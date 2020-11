11.11.2020

Mehr Urlaub dank Brückentagen Brückentage 2021: So nutzen Sie die Feiertage für Ihren Urlaub

22 Urlaubstage einreichen und 52 Tage frei bekommen – klingt nach einem absoluten Traum? So legen Sie 2021 Ihre Urlaubstage am besten, um das maximale an Urlaub zu bekommen.

Von Sarah Arzberger

Wie schon 2020 fallen auch im kommenden Jahr viele Feiertage auf einen Samstag oder Sonntag. Dennoch können Arbeitnehmer bis zu 52 freie Tage erreichen. Abhängig davon, in welchem Bundesland man lebt. Das Maximum an Urlaub ist in Bayern und Baden-Württemberg herauszuholen – aus 22 Urlaubstagen können Arbeitnehmer 52 machen, wie die Buchungsplattform travelcircus errechnet hat. Aber auch Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland sind mit potenziellen 52 freien Tagen aus 23 Urlaubstagen gut dabei.

Brückentage im Januar

Reichen Arbeitnehmer vom 4. bis zum 8. Januar 2021 fünf Tage Urlaub ein, so können sie dank des Feiertages am 1. Januar ganze zehn Tage nutzen, um den Weihnachtsurlaub zu verlängern. In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt müssen sogar nur vier Urlaubstage eingereicht werden, denn der Feiertag Heilige Drei Könige fällt im kommenden Jahr auf einen Mittwoch.

Wer aus 2020 noch ein paar Urlaubstage übrig hat, kann sich eine Auszeit vom 19. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 gönnen. Aus acht Urlaubstagen werden so 16.

Brückentage im März

Dieser Brückentrag gilt nur für Berliner: Der internationale Frauentag am 8. März fällt auf einen Montag. Arbeitnehmer, die vom 9. März bis 12. März Urlaub einreichen, können aus vier Urlaubstage neun freue Tage machen.

Brückentage im April

Über die Osterfeiertage kann das Urlaubspensum verdoppelt werden: Vom 27. März bis zum 11. April spielen Karfreitag und Ostermontag den Arbeitnehmern wie jedes Jahr in die Karten, um aus acht Urlaubstagen 16 freie Tage zu machen. Wer nicht gleich acht Urlaubstage investieren möchte, kann auch ​vom 6. bis zum 9. April​ Urlaub einreichen und erhält dann für vier Urlaubstage zehn freie Tage.

Brückentage im Mai

Auch wenn der Tag der Arbeit 2021 auf einen Samstag fällt, ermöglichen es Christi Himmelfahrt und Pfingsten, im Mai einige freie Tage zu genießen. Wer zum Beispiel am 14. Mai Urlaub einreicht, verlängert diesen durch Himmelfahrt zu einem viertägigen Wochenende. Pfingsten ermöglicht eine neun-tägige Urlaubswoche, wenn vom 25. bis zum 28. Mai Urlaub genommen wird.

Brückentage im Juni

In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder im Saarland können zusätzlich zum ​verlängerten Pfingstwochenende durch Fronleichnam aus einem Urlaubstag vier gemacht werden.

Wer das absolute Maximum herausholen möchte, kann Himmelfahrt und Pfingsten mit Fronleichnam verbinden und vom 14. Mai bis 4. Juni Urlaub einreichen – dann werden aus 14 Urlaubstagen 25 freie Tage.

Brückentage im September

Im September gibt es einen Feiertag, der nur für Thüringen gilt. Der Weltkindertag am 20. September fällt 2021 auf einen Montag und ermöglicht eine neun-tägige Urlaubswoche, für die nur vier Urlaubstage vom 21. Bis zu 24. September eingereicht werden müssen.

Brückentage im November

Zwischen August und November sieht es 2021 mit den Brückentagen recht mau aus: Das Augsburger Friedensfest, Mariä Himmelfahrt, Tag der Deutschen Einheit und der Reformationstag ​fallen auf einen Wochenendtag und bieten damit keine Chance auf Extraurlaub.

Im November gibt es in einige Bundesländern dann wieder die Möglichkeit, Brückentage zu nutzen. Denn sowohl Allerheiligen am 1. November als auch der Buß- und Bettag am 17. November fallen auf einen Mittwoch. Arbeitnehmer in Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen können mit vier Urlaubstagen neun, bzw. mit zwei Urlaubstagen fünf Tage freibekommen.

Die wichtigsten Feiertage 2021 im Überblick

Feiertag Datum Wochentag Neujahr 01.01.21 Freitag Karfreitag 02.04.21 Freitag Ostermontag 05.04.21 Montag Tag der Arbeit 01.05.21 Sonntag Himmelfahrt 13.05.21 Donnerstag Pfingstmontag 24.05.21 Montag Fronleichnam* 03.06.21 Donnerstag Mariä Himmelfahrt** 15.08.21 Sonntag Tag der Deutschen Einheit 03.10.21 Sonntag Reformationstag 31.10.21 Sonntag Weihnachtsfeiertag 25.12.21 Samstag Weihnachtsfeiertag 26.12.21 Sonntag

*nur in BW, BY, HE, NRW, RP, SL

**nur in SL (teilweise auch in BY)

***nur in BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH