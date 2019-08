09.08.2019

Betriebsnachfolge im Handwerk Sukzessive Beteiligung: Wenn Mitarbeiter Nachfolger werden

Geht es um eine Betriebsnachfolge im Handwerk stellen Inhaber oft die Frage nach einer sukzessiven Beteiligung. Doch Experten raten, dass meistens einem klaren Schnitt der Vorzug zu geben ist.

Von Andrea Greilinger und Peter Badmann

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Betriebsübergabe und Nachfolge

Die Suche nach Mitarbeitern und deren Einarbeitung geht mit zeitlichem und finanziellem Aufwand einher. Dies gilt umso mehr, wenn der neue Mitarbeiter später Nachfolger werden soll. Um eine starke emotionale und wirtschaftliche Bindung zu erzielen, denken Betriebsinhaber oft über eine Beteiligung nach. Auch bei familieninternen Nachfolgen kann das Thema der Beteiligung als Übergangslösung aufkommen. Doch worauf ist bei der Umsetzung zu achten? Da die wirtschaftliche Bindung auch besteht, wenn die zwischenmenschliche Harmonie schwindet, stellt sich ebenso die Frage nach alternativen Instrumenten der Bindung.

Was versteht man unter "Beteiligung" im Betrieb?

Häufig wollen Betriebsinhaber durch die Beteiligung eines Mitarbeiters "kürzertreten". Über die Neuregelung der Geschäftsführung und der Vertretung soll operative Verantwortung abgegeben werden. Im eigentlichen Sinn ist eine Beteiligung aber eine kapitalmäßige Verflechtung. Bei kleinen Unternehmen sind die operativ Verantwortlichen in der Regel gleichzeitig Gesellschafter. Dieses Rollenverständnis ist wichtig.

Neuen Partner kennenlernen

Besteht die Bereitschaft, sich auf neue Wege einzulassen?

Gleichen sich die fachlichen und persönlichen Stärken und Schwächen aus?

Wann wird der Nachfolger in der Lage sein, den Betrieb alleine zu führen?

Bindung durch "weiche" Instrumente

Beide Seiten sollten sich für die Entscheidung, ob eine Beteiligung eingegangen wird, ausreichend Zeit nehmen. Bei Mitarbeitern, die mit der Perspektive eingestellt wurden, den Betrieb später zu übernehmen, wird sich allerdings schnell eine Unzufriedenheit einstellen, wenn es über einen längeren Zeitraum bei ­einer reinen Absichtserklärung bleibt. In dieser Phase sind daher verschiedene Bindungsinstrumente not­wendig.

Zufriedenheit durch Wert­schätzung und Aufwertung des Aufgabengebietes,

sukzessive Einarbeitung und damit Entlastung des Inhabers,

Erhalt der betrieblichen Handlungsfähigkeit bei einem Ausfall des Inhabers.

Viele Nachfolger sind zwischen 25 und 40 Jahre alt. Hausbau, Familiengründung, berufliche Karriere – in dieser Lebensphase gibt es viele Wünsche und Ziele.

Wie wichtig "Work-Life-Balance" ist, erklärt sich aus der Ausgangssituation: Oft führt der Wunsch des Betriebsinhabers nach Entlastung zur Überlegung, einen Dritten zu beteiligen. Der Nachfolger soll und muss sich einbringen, braucht aber auch Zeiten des Ausgleichs.

Im offenen Gespräch zeigt sich, ob dieser Einklang erreicht werden kann. Ein Beispiel für flexible Arbeitszeiten und damit Familienfreundlichkeit ist, dass Chef und Nachfolger leicht zeitversetzt ihren Aufgaben nachgehen. So bleibt – je nach Vereinbarung – am Morgen oder am Abend Zeit für die Familie. Alle diese aufgeführten In­strumente stärken die emotionale Bindung.

Beteiligung: Welche Rechtsform ist geeignet?

Soll trotzdem beziehungsweise zusätzlich eine kapitalmäßige Verflechtung eingegangen werden, stellt sich die Frage, welche Rechtsform geeignet ist. Im Handwerk dominiert das Einzelunternehmen. Auf dem zweiten Platz folgt mit sehr großem Abstand die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Ausgangssituation GmbH

Liegt bereits eine GmbH vor, kann ein Dritter durch notarielle Übertragung von Gesellschaftsanteilen Mitgesellschafter werden. Es handelt sich dabei um einen Kauf mit "Haut und Haaren". Träger der Rechte und Pflichten ist zwar die GmbH, aber wirtschaftlich schlagen die Risiken auf das Eigenkapital und damit den Wert der Beteiligung durch. Meistens will der bisherige Gesellschafter und Geschäftsführer in einigen Jahren ausscheiden. Von Anfang an sind auch hierfür Regeln zu definieren.

Die Eckpunkte werden vertraglich fixiert. Entwickeln sich die Vorstellungen der Gesellschafter später unterschiedlich oder gibt es private Veränderungen, wirkt die sehr enge Bindung negativ. Der Arbeits- beziehungsweise Dienstvertrag kann durch Aufhebungsvertrag beendet werden.

Unabhängig davon verbleibt es dann bei der Gesellschafterstellung. Anders als bei börsennotierten Unternehmen gibt es für kleine Unternehmen keinen festen Marktplatz. Für Gesellschaftsanteile kommt oft nur der Mitgesellschafter als Interessent in Betracht. Die Bedingungen eines späteren Ausscheidens sind daher ein Kernstück der Vereinbarungen. Das Zwangsinstrument der Einziehung von Geschäftsanteilen steht nur in speziellen Situationen zur Verfügung.

Ausgangssituation Einzelunternehmen

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),

die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR),

die offene Handelsgesellschaft (OHG) und

die Kommanditgesellschaft (KG).

Beide Seiten müssen gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche Überlegungen, wie sie für den Fall des Eintritts in eine GmbH skizziert wurden, anstellen. Im Falle einer künftigen GbR, OHG oder KG gehört dazu zusätzlich die Frage (bei einer KG für die Komplementäre), ob das Risiko eingegangen wird, für künftige Verbindlichkeiten gesamtschuldnerisch und unbeschränkt mit dem Privatvermögen zu haften. Liegt diese Bereitschaft nicht vor, scheiden diese Rechtsformen aus.

Haftung für Altverbindlichkeiten: Das gilt

Für den Nachfolger ist schließlich folgender Hinweis wichtig: Auch in Bezug auf Altverbindlichkeiten kennt das Gesetz bei Personen(handels)gesellschaften mehrere Haftungstatbestände des künftigen Mitgesellschafters, so dass dahingehend eine Prüfung des Einzelfalles dringend erforderlich ist.

Fazit zur Beteiligung eines Mitarbeiters

Wie einfach ist die Umsetzung?

Wie stark ist die Bindungswirkung?

Wird dennoch eine Beteiligung verfolgt, überzeugt tendenziell die Rechtsform der GmbH. Anders als bei einer Personen(handels)gesellschaft ist eine Fortführung in dieser Rechtsform auch dann möglich, wenn im Zuge eines späteren Ausscheidens eines Gesellschafters nur ein Gesellschafter verbleibt.