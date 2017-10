17.10.2017

Autohandel hinkt bei Digitalisierung hinterher "Autohäuser unterschätzen die Veränderung"

Autoexperte Willi Diez über die Gründe, warum sich Autohäuser mit neuen Kaufgewohnheiten schwertun und ihre Digitalisierung bisher vernachlässigen

Von analog zu digital: Autohäuser müssen ihren Kunden heutzutage den im Netz begonnen Kaufprozess begleiten und auch vor Ort digitale Medien wie Virtual Reality bereitstellen.

Der stationäre Autohandel leidet unter der Digitalisierung und hat anscheinend keine Strategie, wie man dem Handel im Internet begegnen kann. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts für Automobilwirtschaft (IFA) im Auftrag der Sachverständigenorganisation Dekra. Nach Einschätzung der Experten wird der Verkauf sowohl von Neu- als auch von Gebrauchtwagen viel öfter digital abgewickelt. Dennoch nutze der Handel nur ein Viertel der digitalen Instrumente und viele Autohändler sehen keine Notwendigkeit, in digitale Medien zu investieren. Professor Willi Diez, Leiter der Studie, rechnet deswegen mit einem hohen Rückgang an selbstständigen Autohändlern.



DHZ: Herr Professor Diez, welche Autohändler werden vom Markt verschwinden?

Diez: Das werden vorrangig kleinere Betriebe und Betriebe in den Ballungszentren sein, denn dort stellen wir die größten Veränderungen im Kauf- und Informationsverhalten fest.

"Die Händler haben immer noch nicht wahrgenommen, dass sich das Käuferverhalten ändert."

"Das ist kein Selbstzweck, denn der Kunde will mit diesen Services seine Kaufentscheidung sicherer machen."

DHZ: Wie setzt sich das im Autohaus fort?

Diez: Dort kommt der zweite große Schritt. Auch im Autohaus muss ich den Kunden digital abholen und die Möglichkeiten nutzen, die ich heute habe, mit Virtual Reality, Augmented Reality, Power Walls, Touch-Screens etc. Das ist kein Selbstzweck, denn der Kunde will mit diesen Services seine Kaufentscheidung sicherer machen. Wir reden beim Auto schließlich über die zweitwichtigste Investition, die ein Mensch nach einem Haus macht.

DHZ: Sie sagen, kleine Autohäuser werden damit überfordert sein.

Diez: Ich möchte nicht pauschalisieren und die kleinen Autohäuser als digitale Dinosaurier bezeichnen, aber die Digitalisierung erfordert nun einmal hohe Investitionen. Die digitale Ausstattung wie Power Walls etwa, verursacht schnell Kosten in sechsstelliger Größenordnung. Fraglich bleibt, ob sich kleine Autohäuser so etwas leisten können. Zusätzlich braucht man Mitarbeiter in spezialisierten Abteilungen, die zum Beispiel eine Live-Chat-Funktion ausfüllen können. Man braucht also auch qualifiziertes Personal, das ausgelastet sein muss.



DHZ: Welche Alternativen bieten sich diesen Betrieben an?

Diez: Diese Autohäuser könnten sich eventuell stärker auf das Servicegeschäft spezialisieren. Das Thema wird in den nächsten zehn bis 15 Jahren wichtig bleiben.

"Überraschend war, dass viele sagen: Ich habe das gar nicht geplant."

