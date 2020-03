24.03.2020

Baden-Württemberg Corona-Krise: BWHT streicht Zwischenprüfungen ersatzlos

Die baden-württembergischen Handwerksorganisationen haben angesichts der aktuellen Situation entschieden, alle Frühjahrszwischenprüfungen für Auszubildende, die bis zum 24. April 2020 geplant waren, abzusagen. Ein Ersatz ist nicht vorgesehen.

Von Max Frehner

Erste Zwischenprüfungen im Handwerk wurden im Land Baden-Württemberg nun ersatzlos gestrichen. Gestreckte Abschlussprüfungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. - © Dmitry Vereshchagin - stock.adobe.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Unterricht, Meisterkurse & Co: Das ist der Stand an Ihrer HWK

"Uns ist bewusst, dass Prüfungen auch in der beruflichen Bildung einen hohen Stellenwert haben. Angesichts der aktuellen Situation ist es jedoch nicht möglich, die Zwischenprüfungen im Handwerk noch ordnungsgemäß durchzuführen, hierfür bitten wir um Verständnis. Diese werden deshalb ersatzlos entfallen. Die Absage soll mit dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen. Wir werden alles dafür tun, negative Konsequenzen für die Auszubildenden zu vermeiden", so Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold.

Von der Absage betroffen sind die Zwischenprüfungen aller Abschluss- und Gesellenprüfungen des Handwerks, die bis zum 24. April 2020 angesetzt waren. Die Teil 1 Prüfungen werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die Termine hierfür werden neu festgelegt, sobald es die Situation zulässt und sich die Risikobewertung verbessert hat.

In der vergangenen Woche vermeldeten die Handwerkskammern bundesweit, dass die allermeisten Prüfungen vorübergehend ausgesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Dass Prüfungen nun ersatzlos gestrichen werden, ist eine neue Entwicklung.

>> Unterricht, Meisterkurse & Co: Das ist der Stand an Ihrer HWK <<

Was unterscheidet Zwischenprüfungen und gestreckte Abschlussprüfungen?

Die Zwischenprüfung frägt den Leistungsstand der Auszubildenden ab, die Note fließt jedoch nicht in die Abschlussnote ein. Die Prüfung kann zudem nicht nicht bestanden werden. Anders die Teil 1 Prüfungen. Das Berufsbildungsgesetz spricht in diesem Fall von einer gestreckten Abschlussprüfung, welche die Zwischenprüfung ersetzt. Sie findet in der Regel in der Mitte der Ausbildungszeit statt. Im Vergleich zur Zwischenprüfung fließt das Ergebnis der Abschlussprüfung Teil 1 in die Note deiner Gesamtprüfung ein.