäude mit kleinem Laden und Kasse: So sind die meisten Tankstellen in Europa aufgebaut. Von weitem sind sie als solche erkennbar. In den Anfangsjahren des Automobils war das anders.

Der Bildband "Schöner Tanken – Tankstellen und ihre Geschichte" entführt den Leser in die Zeit der ersten Tankstellen, als Benzin in Drogerien und flaschenweise verkauft wurde. Das heute so typische Design der Tankstellen entstand erst später.

Tankstellen in Teekesselform

Nur vereinzelt gibt es seitdem architektonische Ausreißer. Das Fotobuch zeigt die ungewöhnlichsten davon, beispielsweise eine Tankstelle im US-Bundesstaat Washington: Das Kassierhäuschen hat die Form eines Teekessels. Oder eine Tankstelle mit drei Betonsäulen und drei miteinander verschmolzenen Betonscheiben: Beleuchtet im Dunkeln ähnelt sie einem Ufo.

Durch die Geschichte und um die Welt

Ein Inhaltsverzeichnis bietet das Buch zwar nicht, es ist jedoch klar gegliedert, so dass sich die Aufteilung von selbst erklärt. Die Texte führen durch die Geschichte der Tankstellen: Von den Anfängen in Deutschland, weiter nach Kontinenten geordnet, bis zu den verrücktesten Exemplaren der Gegenwart ist alles dabei.

Der Gestalten-Verlag und der Herausgeber Sascha Friesike haben sich in dem Fotobuch aber nicht nur auf die Inhalte, sondern auch auf eine wertige Aufmachung mit schickem Hardcover konzentriert.

Mehr Eindrücke aus dem Buch erhalten Sie in unserer Bildergalerie.