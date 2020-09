14.09.2020

Investitionsmöglichkeiten im Bereich Klimaaschutz Aktien: Warum der Green Deal der eigentliche "Wumms" ist

Vor dem Ausbruch der Pandemie verging kaum ein Tag, an dem Greta Thunbergs Mahnungen zum Klimaschutz nicht zu lesen oder zu hören waren. Und jetzt? Seit Corona ist es ruhig geworden um den European Green Deal. Vielleicht lohnt da der Blick in eine Welt nach Corona.

Von Gastautor Ralph Rickassel

Chance für Aktionäre? Eine Billion Euro werden in den nächsten dreißig Jahren in das europäische Klimaschutzprojekt Green Deal investiert. - © Blue Planet Studio - stock.adobe.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Vermögenswirksame Leistungen: Diese 4 Arten der Sparanlage gibt es

Mit einem avisierten Volumen von einer Billion Euro hat das grüne Investitionsprogramm der Europäischen Kommission sicherlich deutlich mehr "Wumms" als das deutsche Corona-Hilfspaket. Die US-Investmentbank Goldmann Sachs bezeichnet den von der EU beschlossenen Green Deal sogar als den größten Wirtschaftsimpuls, den Europa seit dem Marshallplan gesehen hat.

Aktuell verzeichnen Techfirmen Höhenflüge

An den Finanzmärkten merkt man davon herzlich wenig. Zwar lässt ein Blick auf die Börsen vermuten, dass die Pandemie bereits der Vergangenheit angehört, denn der DAX pendelt wieder um die Marke von 13.000 Punkten und der amerikanische S&P 500 markierte jüngst sogar ein neues Allzeithoch. Jedoch ist letzteres vor allem dem Interesse der Investoren an den großen Techfirmen geschuldet, welches die Höhenflüge von Unternehmen wie Apple und den nicht enden wollenden Aufstieg von Tesla befeuern. Das macht den E-Mobilhersteller gegenwärtig wertvoller, als die gesamte europäische Autoindustrie zusammen.

Die Frage ist, ob diese Bewertungen gerechtfertigt sind oder ob hier irgendwann deutlich Luft abgelassen wird. Viele Investoren haben aus Sorge vor weiteren Rückschlägen den Wiedereinstieg in die Märkte verpasst und scheuen sich, jetzt auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Mit Blick auf die Bewertungen mancher Tech-Titel ist das nachvollziehbar. Eine Alternative sehen manche in den großen und kleinen Pharmaunternehmen, die fieberhaft nach einem Corona-Impfstoff suchen. Aber auch dies kommt eher einer Wette gleich, da die Kurse der Unternehmen bereits jetzt durch große Erwartungen getrieben wurden, die letztendlich nicht alle erfüllen werden.

Klimaschutz steht wieder auf der Tagesordnung

Vielleicht lohnt da der Blick in eine Welt nach Corona, die zwar sicher nicht mehr so wird, wie sie einmal war, doch das ein oder andere Bekannte behalten wird. So trafen sich am 21. August 2020 Greta Thunberg und die deutsche Vertreterin der Fridays for Future Bewegung, Luise Neubauer, mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und brachten das Thema Klimaschutz wieder auf die Tagesordnung.