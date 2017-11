09.11.2017

Bäcker: Margarine keine Alternative Rekordjahr der Butterpreise: Was dahinter steckt

2017 war bisher das Jahr der extrem hohen Butterpreise. Beklagt Frankreich derzeit einen Buttermangel und meldet, dass Bäcker keine Croissants mehr backen können, so könnte sich die Lage in Deutschland bald wieder entspannen. Was die Bäcker fürs Weihnachtsgeschäft erwarten.

Von Jana Tashina Wörrle

Der September 2017 gilt bislang als der Monat mit den höchsten Butterpreisen. Sie lagen laut Statistischem Bundesamt um rund 70 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Verbraucher mussten im Schnitt zwei Euro für ein Pfund Butter bezahlen, die Lebensmittelbranche für ein Kilo Butterreinfett gut sieben Euro. Der wichtige Rohstoff für Bäcker und Konditoren erlebte in diesem Jahr einen Preisanstieg der Extraklasse.

In Frankreich wird die Butter knapp

Hatten deshalb schon Mitte des Jahres der Verband der Deutschen Großbäckereien und einige große Backwarenhersteller Alarm geschlagen, dass es bald zu einer Butterknappheit kommt und dass die Preise für Backwaren steigen, so sind es nun Meldungen aus Frankreich, die dem Thema erneut Brisanz verleihen. Dort herrscht bereits ein Buttermangel und die Bäcker befürchten bald keine Croissants mehr backen zu können – darin ist Butter nun mal ein unverzichtbarer Bestandteil.

Frankreich ist einem Bericht von waz.de das Land des größten Butterkonsums weltweit. Dort werden jedoch die Butterpreise immer für ein gesamtes Jahr festgelegt. Genau das wird nun zum Problem. Der starke Anstieg der Butterpreise – allein zwischen April 2016 von 2.500 Euro für eine Tonne Butter bis September 2017 auf 6.800 Euro im weltweiten Handel – hat das Interesse der Butterverkäufer weg von Frankreich gelenkt. Verantwortlich für den Anstieg des Butterpreises auf dem Weltmarkt ist Medienberichten zufolge eine stark gestiegene Nachfrage aus Asien und den USA. In Frankreich bleiben dagegen die Regale leer.

Milchmenge steigt und Butterpreise fallen

In Deutschland richtet sich der Butterpreis direkt an den Welthandelspreisen aus und ist vor allem von der vorhandenen Milchmenge abhängig. Zwar ist der Preis bis vor kurzem gestiegen, es gibt jedoch schon Prognosen, dass es bald eine Entspannung beim Preisanstieg geben könnte. Eine ähnliche Entwicklung wie in Frankreich hält Mathias Meinke vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks deshalb für eher unwahrscheinlich. Wie sich die aktuelle Entwicklung auf das Bäckerhandwerk auswirkt, bleibe allerdings abzuwarten, sagt er und verweist auf das, was sich aktuell bei den Milchmengen tut.

Wurden diese vor etwas über einem Jahr mit dem Start des EU-Milchverringerungsprogramms und den Unterstützungszahlungen an Milchbauern künstlich verknappt. Die Milchbauern bekamen dann höhere Preise. So steigt Medienberichten zufolge die Milchmenge nun wieder etwas an. Durch die Zurückhaltung der Verbraucher beim Butterkauf in den letzten Monaten aufgrund der hohen Preise, rechnen Marktbeobachter aktuell mit keinem neuen Preisanstieg bei der Butter. Erste Supermärkte und Discounter melden bereits Preissenkungen. Nach Informationen des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter liegt die Milchmenge derzeit in Deutschland drei Prozent über dem Vorjahresstand. Und auch die Süddeutsche Butter- und Käse-Börse meldet aktuell nur noch Butterpreise, die etwas über fünf Euro liegen.

Dem Weihnachtsgeschäft der Bäckereien kommt dies entgegen, denn für Weihnachtskekse, Stollen und Co. benötigen sie viel Butter. "Ein Ersatz der Butter durch Margarine oder andere pflanzliche Fette wäre für unsere Bäcker meist keine Option ist, weil sich hiermit das hohe Qualitätsversprechen an die handwerklichen Backwaren nicht einhalten lässt", sagt Mathias Meinke. Ob es zukünftig und speziell in der Weihnachtszeit einen Preisanstieg bei den butterhaltigen Backwaren geben wird, kann er nicht vorhersagen. Neben den Preisentwicklungen der Butter hänge dies auch von den individuellen Rahmenbedingungen des jeweiligen Unternehmens ab. Ein Preisanstieg bei Rohstoffen sei aber immer wieder eine Herausforderung für die Betriebe und ihre Kalkulationen.

Preiserhöhungen bei Backwaren: Eine Frage des Sortiments

Schon im Sommer wertete der Zentralverband jedoch die steigenden Butterpreise als Signal an die Betriebe, die Produktkalkulationen zu überprüfen. "Der Anstieg der Butterpreise ist extrem und sollte nicht vernachlässigt werden", sagte damals Daniel Schneider, Hauptgeschäftsführer des Bäckerverbands. Letztendlich bleibe es aber jedem Betrieb selbst überlassen, welche Schlüsse er daraus zieht bzw. welche Maßnahmen er einleitet. Eine Entscheidung über Preiserhöhungen bei den Backwaren hänge stark von dem jeweiligen Sortiment des Betriebes ab und in welchen Mengen der betroffene Rohstoff eingesetzt wird, so Schneider.

Die Gründe für die hohen Butterpreise sind vielfältig. Neben dem im vergangenen Jahr beschlossenen EU-Milchmengenreduzierungsprogramm haben auch die Spekulationen an den Warenterminbörsen Auswirkungen. Einige Anleger sehen diese als Alternative zu Niedrigzinsanlagen und treiben die Preise für börsengehandelte Lebensmittel in die Höhe. Doch warum sind die Preise für Butter im Vergleich zu anderen Milchprodukten stärker gestiegen? Das liegt aus Sicht von Mathias Meinke vor allem daran, dass bei Lieferverträgen über Trinkmilch, Naturjoghurt etc. oftmals die Bedingungen und Preise über mehrere Monate festgelegt werden, was bei Butter nicht der Fall ist. Daher seien hier Preisanpassungen in kürzeren Abständen möglich.

Dieser Beitrag wurde am 9. November 2017 aktualisiert.