31.07.2019

Spezialisierung im Baurecht Baukammern: Mehr Qualität in der Rechtsprechung

Thomas Polnik, Vorsitzender Richter der Baukammer am Landgericht Regensburg, im DHZ-Interview über die Effizienz von Baukammern und warum Sachverständige für Gerichte so wichtig sind.

Von Daniela Lorenz

Seit 2017 gibt es die Baukammer am Landgericht Regensburg. - © Otto Durst - stock.adobe.com

DHZ: Herr Polnik, Baukammern sind spezialisierte Kammern an Gerichten. Welche Fälle werden dort verhandelt?

Thomas Polnik: Sehr häufig sind es Vergütungsklagen aus Bauvorhaben von Handwerkern, Architekten und Ingenieuren. Von Seiten der Bauherren gibt es viele Mängelklagen. Oft handelt es sich um Prozesse mit vielen Beteiligten, weil sich Regressketten bilden. Etwa wenn ein Bauunternehmer Subunternehmer beschäftigt oder wenn es um eine mögliche Mithaftung von Architekten oder Ingenieuren geht.



DHZ: Wie arbeitet die Baukammer?

Polnik: Zu Beginn wird ein schriftliches Vorverfahren durchgeführt, in dem die Parteien den Streitstoff darstellen. Auf Grundlage dieser Aktenlage tritt die Kammer zur Beratung zusammen. In einem mündlichen Verhandlungstermin schildert die Kammer dann ihre vorläufige rechtliche Einschätzung und unternimmt einen Güteversuch. So ein Einigungsvorschlag kann im ersten Termin nicht immer umgesetzt werden, weil manchmal erst der Sachverhalt näher erforscht werden muss. In einem nächsten Schritt kann ein Sachverständigengutachten einholt werden. Auf Grundlage dieses Gutachtens wird erneut verhandelt, ob eine Einigung in Betracht kommt.