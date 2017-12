06.12.2017

Berufsregelungen in der EU Schwab: "Anliegen des Handwerks in vollem Umfang gesichert"

Der EU-Binnenmarktausschuss hat den Bericht zur Verhältnismäßigkeit von Berufsregelungen angenommen. Damit sollten willkürliche Berufsreglementierungen im EU-Binnenmarkt bald der Vergangenheit angehören. Dies erwartet der Europaabgeordnete Andreas Schwab.

Von Hajo Friedrich

Etwa 50 Millionen Menschen arbeiten in der EU in Berufen, für die bestimmte Qualifikationen vorausgesetzt werden, oder in denen der Berufstitel geschützt ist. - © Kurhan - stock.adobe.com

Subjektive, unpräzise und willkürliche Berufsreglementierungen im EU-Binnenmarkt dürften bald der Vergangenheit angehören. Dies erwartet der Europaabgeordnete Andreas Schwab nach der jetzt erfolgten Annahme seines Berichts über die geplante EU-Richtlinie zur Verhältnismäßigkeit der Regelungen von reglementierten Berufen.

Künftig gäbe es dafür einheitliche Standards für die EU-Länder. Auch werde der Zugang zu Berufen in der EU erleichtert. Berufstätige aus dem EU-Ausland sollen dadurch nicht mehr durch binnenmarktwidrige nationale Regelungen fern gehalten werden können, sagte der CDU-Binnenmarktexperte.

Nach dem Binnenmarktausschuss des EU-Parlaments muss jetzt noch das Straßburger Plenum der EU-Volksvertretung dem Bericht zustimmen. Der Schwab-Bericht sei in vielen Punkten ähnlich wie die bereits erzielte Allgemeine Ausrichtung der 28 EU-Regierungen, insbesondere was die Belange der Handwerker betreffe, sagte ein EU-Diplomat. Damit sollte der ZDH zufrieden sein, heißt es in Brüssel.

Schwab: "Ein guter Kompromiss"

© Andreas Schwab

Etwa 50 Millionen Menschen arbeiten in der EU in Berufen, für die bestimmte Qualifikationen vorausgesetzt werden, oder in denen der Berufstitel geschützt ist. Obwohl diese Anforderungen auch bisher schon verhältnismäßig sein müssen, gibt es in vielen Mitgliedstaaten dennoch Regelungen, die qualifizierten Berufstätigen den Zugang zu Berufen auf unverhältnismäßige Weise erschweren, erläuterte der CDU-Politiker Schwab. Mit den neuen Vorgaben soll es einheitliche Standards dafür geben, wie die Mitgliedstaaten eine umfassende und transparente Verhältnismäßigkeitsprüfung durchführen müssen.

"Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist fest im Europarecht verankert und muss allein schon durch Artikel 12 Grundgesetz erfüllt sein", so Schwab. Viele Vertreter von reglementierten Berufen hätten daher zurecht Kritik an den Vorschlägen der Kommission geübt und den Mehrwert der Vorschläge in Frage gestellt. Dennoch hätte sich der Binnenmarktausschuss am Ende auf einen guten Kompromiss einigen können. "Vor allem konnten wir die Anliegen des Handwerks in vollem Umfang in der Richtlinie sichern", sagte der CDU-Europaabgeordnete. In den nächsten Monaten müssen sich jetzt das Europaparlament und der Rat auf den endgültigen Text der Richtlinie zur Verhältnismäßigkeitsprüfung einigen.