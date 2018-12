12.12.2018

Tachografenpflicht und Fahrpersonalverordnung Backwaren ausliefern: Wenn die Handwerkerausnahme nicht greift

Immer wieder werden derzeit Bäckereimitarbeiter als hauptberufliche Lkw-Fahrer eingestuft. Die eigentlich geltende Handwerkerausnahme der Fahrpersonalverordnung bleibt ihnen verwehrt und sie unterliegen der Tachografenpflicht. Das Problem: Die Behörden zählen Lager- und Kommissioniertätigkeiten zu den Lenkzeiten hinzu. Die Politik ist alarmiert. Aus Bayern kommen schon Entwarnungen.

Von Jana Tashina Wörrle

Zu einer Backwarenlieferung gehört nicht nur die Fahrt zu einer Filiale, sondern auch das Zusammenstellen der Lieferung und das Ein- und Auspacken. Aber welche Arbeiten gehören zu denen von Bäckereimitarbeitern...

Müssen Bäckereimitarbeiter tatsächlich in der Backstube arbeiten, damit sie als Handwerker gelten? Und sind Aufgaben wie das Zusammenstellen von Lieferungen und das Ein- und Auspacken von Backwaren aus einem Lieferfahrzeug die eines hauptberuflichen Lkw-Fahrers oder heutzutage einfach branchentypisch für Bäckereien? – Über solche und andere Fragen, die in Zusammenhang mit der EU-weit gültigen Tachografenpflicht stehen, diskutiert derzeit die Bäckerbranche mit den zuständigen Bundesministerien. Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks fordert eine Korrektur der Fahrpersonalverordnung (FPersV) und des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes (BKrFQG), die die Regelungen in Deutschland beschreiben für die Umsetzung der Tachografenpflicht.

Nach Ansicht des Verbands wird sie hierzulande zu eng ausgelegt und beschränkt Handwerksbäckereien, die mehrere Filialen beliefern, zu stark. So können diese derzeit oftmals die sogenannte Handwerkerausnahme nicht nutzen, weil Mitarbeiter als hauptberufliche Lkw-Fahrer eingestuft werden. "Wir haben uns deswegen im September schriftlich an das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) und das Bundesverkehrsministerium (BMVI) gewandt", sagt Friedemann Berg, Rechtsexperte des Zentralverbands und berichtet, dass ihm aus Bayern, Hessen, Berlin und Nordrhein-Westfalen in den letzten Monaten von diesem Problem berichtet wurde.

Bäckereimitarbeiter werden zu hauptberuflichen LKW-Fahrern

Im Hinblick auf das, was sich bei dem Thema derzeit in der EU tut, steigen die Befürchtungen nun, dass es statt einer Lockerung der Kontrollen künftig zu einer Verschärfung der Pflichten kommen könnte. Denn eine Ausweitung der Tachografenpflicht auf Fahrzeuge ab 2,4 Tonnen zulässiger Gesamtmasse ist im aktuell zu Debatte stehenden Mobilitätspaket der EU vorgesehen. Der Verkehrsausschuss des EU-Parlaments hat sich bereits dafür ausgesprochen. Nun sind die Länder am Zug dazu Stellung zu beziehen. Kommt es tatsächlich dazu, wären auch die typischen Kleintransporter von Handwerkern in einigen Fällen von neuen Pflichten betroffen. Voraussetzung: Sie können die Handwerkerausnahme nicht nutzen.

Tachografenpflicht und Fahrpersonalverordnung: Die Handwerkerausnahme Die Handwerkerausnahme sieht vor, dass keine Dokumentation der Fahrten – ob analog auf Kontrollblättern oder per elektronischem Tachograf – erforderlich ist, wenn die Transportfahrzeuge ein Gesamtgewicht von unter 2,8 Tonnen haben.

haben. wenn die Fahrzeuge zwar ein Gesamtgewicht zwischen 2,8 und 3,5 Tonnen haben, aber damit nur handwerklich hergestellte oder handwerklich reparierte Waren oder Material für die Ausübung des Handwerksberufs transportiert werden und das Lenken des Fahrzeugs nicht die Haupttätigkeit des Fahrers ist.

