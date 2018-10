16.10.2018

Malermeister bei "Die Höhle der Löwen" Bekommt Mario Ballheimer einen Deal für seinen Abdeckblitz?

Das Handwerk ist erfindungsreich und stellt das bei der VOX-Erfinder-Show "Die Höhle der Löwen" immer wieder unter Beweis. Dieses Mal präsentiert Malermeister Mario Ballheimer seinen Abdeckblitz. Ob er die Investoren überzeugen kann und einen Deal bekommt?

DHZ: Warum haben Sie bei "Die Höhle der Löwen" teilgenommen?

Mario Ballheimer: Warum geht man in "Die Höhle der Löwen"? Zum einen um sein Produkt einer sehr breiten Masse vorzustellen und bekannt zu machen. Zum anderen, um einen Partner zu finden, der einem beim Vertrieb seiner Erfindung unterstützt. Das Produkt zu entwickeln ist eine Sache, aber es zu vertreiben bedarf vieler Kontakte und auch einen hohen Zeitaufwand. Ich habe zwar durch meine Kontakte als Malermeister das Glück gehabt, mein Produkt in einigen Märkten platzieren zu können, allerdings erhoffen uns mit einem Löwen den Vertrieb in Deutschland und Europa richtig ausbauen zu können.In "Die Höhle der Löwen" hat mich mein Freund und Geschäftspartner Fedi Choukair gebracht. Ich konnte zunächst nicht so recht daran glauben, dass wir in die Sendung kommen. Doch Fedi hat alles Nötige mit viel Engagement arrangiert und am Ende hat es geklappt.

DHZ: Inwieweit hat Ihnen Ihr handwerkliches Wissen bei Ihrer Erfindung und der Entwicklung geholfen?

Ballheimer: Mir hat mein handwerkliches Wissen sehr geholfen, da mir alle eingesetzten Materialien zum Abdecken geläufig sind. Aber vor allem hat mir geholfen, dass ich die Probleme des Abdeckens seit über 30 Jahren kenne. Ich war ständig auf der Suche, um meinen Kollegen und mir die Arbeit zu erleichtern. Das Streichen selbst geht flott von der Hand, was immer aufhält sind die vielen Abdeckarbeiten. Fenster, Möbel, etc. müssen vor der Farbe geschützt werden. Die meiste Zeit geht mit dieser Arbeit drauf. Zudem ist es eine Materialschlacht, Folien, Vlies, Klebeband, Pappe usw. alles kann meist nur einmal verwendet werden und landet auf dem Sondermüll.Der Kunde selbst zahlt nur ein Bruchteil der Kosten der Abdeckarbeiten. Beispiel im Durchschnitt werden pro Quadratmeter 1,60 bis 2,00 EUR/Netto bezahlt inklusive Material und Entsorgung – mich kostet aber der Quadratmeter mit den herkömmlichen Abdeckmaterialien zwischen 3,50 und 4,00 EUR/Netto. Durch den Abdeckblitz spare ich 50 Prozent Prozent der Arbeitszeit und kann es mindestens zwei- bis dreimal wiederverwenden – das spart Materialkosten.

DHZ: Erklären Sie Ihr Produkt in drei Sätzen.

Ballheimer: Der Abdeckblitz macht das Abdecken und Abkleben kinderleicht und man spart dadurch Zeit und Nerven. Er ist umweltfreundlich, da er mehrfach verwendbar ist und er ist vielseitig einsetzbar. Der Abdeckblitz ist reiß-, rutschfest und beständig gegen Lacke und Farben und wasserabweisend.

DHZ: Wie ist der Bewerbungsprozess abgelaufen?

Ballheimer: Wie schon erwähnt kam mein Freund Fedi auf die Idee, das Produkt bei "Die Höhle der Löwen" anzumelden, er hat dann die ersten Schritte in die Wege geleitet und ein Formular online ausgefüllt. Relativ schnell haben wir von der Redaktion eine Antwort erhalten. Wir sollten ein Video senden, in dem wir schon mal das Produkt persönlich vorstellen. Gesagt getan – dann ging es relativ schnell und wir bekamen Bescheid, dass wir dabei sind. Dann begann die eigentliche Arbeit und zwar einen guten Pitch zu erarbeiten und diesen auch gut vortragen zu können. Je näher die Sendung kam, desto nervöser wird man.

DHZ: Wie haben Sie sich gefühlt als Sie vor den Löwen standen?

Ballheimer: Unsere Anspannung war riesengroß, zum einen tritt man nicht jeden Tag in einem Fernsehstudio vor laufenden Kameras auf, man trifft auch nicht jeden Tag auf solche Investoren und vor allem pitcht man als Malermeister auch nicht jeden Tag. Das Gefühl war eine Mischung aus Vorfreude, dass es endlich losgeht und Nervosität, dass man den Pitch vergeigt.

DHZ: Welche Eigenschaften muss man mitbringen, um bei "Die Höhle der Löwen" erfolgreich zu sein?

Ballheimer: Man sollte von seinem Produkt überzeugt sein, einen guten kurzen Pitch vorbereiten und auf viele Fragen antworten können. Meiner Meinung nach sollte man authentisch bleiben und nicht versuchen zu schauspielern. Am Ende haben auch die Löwen mal klein angefangen.

DHZ: Wie haben Sie Ihren Pitch vorbereitet?

Ballheimer: Zwei Freunde von uns, einer aus dem Bereich Marketing und einer aus dem Bereich Radio (Sprachtrainer), haben Fedi und mich unterstützt den Pitch zu erarbeiten. Dazu haben wir uns zwei Tage in ein Tagungshotel zurückgezogen und haben den erarbeiteten Pitch trainiert.

DHZ: Welche Reaktionen erwarten Sie, wenn die Sendung im Fernsehen ausgestrahlt wird?

Ballheimer: Wir erhoffen uns durch die Sendung, die im Schnitt drei Millionen Zuschauer hat, den Bekanntheitsgrad des Abdeckblitz’ stark zu steigern. Weiter hoffen wir, dass der Abdeckblitz nach der Sendung in vielen Baumärkten und Geschäften gelistet wird und dass viele Heimwerker ein Erfolgserlebnis beim Abdecken haben.Im Moment kann ich überhaupt nicht abschätzen, was nach der Ausstrahlung auf uns zukommt. Es ist alles gerade sehr spannend. /jb