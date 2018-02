07.02.2018

Stifterverband engagiert sich für Ausbildungsqualität Berufsschullehrer: Offensive gegen den Mangel gefordert

In den kommenden zehn bis 15 Jahren gehen fast 50 Prozent der Berufsschullehrer in Ruhestand und schon heute herrscht im gewerblich-technischen Bereich Lehrermangel. Was Bund und Länder jetzt tun müssen, um aus der Schieflage herauszukommen, zeigt das DHZ-Interview.

Von Barbara Oberst

"Berufsschullehrer haben ein Statusproblem – trotz ­anspruchsvollem Studium", sagt Prof. Franz Kaiser vom Institut für Berufspädagogik an der Uni Rostock.

Schüler und Lehrer überfordert

Die duale Berufsausbildung in Deutschland gilt international als vorbildlich - doch das Bild hat einen Knacks bekommen. Zu wenige Studierende wollen Berufsschullehrer werden und schon heute herrscht Lehrermangel. Dabei geht in den nächsten Jahren fast die Hälfte aller Berufsschullehrer in Ruhestand.

Prof. Franz Kaiser leitet an der Universität Rostock das Institut für Berufspädagogik und engagiert sich mit dem Stifterverband dafür, den Beruf des Berufsschullehrers wieder attraktiver zu machen.

DHZ: Herr Prof. Kaiser: Sie fordern zuallererst Marketingmaßnahmen, um dem Lehrerengpass zu begegnen. Warum?

Kaiser: Berufsschullehrer haben ein Statusproblem. Sie absolvieren ein sehr anspruchsvolles Studium, das dem eines Ingenieurs entspricht; dazu ein volles Lehramtsstudium mit einem zweiten, allgemeinbildenden Fach; plus zwei Jahre Referendariat und mindestens zwölf Monate berufliche Praxis. Trotzdem liegt ihr Ansehen – und ihr Verdienst – deutlich unter dem des Ingenieurs.



DHZ: Hoher Aufwand für weniger Geld und schlechteres Ansehen – was spricht für die Berufswahl?

Kaiser: Der Beruf ist sehr vielfältig. Die Lehrer sind für verschiedene Schularten zuständig, von Handwerksazubis bis zu Gymnasiasten und Technikern können sie alle unterrichten. Sie arbeiten in einem sehr dynamischen Umfeld, ihr Stoff verändert sich mit dem Stand der Technik. Wir müssen diejenigen motivieren, die gleichzeitig technisches Interesse haben und Freude daran, junge Menschen zu begleiten.



DHZ: Wie wollen Sie sie gewinnen?

Kaiser: Zunächst braucht es ein zentrales, bundesweites Informationsportal, um das Berufsbild bekannter zu machen. Hier müssen die Kultusministerien an einem Strang ziehen, ebenso die Wirtschaftsverbände. Auch finanzielle Anreize sind nötig, sowohl für grundständig Studierende als auch für Seiteneinsteiger.



DHZ: Seiteneinsteiger sind allerdings nicht unumstritten.

Kaiser: Ja, das ist nicht einfach. Ingenieure haben zwar das Fachwissen, nicht aber die didaktischen Kenntnisse. Die sind unverzichtbar. Es ist eine Kunst, theoretische und fachliche Grundlagen zu vermitteln, in immer heterogeneren Klassen.



DHZ: Wäre ein Seiteneinstieg für Handwerksmeister denkbar?

Kaiser: Theoretisch ja. Der Meister berechtigt sie zum Studium. Es gäbe aber keinen Schnellweg, weil sie im Lehramt an beruflichen Schulen anderes Wissen benötigen. Sie müssen den Bachelor machen und weiter studieren. Vielen dauert das zu lange.



DHZ: Aber auch grundständig Studierende brauchen insgesamt 7,5 Jahre, bis sie sich Berufsschullehrer nennen dürfen.

Kaiser: Deswegen ist es eine Frage der Dringlichkeit, jetzt in systematischen Modellversuchen zu testen, ob und wie sich die Berufsschullehrerschaft sinnvoll differenzieren lässt. Denkbar sind berufsbegleitende Nachqualifikationen für Seiteneinsteiger; es ist auch fraglich, ob wir am Konzept des Breitbandberufs festhalten können. Ich halte zwar viel davon, wenn die allgemeinbildenden Fächer vom Fachlehrer unterrichtet werden, denn Gymnasiallehrer tun sich oft schwer mit der Lernfeldorientierung. Wenn aber die Kombination allgemeinbildendes Fach plus Ingenieursstudium die Hürde für Nachwuchskräfte zu hoch setzt, müssen wir andere Wege versuchen.



DHZ: Warum kommt dieser Vorstoß vom Stifterverband, also der Wirtschaft?

Kaiser: Es ist ein Appell an die Politik. Berufsbildung ist in der Wahrnehmung der Kultusministerien und auch bei den Eltern ein Randbereich. Die Berufsschullehrer sind aber ganz entscheidend für die Qualität der Ausbildung und damit für die Qualität der deutschen Wirtschaft.