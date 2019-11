06.11.2019

Umweltschutz Bundeskabinett bringt Plastiktüten-Verbot auf den Weg

In vielen Geschäften muss man mittlerweile für Plastiktüten bezahlen. Jetzt sollen sie ganz abgeschafft werden – das Bundeskabinett hat einem entsprechenden Gesetzentwurf zugestimmt. Doch das Verbot betrifft nicht alle Plastiktüten.

Mit der Plastiktüte an der Ladenkasse ist bald Schluss. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zum Verbot von Plastiktüten von Bundesumweltministerin Svenja Schulze verabschiedet. Davon betroffen sind die typischen Tüten, die man im Supermarkt oder anderen Geschäften beim Bezahlen bekommt und die in aller Regel inzwischen etwas kosten. "Plastiktüten sind der Inbegriff von Ressourcenverschwendung. Sie werden aus Rohöl hergestellt und sie werden oft nur wenige Minuten genutzt", sagte die SPD-Politikerin in Berlin.

Das Verbot soll nun nach Angaben der Ministerin dafür sorgen, dass der Verbrauch dieser Tüten "auf Null" zurückgeht und auch diejenigen Händler erfasst werden, die nicht Teil der freiwilligen Vereinbarung sind. Bei Verstößen sollen den Händlern Geldstrafen von bis zu 100.000 Euro drohen.

Dünne Tütchen von Verbot ausgenommen

Auch sogenannte bio-basierte und bio-abbaubare Tüten sollen verboten werden. Ausgenommen sind aber die besonders dünnen Tütchen, etwa für Obst und Gemüse. Zur Begründung sagte Schulze: "Wenn wir die verbieten würden, dann würde noch mehr Obst und Gemüse eingeschweißt und portioniert in den Handel kommen." Auch stabiliere Tragetaschen ab einer Wandstärke von 50 Mikrometern werden weiterhin erlaubt sein.

Nach dem Kabinettsbeschluss muss der Bundestag sich mit dem Gesetz befassen. Wenn es den Bundestag und Bundesrat passiert hat, soll es noch eine rund sechsmonatige Übergangsfrist für die Tüten geben, um Restbestände in den Läden abzubauen. Für den Vollzug des Verbots sind schließlich die Länder zuständig.

Verbrauch von Plastiktüten zurückgegangen

Schulze hatte ein Verbot von Plastiktüten zunächst nicht geplant, weil es eine Vereinbarung ihres Ministeriums mit großen Teilen des Handels gab, diese nur noch gegen Geld an Kunden auszugeben. Das hat in den vergangen Jahren dazu geführt, dass sehr viel weniger Tüten verbraucht wurden - pro Kopf im Jahr 2018 nur noch rund 20 Tüten, 2015 waren es noch 68 gewesen. Es sei allerdings nicht zu erwarten, dass der Verbrauch auf der Grundlage dieser Vereinbarung noch signifikant sinken werde. dpa