22.08.2018

Verabschiedung des Rentenpakets verschoben Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung soll stärker sinken

Eigentlich wollte das Bundeskabinett das Rentenpaket an diesem Mittwoch verabschieden. Doch Union und SPD haben doch noch Beratungsbedarf. Die Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung kommt auf den Tisch – statt nur um 0,3 um bis zu 0,7 Prozentpunkte zum Jahresbeginn 2019.

Das Rentenpaket von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist umfassend. Die Mütterrente soll ausgeweitet werden und auch für die Erwerbsminderungsrente sind Erleichterungen geplant – genauso für diejenigen, die in einem sogenannten Midijob arbeiten. Außerdem sind sogenannte "Haltelinien" für den Rentenbeitragssatz und das Rentenniveau bis 2025 geplant. Die Verabschiedung des Pakets war eigentlich für den heutigen Mittwoch geplant, doch sie wird nun um mindestens eine Woche verschoben.

Medienberichten zufolge wollen Union und SPD doch noch weiterhin über einen Kompromiss diskutieren. Denn die CDU möchte die geplante Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung von 0,3 Prozentpunkten ausweiten und auf bis zu 0,7 Prozentpunkte bringen.

Rente, Arbeitslosenversicherung und Weiterbildungsausgaben: Regierung sucht Kompromiss

War lange die Rede davon, dass beide Themen nicht miteinander verknüpft werden sollen, so haben sich die Parteien nun umentschieden. Diskutiert werden muss aber nicht nur die Höhe der Entlastung bei der Arbeitslosenversicherung, sondern auch, ob Heil dann auch weiterhin an seiner Bedingung festhält, dass es bei mehr Entlastung in diesem Bereich auch zusätzliche Ausgaben für Weiterbildung geben müsse – vor allem, um Beschäftigte fitter für den digitalen Wandel zu machen.

Das Rentenpaket steht also weiter in der Warteschleife. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) kritisiert die Pläne scharf. "Die Rentengeschenke der Bundesregierung bedeuten milliardenschwere Zusatzbelastungen für die jetzigen und für die künftigen Beitragszahler", hatte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke schon im Juli kritisiert. Statt kurzfristig immer neue Mehrausgaben zu beschließen, sollte die Bundesregierung laut ZDH dafür sorgen, dass die Sozialversicherungsbeiträge unter 40 Prozent bleiben.

Das Rentenpaket sieht Leistungsausweitungen in Höhe von rund 32 Milliarden Euro bis 2025 vor. Finanziert werden sollen diese zu rund zwei Dritteln durch die Beitragszahler und zu einem Drittel durch Steuermittel. dhz

