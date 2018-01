23.01.2018

Donnerstags am meisten Stau Deutsche Autobahnen: Fast 1,5 Millionen Kilometer Stau im Jahr 2017

In seiner aktuellen Staubilanz hat der ADAC rund 723.000 Staus auf den deutschen Autobahnen gezählt. Das sind vier Prozent mehr als im Vorjahr. Wo es sich am längsten staut.

An einem Donnerstag im Juni ist die Wahrscheinlichket in einem Stau zu stehen sehr hoch. Höher, wenn man auf der Autobahn A3 unterwegs ist.

Sind Sie Autofahrer, stehen Sie gefühlt die Hälfte Ihres Lebens im Stau – im letzten Jahr 457.000 Stunden. Der ADAC kam in seiner Staubilanz auf eine Gesamtlänge von 1.448.000 Kilometern Stau auf deutschen Autobahnen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von fünf Prozent. Die Stauanzahl ist um vier Prozent auf rund 723.000 gestiegen.

Die Ursachen sieht die Bundesanstalt für das Straßenwesen (BASt) bei den vielen Baustellen und der steigenden Anzahl der gefahrenen Kilometer.

An diesen Tagen staut es sich am längsten

Im Schnitt staut es sich täglich auf 4.000 Kilometern. Samstag und Sonntag sind mit rund 1.500 Kilometern Stau auf den Autobahnen die Schlusslichter. Donnerstags beträgt die Gesamtlänge aller Staus 5.365 Kilometer, gefolgt von Freitag und Mittwoch.

Donnerstag: 5.365 Kilometer Freitag: 5.296 Kilometer Mittwoch: 5.254 Kilometer Dienstag: 4.603 Kilometer Montag: 4.049 Kilometer Samstag: 1.671 Kilometer Sonntag: 1.583 Kilometer

Der staureichste Tag des Jahres 2017 war aber ein Mittwoch. Am Tag vor Christi Himmelfahrt staute sich der Verkehr auf insgesamt 10.000 Kilometer.

Wenig stau im Winter

Die staureichsten Monate waren Juni (147.306 km) und September (143.485 km). Im August, ein klassischer Urlaubsmonat, staute es sich auf "nur" 110.572 Kilometer. Im Winter wird vergleichsweise wenig gebaut. Dementsprechend gab es im Januar, Februar und Dezember die wenigsten Staus.

Am meisten Stau in Nordrhein-Westfahlen

Autofahrer in Nordrhein-Westfahlen standen in 454.907 Kilometern Stau. Der Stau würde hintereinander elf Mal um die Erde verlaufen. In Bayer standen Autos auf insgesamt 282.707 Kilometern und in Baden-Württemberg auf 195.001 Kilometern. Somit fallen zwei Drittel des Stauvolumens in Deutschland auf die drei Bundesländer.

Platz Bundesland Staukilometer 1 Nordrhein-Westfahlen 454.907 Kilometer 2 Bayern 282.707 Kilometer 3 Baden-Württemberg 195.001 Kilometer 4 Hessen 126.385 Kilometer 5 Niedersachsen 121.460 Kilometer 6 Brandenburg 51.556 Kilometer 7 Rheinland-Pfalz 46.811 Kilometer 8 Schleswig-Holstein 34.694 Kilometer 9 Hamburg 31.630 Kilometer 10 Berlin 29.841 Kilometer 11 Sachsen 26.931 Kilometer 12 Sachsen-Anhalt 23.279 Kilometer 13 Thüringen 6.296 Kilometer 14 Bremen 6.115 Kilometer 15 Saarland 5.814 Kilometer 16 Mecklenburg-Vorpommern 4.801 Kilometer

Gemessen am Autobahnnetz waren aber Hamburg (31.630 km) und Berlin (29.841 km) Spitzenreiter im Stauranking des ADAC. Über wenig Stau konnten sich dagegen Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern (4.801 km) freuen.

Stauautobahn A3

Laut den Messungen des ADAC staute es sich auf der Autobahn A3 auf über 160.000 Kilometern. Die meisten Autos standen Auf dem Streckenabschnitt zwischen Passau und Linz. Ursache dafür waren die Grenzkontrollen auf deutscher Seite. Platz zwei belegte die Autobahn A5 mit 180 Kilometern und Platz drei die A8 mit 177 Kilometern Stau pro Autobahnkilometer. dhz