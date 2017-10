27.10.2017

Aufschwung beim Außer-Haus-Frühstück Bäcker überholen Fastfood-Ketten: Wirklich ein Trend?

Bäcker werden zu Snack-Verkäufern. Sie bieten immer mehr fertig belegte Backwaren an, Kaffee und andere Gerichte. Damit punkten sie bei den Kunden. Doch was aktuell als Trend gefeiert wird, entspricht eigentlich der "ganz normalen" Entwicklung. Profis raten dennoch: Gutes Brot zu backen, hat Vorrang.

Von Jana Tashina Wörrle

Lieber ein belegtes Brot statt einem Burger: Dass das viele Deutsche am Morgen bevorzugen, ist nichts Neues. - © creative studio - stock.adobe.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Coffee to go: Wie Bäckereien Einwegbecher vermeiden

Mythos Bäckersterben

Unterwegs etwas essen, wird für immer mehr Deutsche zum Alltag – zur Freude der Bäcker. Statt zuhause aufwendig zu kochen oder ins – eindeutig teurere – Restaurant zu gehen, bevorzugen viele das belegte Brötchen auf die Hand und den Coffee to go. Ein Trend, mit dem sich Bäcker zwar gegen Discounter und Fastfood-Ketten behaupten. Doch Vorsicht: Manchmal ist es besser beim Kerngeschäft zu bleiben.

Grund für diese Aussagen gibt eine Studie des Marktforschungsinstituts npdgroup, die von vielen Medien aufgegriffen wurde: "Die gute alte Bäckerei nimmt den Burgerketten immer mehr Kunden ab." hieß es darin. Doch auch: "Weil das Geschäft mit Brot und Brötchen zurückgeht, bieten Bäckereien vermehrt Snacks an." Es wird von einem Trend gesprochen, den es jedoch auch zu hinterfragen gilt.

Starker Trend zum Außer-Haus-Verzehr

Fakt ist: Seit einigen Jahren zeigt sich, dass immer weniger Menschen regelmäßig selbst kochen und dass viele sich gerne außer Haus versorgen – und das nicht nur bei einem warmen Mittagessen, sondern auch morgens oder abends. Da kaum einer die Zeit hat, drei Mal am Tag in einem Restaurant ausgiebig zu speisen, sind Angebote für unterwegs, die Schnellgastronomie und Imbissstände sehr beliebt. Man denke nur an den Coffee-to-go.

Einhergehend mit dieser Entwicklung haben sich auch viele Bäckereien darauf eingestellt, ihren Kunden nicht nur Brot und Brötchen, sondern auch den Belag oder ein Getränk dazu anzubieten. Heute Standard. Das bestätigen die Zahlen von npdgroup: So haben sich 2016 über eine Milliarde Menschen beim Bäcker mit kleinen Mitnehm-Mahlzeiten versorgt. Das wiederum seien rund zwanzig Prozent aller Besucher der Schnellgastronomie.

Insgesamt hat die Gastronomie in Deutschland ihre Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Milliarden Euro gesteigert und erreichte 2016 gut 51 Milliarden Euro. Beim Außer-Haus-Geschäft war das eine Steigerung von fast zehn Milliarden Euro im Vergleich zu 2010.

Frühstück vom Bäcker: Nichts Neues

Betrachtet man vor allem das Frühstücksgeschäft, melden die Marktforscher, dass jeder zweite Verbraucher, der frühstücken will, dafür in eine Bäckerei geht. Aber ist das wirklich verwunderlich und ein Trend? "Wir haben über 47.000 Verkaufsstellen von Bäckereien in Deutschland und das Netz der Verkaufsstellen ist so, dass man zumindest in den Städten fast überall eine Bäckerei in der Reichweite hat", sagt der Bäckereiberater Markus Messemer. Er verfolgt die Trends im Lebensmittelbereich und hilft den Betrieben, wenn diese ihre Verkaufsstrategien umstellen wollen.

Zum Frühstücksgeschäft fügt Messemer hinzu: "Wer will schon gerne einen Burger zum Frühstück essen." Das, was jetzt als Trend gemeldet wird, ist seiner Meinung nach eher eine klassische Aufteilung zwischen den Anbietern von Nahrungsmitteln für unterwegs: Morgens Kaffee und Brötchen und ab mittags dann eher Deftiges und da darf es auch mal ein Burger sein. Das bestätigen übrigens auch die Trendforscher – so ist und bleibt der Besuch bei den Burgerketten mittags und abends der Umfrage zufolge auch weiterhin beliebt.