haben, aber damit nur handwerklich hergestellte oder handwerklich reparierte Waren oder Material für die Ausübung des Handwerksberufs transportiert werden und das Lenken des Fahrzeugs nicht die Haupttätigkeit des Fahrers ist. wenn die Fahrzeuge zwar ein Gesamtgewicht zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen haben, aber damit nur handwerklich hergestellte oder handwerklich reparierte Waren oder Material für die Ausübung des Handwerksberufs transportiert werden, das Lenken des Fahrzeugs nicht die Haupttätigkeit des Fahrers ist und die Fahrten nur innerhalb eines Radius von 100 Kilometern um den Firmensitz stattfinden. Infos unter zdh.de >>>

Dagegen, dass Mitarbeiter von Handwerksbäckereien durch das Hinzurechnen der Tätigkeiten außerhalb der Backstube und des eigentlichen Verkaufsraums zu den Lenkzeiten als Lkw-Fahrer eingestuft werden, wehrt sich nun der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks und der Landes-Innungsverband Bayern öffentlich. "Gerade des Zusammenstellen der Lieferungen nach Lieferkunde und Filiale ist eine Tätigkeit, die typischerweise noch zum Herstellungsprozess gehört und nicht zum Ausfahren", erklärt der Geschäftsführer des bayerischen Landesinnungsverbands Christopher Kruse. Er erwähnt, dass es auch dann zu den beschriebenen Problemen kommt, wenn Mitarbeiter, die mehrere Aufgaben im Betrieb übernehmen, von einer Vollzeit- auf eine Teilzeitstelle wechseln.

Fahrpersonalverordnung: Diese Änderungen fordert der Bäckerverband

Friedemann Berg sieht auch darin eine zu strenge Auslegung der Gesetze. "Bei Gesprächen in Brüssel mit Beamten der EU-Kommission wurde uns gesagt, dass diese enge Auslegung europarechtlich nicht geboten ist, es sich hier eindeutig um ein deutsches Problem handelt", berichtet er. Seiner Meinung nach sollten die Spielräume, die das europäische Recht bietet, auch genutzt werden.

Die notwendige Korrektur könnte aus Sicht des Verbands deshalb so aussehen, dass ein Anwendungserlass des Bundesverkehrs­ministeriums oder eine Klarstellung des Gesetzgebers erfolgt,

dass Lager- und Kommissioniertätigkeiten nicht der Lenkzeit zuzurechnen sind,

der Fahrer nicht in den Produktionsprozess der ausgefahrenen Waren eingebunden sein muss und

dass geringfügig beschäftigte Fahrer, sonstige Fahrer in Teilzeit und Handwerker in Ausübung ihrer Tätigkeit, nicht unter die Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Schulungspflichten nach der FPersV und dem BKrFQG fallen.

Tachografenpflicht: Deutschland legt EU-Gesetz zu streng aus

Dies fordert der Zentralverband in seinen Schreiben an die Bundesministerien. Schon im März 2018 hat er sich an den Nationalen Normenkontrollrat mit Vorschlägen für den Abbau von Bürokratie gewandt und darin um entsprechende Änderung gebeten. Eine bundesweite Klarstellung steht bislang noch aus. Doch aus Bayern gibt es bereits Reaktionen, nachdem sich auch der Ehrenlandesinnungsmeister des bayerischen Bäckerhandwerks, Heinrich Traublinger, deshalb schriftlich an das bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bauen und Verkehr und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gewendet hat.

So hat Staatsministerin Kerstin Schreyer nun ganz klar erklärt, dass die Regelungen der Tachografenpflicht und damit zusammenhängen der Fahrpersonalverordnung auch weiterhin nur für hauptberuflich tätige Fahrer gelten. Die Zurechnung der Vor-, Kommissionier- und Nachbereitungstätigkeiten zur Lenkzeit stünde im Widerspruch zum bisherigen praktischen Vollzug, erklärte die Ministerin. Sie geht deshalb von Einzelfällen aus, in denen eine falsche Einstufung stattgefunden hätte. "Sollte sich die behauptete Vorgehensweise des Bundesamtes für Güterverkehr in konkreten Fällen bestätigen und dabei Ermessen fehlerhaft ausgeübt worden sein, steht den betroffenen Betrieben der Rechtsweg offen", stellt Schreyer klar.