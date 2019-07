19.07.2019

Eine Woche beim "Tuner der Scheichs" in Abu Dhabi "Das geilste Praktikum der Welt": Jetzt bewerben und ab in die Wüste

"Das geilste Praktikum der Welt" bietet einem jungen Menschen die einmalige Chance Jimmy Pelka, einem der besten Tuner der Welt, eine Woche über die Schulter zu schauen. Wer sich bewerben möchte, muss nur zwei Fragen beantworten.

Der Tuner, dem die Scheichs vertrauen: Jimmy Pelka. Jugendliche zwischen 16 bis 20 Jahren können sich jetzt für ein Praktikum in einer der modernsten Tuning-Werkstätten der Welt bewerben. - © handwerk.de/Johannes Heinke Weitere Beiträge zu diesem Artikel Imagekampagne 2019: Auch das ist Handwerk!

Donnernde Motoren, Autos mit bis zu 1.200 PS zwischen Sand und Palmen – das ist kein Traum aus Tausendundeine Nacht, sondern Alltag in einer der weltweit modernsten Tuning-Werkstätten, mitten in Abu Dhabi. In der Stadt der Superlative den Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers kennenzulernen, wird dank der Imagekampagne "Das Handwerk" Wirklichkeit: "Das geilste Praktikum der Welt" bietet einem jungen Menschen die einmalige Chance Jimmy Pelka, einem der besten Tuner der Welt, eine Woche über die Schulter zu schauen.

Jimmy Pelka verpasst Autos bis zu 1.200 PS.

Der Kfz-Mechaniker Jimmy Pelka ist bekannt dafür, aus leistungsstarken Motoren immer noch ein paar Pferdestärken mehr heraus zu kitzeln: Mit seiner selbstprogrammierten Chiptuning-Software schreibt er die Motordaten der Autohersteller um. Dank dieses Pioniergeists hat es Jimmy Pelka im Handwerk zu internationalem Erfolg geschafft.

Seine Tuning-Firma PP Performance hat 20 Dependancen rund um den Globus – von Europa über China und Russland bis nach Australien und in die USA. Er ist so erfolgreich, dass er seit 2015 zwischen Abu Dhabi und Bad Mergentheim pendelt. "Jeden Tag sehe ich in Abu Dhabi viele Autos, die zuvor in meiner Werkstatt getunt wurden. Das macht mich stolz und mir bewusst, dass ich meinen Traum lebe. Mit dem Handwerk gebe ich einem Praktikanten auch die Chance dazu."

Dokumentiert werden die Erlebnisse in Abu Dhabi über Beiträge auf dem Instagram-Kanal von "Das Handwerk", sodass auch andere junge Menschen erleben können, was das Handwerk zu bieten hat. "Das Handwerk ist die Branche für Visionäre und Menschen mit Unternehmergeist. Die Arbeit von rund 5,5 Millionen Handwerkerinnen und Handwerkern in Deutschland ist innovativ, digital, international und vielfältig. ‚Das geilste Praktikum der Welt‘ ist eine aufmerksamkeitsstarke Aktion, mit der wir das jungen Menschen vermitteln wollen", sagt Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH).

Bewerbungen für das Praktikum sind bis zum 19. August möglich

Jugendliche von 16 bis 20 Jahren sind eingeladen, bis zum 19. August 2019 unter handwerk.de/praktikum ein kurzes Bewerbungsvideo einzureichen, in dem sie zwei Fragen beantworten:

Was macht dich zum geilsten Praktikanten der Welt?

Was willst du in Abu Dhabi unbedingt erleben?

Am 10. September 2019 wird der oder die Glückliche bekannt gegeben, bevor im Oktober die einwöchige Reise voller neuer Eindrücke und Abenteuer nach Abu Dhabi startet.