So liegt der Marktanteil der Bäckereien bis zum späteren Vormittag noch bei rund 38 Prozent und dann ab Mittag finde ein Wechsel statt. Am wenigsten können die Bäcker der Umfrage zufolge dann am Abend mit ihren Snack-Angeboten punkten. Sie erreichen dann nur noch auf einen Marktanteil von rund drei Prozent in diesem Bereich.

Am Abend gehen die Menschen wohl eher auf die klassische Art und Weise beim Bäcker einkaufen – nehmen Brot und Brötchen mit nach Hause, um sie dort selbst zu belegen und zu essen. Markus Messemer bleibt angesichts der Studie skeptisch. Zwar kann auch er unterstützen, dass es mittlerweile bei den Bäckereien dazu gehört, dass diese auch Snacks, fertig belegte Backwaren und Getränke anbieten. In welchem Umfang man als Bäcker darauf setzen sollte, hänge allerdings von verschiedenen Faktoren ab.

Backwaren mit Qualität: Kerngeschäft muss Vorrang haben

"Wenn man genug Zeit und Personal hat, diesen Geschäftsbereich auszubauen, kann es sich lohnen", sagt er, weist aber darauf hin, dass die Bäcker immer erst einmal ihre Kerngeschäftsbereiche wirklich im Griff haben sollten: Weiterhin gute, handwerklich hergestellte Backwaren zu produzieren und das auch nach außen hin – über ein gutes Marketing – öffentlich zu machen. "Auf Fertigwaren zurückzugreifen, weil man das Zusatzgeschäft dann nicht schafft und den Kunden dann mindere Qualität anzubieten, wird sich nicht auszahlen", warnt der Bäckereiberater. Als Tipp gibt er denjenigen mit auf den Weg, die überlegen, mehr in den Snack-Bereich zu investieren: " Erst einmal testen, ob man das schafft, ob die Kunden es annehmen und in welchen Filialen sich das lohnen kann."

Der Standortfaktor ist auch nach Ansicht von Bernd Kütscher von der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim wichtig, wenn man als Handwerksbäcker überlegt, ob man ein breites Frühstückangebot aufbauen will. Man braucht eben Kunden, die die Snacks für unterwegs auch brauchen. Dennoch sei das Thema Bäckergastronomie heute für alle Betriebsgrößen und sowohl in der Stadt als auch auf dem Land wichtig: "Es gibt keinen Bereich, in dem Bäcker hier nicht erfolgreich sein können und sind, wenn sie die Dinge richtig angehen", sagt Kütscher.

Doch auch er weist darauf hin, dass man ein solches Angebot nicht aus dem Ärmel schüttelt und dass man genau prüfen sollte, ob man diesen Boom-Markt bedienen will: "Wenn ich ein reiner Brotbäcker und dafür bekannt bin, dann machen Snacks manchmal keinen Sinn und es gilt: Schuster, bleib bei Deinen Leisten." Jeder Boom kann auch wieder zurückgehen.

Abendbrot bleibt für die Bäcker die Königsdisziplin

Wer sich dafür entscheidet, sollte laut Kütscher nichts übers Knie brechen und sich lieber gut schulen lassen. So haben auch die Weiterbildungseinrichtungen des Bäckerhandwerks mittlerweile passende Angebote, die helfen einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen und zeigen, was man dabei alles beachten muss: betriebswirtschaftlich, lebensmittelrechtlich und auch in Bezug darauf, wie man derartige Trends erkennt – genauso wie deren Ende.

Dennoch sieht der Akademie-Leiter auch Potenzial für noch mehr Aufschwung im Snack-Bereich für die Bäcker: Das Abendbrot zu bedienen, bleibt aber auch aus seiner Ansicht die Königsdisziplin und bedarf aber gut durchdachter Konzepte. "Die Bäckereien kommen gastronomisch von Haus aus erst mal vom Frühstück, wo immer noch viel Musik drin ist. Der Markt ist aus meiner Sicht noch nicht komplett erschlossen", sagt Kütscher. Und er fügt hinzu: "Es braucht kein breites Angebot, sondern das richtige."