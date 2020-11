10.11.2020

Einigung bei den Tarifverhandlungen Dachdecker: Das sind die Lohnerhöhungen 2021

In der dritten Tarifverhandlung für das Dachdeckerhandwerk haben sich die Tarifpartner geeinigt: Der Ecklohn steigt ab dem 1. Oktober um 2,1 Prozent und auch die Ausbildungsvergütung für angehende Dachdecker soll erhöht werden. Zudem gab es Einigungen in puncto Zusatzrente und Corona-Prämie.

Von Eileen Wesolowski

Ab dem 1. Oktober 2021 sollen die Löhne und Gehälter im Dachdeckerhandwerk um 2,1 Prozent steigen. Der Dachdecker-Gesellenlohn (Ecklohn) steigt damit um 0,40 Euro von 19,12 Euro auf 19,52 Euro. Darauf geeinigt haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft nach drei Verhandlungsrunden am 5. November 2020. Zudem gab es weitere Übereinkommen zwischen den Tarifvertragsparteien in puncto Ausbildungvergütung und tarifliche Altersvorsorge. Auch eine Corona-Prämie wurde ausgehandelt.

Tarifliche Altersvorsorge für Dachdecker aus dem Osten

Am 1. September 2020 wurden die Tarifverhandlungen für die 90.000 Beschäftigten im Dachdeckerhandwerk aufgenommen. Ursprünglich gefordert hatte die IG Bau eine Erhöhung der Einkommen um 4,8 Prozent sowie der Ausbildungsvergütungen um 100 Euro je Ausbildungsjahr. Zudem forderte sie eine Sicherung der seit 1965 bestehenden zusätzlichen Altersvorsorge in derzeitiger Höhe.

Diese Vorschläge lehnten die Arbeitgeber ab und sprachen sich laut IG BAU unter anderem für deutliche Einschnitte in der zusätzlichen Altersvorsorge ab dem 1. Januar 2021 aus. Auch die zweite Verhandlungsrunde für das Dachdeckerhandwerk am 7. Oktober 2020 in Frankfurt am Main blieb ergebnislos.

In dritten Tarifrunde konnte die Gewerkschaft eine Senkung der Zusatzrente abwenden und die Altersvorsorge auf 94 Euro monatlich dauerhaft sichern. Zudem erhalten Branchenkollegen aus dem Osten ab 2021 ebenfalls 94 Euro Zusatzrente, teilt die IG BAU mit. Die Arbeitgeber sollen dafür ab 1. Januar 2021 einen Rentenbeitrag von 3,2 Prozent zahlen. Dies entspreche einer Steigerung um 2, 2 Prozent. Laut IG BAU profitieren dadurch 15.000 Rentner sowie 63.000 Arbeitnehmer.

Ausbildungsvergütungen sollen steigen

Arbeitgeber und Gewerschaft einigten sich auch auf höhere Ausbildungsvergütungen für angehende Dachdecker. Diese sollen ab 2021 steigen: Im ersten Ausbildungsjahr um 2,6 Prozent auf 780 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr um 3,3 Prozent auf 940 Euro sowie im 3. Ausbildungsjahr um 3,4 Prozent auf 1.200 Euro.

Ausbildungsvergütung für Lehrlinge im Dachdeckerhandwerk

Datum 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 3. Ausbildungsjahr Seit dem 1. Dezember 2019 760 Euro 910 Euro 1.160 Euro Ab 2021 780 Euro 940 Euro 1.200 Euro

Quelle IG BAU

Corona-Prämie für Dachdecker

Beschäftigte im Dachdeckerhandwerk sollen als Zeichen der Anerkennung für ihre Arbeit in der Corona-Pandemie eine Prämie erhalten. Die Corona-Prämie beträgt 150 Euro beziehungsweise 50 Euro für Azubis. Der Betrag soll laut IG BAU mit der November-Abrechnung als Nettobetrag steuer- und sozialabgabenfrei ausgezahlt werden.

Über die Einigungen in der dritten Tarifrunde des Dachdeckerhandwerks müssen die Arbeitgeber noch bis zum 26. November 2020 in ihren Verbänden beraten. Bei einer Zustimmung hat der Tarifvertrag eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2022.