Online-Jahresrückblick Das hat unsere Leser 2017 besonders interessiert

Zwölf Monate voller spannender Geschichten liegen hinter uns. In unserem Online-Jahresrückblick lassen wir das Jahr noch einmal Revue passieren und zeigen Ihnen, welche Themen 2017 besonders stark in der Branche diskutiert wurden.

Januar

Scheinselbstständigkeit – Wann Sie in die Falle getappt sind

Eine neue Studie zum Thema Scheinselbstständigkeit hat Anfang des Jahres viele Leser beschäftigt. Die Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung zeigt, wer besonders häufig von Scheinselbstständigkeit betroffen ist. Ein Thema, dass in der Branche diskutiert wird, nicht nur da die Zahl der Scheinselbstständigen in Deutschland in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Fliegt die Scheinselbstständigkeit auf, drohen Unternehmen wie Mitarbeitern hohe Nachzahlungen an die Sozialkassen.

Februar

Architekturwettbewerb "geplant + ausgeführt" – jetzt abstimmen

Der Architekturwettbewerb "geplant + ausgeführt" zeigt Beispiele gelungener Architektur, die ohne Handwerk nicht möglich wäre. Als einziger Architekturwettbewerb würdigt "geplant + ausgeführt" auch die Leistungen des Handwerks. Jeder Preis wird gleich zweimal vergeben: an das Architekturbüro und an einen der beteiligten Bauhandwerker. Im Februar 2017 stimmten unsere Leser mit großem Interesse dafür ab.

März

Das ist der neue Reisepass – was Sie wissen müssen

Seit März 2017 gibt es einen neuen Reisepass in Deutschland. Das neue Ausweis-Dokument soll deutlich fälschungssicherer sein als die Vorgängerversionen. Wir berichteten im März darüber, was das Neue an dem Ausweis ist, wie man ihn beantragt und was mit dem alten Ausweis passiert.

April

Steigende Preise im Handwerk: Was hinter den Berichten steckt

Boomende Konjunktur und volle Auftragsbücher: Die Aussichten im Handwerk waren und sind gut. Vor allem im Bau- und Ausbauhandwerk. Führt dies aber auch dazu, dass Kundenanfragen liegen bleiben? Im April berichteten mehrere Medien über längere Wartezeiten im Handwerk. Außerdem würden die Betriebe die hohe Nachfrage ausnutzen, um Preise zu erhöhen. Wo die Probleme tatsächlich liegen, haben wir in diesem Beitrag erklärt und damit sehr viele Leser erreicht.

Mai

Rückkehr zur Meisterpflicht: Vermehrt Defizite bei Fliesenlegern

Das Schlagwort Meisterpflicht lässt viele Handwerker aufhorchen. Seit der Reform der Handwerksordnung in den Jahren 2003/2004 wird in vielen Gewerken eine Rückkehr zur Meisterpflicht diskutiert. Insbesondere die Fliesenleger erleben seitdem einen regelrechten Boom in ihrem Gewerk. Auch Wolfgang Wulfes, Bundesfachbereichsleiter Bau im BVS, hat diesen Trend verfolgt. Was fehle sind Fortbildungen, weshalb die Arbeitsqualität im fliesenlegenden Handwerk sinkt. Wulfes kritisiert deshalb die Abschaffung der Meisterpflicht und ruft die Branche zu regelmäßigen Weiterbildungen auf.

Juni

Neues Geldwäschegesetz: Strengere Vorschriften für Betriebe

Im Juni sorgte das neue Geldwäschegesetz für Diskussionen. Seit dem 26. Juni müssen Kunden einen Ausweis oder Pass zeigen, wenn sie im Laden Barzahlungen tätigen. Diese Vorschrift gilt seitdem ab einer Höhe von 10.000. Zuvor waren es 15.000 Euro.

Juli

Burn-out im Handwerk: Die Geschichte des Jan Kempf

Burn-out ist leider auch im Handwerk weit verbreitet. Aber darüber reden möchten die Betroffenen oft nicht. Im Juli hatten wir über den Fliesenleger Jan Kempf berichtet, der dem Mut hatte über seine Erfahrungen zu sprechen. Zahlreiche Reaktionen erreichten uns über die sozialen Netzwerke und auch die hohe Zahl der Leser zeigt, dass das Thema Burn-out viele Menschen bewegt.

August

Gewerbeabfall: Exaktes Mülltrennen ab August 2017 gefordert

Im August trat die Reform der Gewerbeabfallverordnung in Kraft und damit eine ganze Reihe an Änderungen für Betriebe, nicht nur in der Baubranche. Ein Container für Fliesen, einer für Ziegel, einer für Beton und noch etliche weitere gehören seitdem zu fast jeder Baustelle dazu. Die wichtigste Änderung für die Praxis ist jedoch bürokratischer Natur: Es müssen umfassende Dokumentationen erstellt werden.

September

Nachbarn verklagen Bäcker wegen Brötchengeruch und haben gute Chancen

Eine – auf den ersten Blick – etwas kuriose Geschichte wurde im September besonders häufig gelesen. Ein Ehepaar verklagte einen benachbarten Bäcker wegen Brötchengeruchs. Der Fall aus dem oberbayerischen Gemeinde Rottach-Egern am Tegernsee machte in ganz Deutschland die Runde. Brötchengeruch sei doch etwas sehr schönes, hieß es bei vielen Lesern. Rechtlich gesehen hatte das Paar gute Chancen.

Oktober

Mindestlohn im Baugewerbe steigt zum 1. Januar 2018

Kaum ein Thema interessiert die Branche so sehr, wie der Mindestlohn. Anfang 2018 steigt die Lohnuntergrenze in vielen Gewerken. Der höhere Mindestlohn im Baugewerbe hat besonders viele unserer Leser interessiert.

November

Weihnachtsgeld: Schöne Bescherung für Unternehmer

Gegen Ende des Jahres wird in vielen Betrieben Weihnachtsgeld gezahlt. Doch Unternehmer müssen beim 13. Monatsgehalt einige rechtliche Punkte beachten. Welche dies sind, wollten viele unserer Leser bereits im November wissen.

Dezember

Irrtümer rund ums Heizen weit verbreitet

Passend zum Wintereinbruch informierten wir Anfang Dezember über Irrtümer rund um das Thema Heizen. Denn: Die meisten Heizgeräte verbrauchen mehr Energie als sie müssten. Sowohl beim Heizen selbst als auch, wenn eine neue Heizung eingebaut werden muss, machen Verbraucher viele Fehler. jb

