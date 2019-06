26.06.2019

Haushaltsentwurf 2020 Bundesregierung erhöht die Ausgaben für Soziales weiter

Das Kabinett beschließt den Entwurf zum Haushalt 2020 und die mittelfristige Finanzplanung. Das Handwerk sieht die Zunahme der Sozialausgaben jedoch kritisch.

Von Karin Birk

- © Marco2811 – stock.adobe.com

Das Handwerk fühlt sich durch die Haushaltspolitik des Bundes mehr und mehr belastet. "Leider ist der Bundeshaushalt 2020 die Fortschreibung einer Politik, bei der vor allem eine verteilende Sozialpolitik Priorität hat, wo eigentlich eine wettbewerbsstärkende Wirtschaftspolitik notwendig ist", sagte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke zum Kabinettsbeschluss. Längst überfällig sei dagegen eine Steuerreform mit einer Absenkung der Unternehmenssteuern auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verteidigte hingegen seinen Haushaltsentwurf: Mit jährlichen Investitionen in Höhe von 39,8 Milliarden bis 2023 habe man ein "Allzeithoch" erreicht, betonte er.

Scholz: Haushalt soll sozialen Zusammenhalt stärken helfen

Schwannecke hätte sich dagegen mehr Wachstumsimpulse gewünscht: "Dass die Quote für Sozialausgaben auf rund 53 Prozent steigt, ist ein offenkundiger Beleg für eine Politik, in der nicht das Erwirtschaften, sondern das Ausgeben im Vordergrund steht", sagte er. Darüberhinaus bemängelte er, dass die Ausgaben für die geplante Grundrente noch nicht im Haushaltsentwurf berücksichtigt seien. Der Bundesfinanzminister will mit seinem Haushalt dagegen vor allem den "sozialen Zusammenhalt stärken". Damit sei klar, dass auch die Ausgaben in diesem Bereich zulegten, betonte er. So würde etwa der Bundeszuschuss zur Rente erhöht. Darüber hinaus verwies Scholz auf die schon beschlossene Erhöhung des Kindergeldes.

Steuereinnahmen wachsen weniger stark

Alles in allem steigen die Sozialausgaben von 2020 bis 2023 von 179,5 auf 198,1 Milliarden Euro an. Dies entspricht einer Steigerung der Sozialabgabenquote von derzeit 50,4 auf 52,7 Prozent. Für den gesamten Bundeshaushalt rechnet Scholz für 2020 mit Einnahmen und Ausgaben von 359,9 (Vorjahr: 356,4) Milliarden Euro. Bis zum Jahr 2023 sollen beide Größen auf 375,7 Milliarden Euro ansteigen. Die Steuereinnahmen würden weiter zulegen, allerdings weniger stark als zuvor, sagte er. Die wirtschaftliche Entwicklung habe sich etwas eingetrübt, würde aber immer noch von einer starken Binnennachfrage getragen.

Kein vollständiger Soli-Abbau ab 2021

Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, soll ab 2021 der Soli zumindest teilweise abgeschafft werden. Dann sollen 90 Prozent der Soli-Zahler vom Soli verschont bleiben. "Das ist ein Betrag von über zehn Milliarden Euro, der unmittelbar den Bürgerinnen und Bürgern mit kleinem und mittlerem Einkommen zugute kommt", betonte Scholz. Rechne man alle Entlastungen für sozial Schwächere zusammen, wäre dies ein Betrag von bis zu 25 Milliarden Euro. Als Erfolg wertete Scholz, auch in den nächsten Jahren ohne neue Schulden auskommen zu wollen. Ermöglicht werde dies durch den Rückgriff auf die nicht abgerufenen Rücklagen für Flüchtlinge in Höhe von neun Milliarden Euro. Höhere Schulden oder höhere Steuern für mehr Investitionen in den Klimaschutz erteilte er eine Absage. Genau Vorschläge zu Klimaschutzmaßnahmen würde die Regierung im Herbst vorlegen.

Verkehrsministerium muss Vorschläge für Einnahmeausfall durch Pkw-Maut machen

Mit Blick auf die geplanten Investitionen sieht der Haushaltsentwurf Investitionen von insgesamt rund neun Milliarden Euro für den Breitbandausbau und den Digitalpakt Schule vor. Die Mittel könnten sofort von Ländern und Kommunen abgerufen werden, betonte Scholz. Angesichts der Einnahmeausfälle für die gescheiterte Pkw-Maut verwies Scholz auf eine "Task Force" im Bundesverkehrsministerium. Mit ihr solle Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Vorschläge machen, wie die bisher eingeplanten Mehreinnahmen von 400 bis 500 Euro ab 2021 ausgeglichen werden könnten. Sie könnten dann bis zum endgültigen Beschluss des Haushalts im November 2019 noch eingebaut werden.