03.08.2018

Bäcker aus Baden-Württemberg ausgezeichnet Der "World Baker of the Year 2018" kommt aus Deutschland

Der Weltverband des Bäcker und Konditoren hat den besten Bäcker weltweit gesucht und ihn diesmal in Deutschland gefunden. Der Eine oder Andere kennt den Gewinner bereits aus dem Fernsehen.

Jochen Baier arbeitet in sechster Generation in seinem Betrieb in Herrenberg bei Stuttgart. Der Weltverband der Bäcker und Konditoren hat ihn 2018 zum "World Baker of the Year" gekürt. - © WolfgangSchmidt/ Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks

Das war das Finale bei "Deutschlands bester Bäcker"

Die deutschen Bäcker gehören zu den besten der Welt. Das hat der Weltverband der Bäcker und Konditoren nun bestätigt und einen Bäcker aus Baden-Württemberg zum "World Baker oft he Year 2018" ernannt.

Den Titel und damit die höchste Auszeichnung im Bäckerhandwerk hat Bäcker und Konditormeister Jochen Friedrich Baier aus Herrenberg bei Stuttgart gewonnen. Als "World Baker of the Year 2018" löst er den Spanier Jordi Morera ab. Die Auszeichnung wird Baier feierlich während der iba 2018 in München bei der UIBC-Konferenz verliehen.

Der Handwerker ist Mitglied der Bäckernationalmannschaft und vertritt Deutschland als Juror bei Prüfungen und Wettbewerben. Außerdem gibt er sein Wissen und seinen Erfahrungsschatz auch an die Jugend weiter, um sie für das Bäckerhandwerk zu begeistern.

Der breiten Öffentlichkeit ist er bekannt durch seine Jurytätigkeit in der TV-Sendung "Deutschlands bester Bäcker" (ZDF). Darüber hinaus vertritt Baier als Experte das Deutsche Bäckerhandwerk in Tagespresse und Lifestyle-Medien sowie bei Auftritten wie der Internationalen Grünen Woche oder dem Sommerfest des Parlamentskreises Mittelstand.

Bäcker aus großer Leidenschaft

Sein neues, modern ausgestattetes Backhaus eröffnete er 2016 auf 1.600 Quadratmetern und beliefert mit seinen Produkten nicht nur die zwei Läden, sondern auch Bio-Märkte, Metzger und Gastronomen aus dem Großraum. Baier führt den Betrieb in sechster Generation.

"Das ist der absolute Ritterschlag und die Krönung meiner beruflichen Karriere. Ich bin hin und weg und danke der UIBC für ihre Entscheidung sowie dem Zentralverband für meine Nominierung. Ich war, bin und werde immer sein: Bäcker aus großer Leidenschaft, ganz tief im Herzen verwurzelt", sagt Baier.

Auch Michael Wippler, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks, freut sich: "Jochen Baier ist nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer und Bäcker aus Leidenschaft, mit seinem Engagement ist er auch großes Vorbild unserer Branche und genießt dafür national wie international Anerkennung." dhz