08.10.2019

Schaefflers Bio-Hybrid: E-Bike auf vier Rädern Das iPhone der Pedelecs

Vorschusslorbeeren für das Bio-Hybrid: Schon vor dem Marktstart wurde Schaefflers vierrädriges Pedelec als bestes Cargobike ausgezeichnet– beim Preis "Best of Mobility".

Smart durch die City: Mit diesem elektrisch angetriebenen Pedelec auf vier Rädern will Schaeffler bei der urbanen Mobilität Gas geben. - © Schaeffler Bio-Hybrid

Durch seine vier Räder bietet das Konzeptfahrzeug, das der Automobilzulieferer Schaeffler nächstes Jahr auf den Markt bringen will, eine hohe Fahrstabilität. Dach und Windschutzscheibe sollen das Gefährt witterungsunabhängig machen – einsatzfähig über das ganze Jahr. Das Bio-Hybrid dürfe auch auf Radwegen fahren und komme mit einem Drittel des Parkraums eines Kleinwagens aus, so der Hersteller. Der elektrische Antrieb unterstützt den Fahrer – wie bei einem Pedelec – bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h.

Entwickelt werden zwei Varianten: Cargo und Passenger, die auf der gleichen, modularen Plattform aufbauen. In der Variante Passenger finden zwei Personen hintereinander Platz. Die Cargo-Variante dient als variable Lösung für den emissionsfreien Warentransport. Zur Premiere in Las Vegas hatte Schaeffler eine Art „Pick-up“ ausgestellt. Durch den modularen Aufbau lässt sich das Bio‑Hybrid aber auch in einen Kühlwagen oder Coffee-Shop verwandeln.

Mit WiFi, GPS, Bluetooth und 4G soll das Bio-Hybrid zu einem vollwertigen Teil der digitalen und vernetzten Stadt werden. Ein smartes Bedienkonzept sorgt laut Schaeffler für Fahrspaß, Sicherheit und einfache Steuerung. „Smartphone und Smartwatch sind ins Konzept integriert – so werden sich in Zukunft intelligente Funktionen über eine eigene Bio-Hybrid-App steuern lassen und dem Fahrer das Leben erleichtern. Unsere Vision ist, das iPhone im Pedelec-Bereich auf den Markt zu bringen“, erläutert Schaeffler-Innovationschef Tim Hosenfeldt. ste