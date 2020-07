15.07.2020

Beratungsangebote für Auszubildende Probleme in der Ausbildung: Hier finden Azubis Hilfe

Über 150.000 Ausbildungen wurden im Jahr 2018 vorzeitig beendet – nicht nur seitens der Betriebe, sondern auch seitens der Azubis. Doch die müssen nicht überstürzt handeln. Egal, ob es fachlich hakt oder Schwierigkeiten im Betrieb auftreten: Brauchen Auszubildende Unterstützung, gibt es viele Anlaufstellen. Ein Überblick.

151.665. So viele Ausbildungsverträge wurden in Deutschland 2018 vorzeitig gelöst. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung nennt diese Zahl im Berufsbildungsbericht 2020. Insgesamt wurde damit etwas mehr als jede vierte Ausbildung frühzeitig beendet. Betroffen ist dem Report nach auch das Handwerk: Besonders häufig lösten 2018 angehende Friseure ihr Ausbildungsverhältnis auf (51,2 Prozent), aber auch bei den Fachverkäufern im Lebensmittelhandwerk (48 Prozent), Gebäudereiniger (48 Prozent), Gerüstbauern (46,7 Prozent) und Kosmetikern (45,8 Prozent) ist die Quote hoch.

Doch welche Motive stecken hinter dem Ausbildungsabbruch? Im Bildungsbericht finden sich auch dazu Zahlen. Sie stammen aus einer aktuellen Analyse des Bundesinsituts für Berufsbildung (BIBB). Demnach werden Ausbildungen nicht nur durch eine Kündigung seitens des Betriebs vorzeitig beendet, sondern zu einem großen Teil auch durch die Azubi selbst (48 Prozent). In den Fällen, in denen die Entscheidung von den Auszubildenden ausging, fragten die Studienmacher nach den Motiven: Dabei antworteten knapp 60 Prozent der Auszubildenden, dass der Beruf nicht ihren Vorstellungen entsprach. Gut die Hälfte sagte, Konflikte hätten zu der Entscheidung geführt, die Ausbildung abzubrechen. 39 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen während der Lehrzeit zu wenig von den Ausbildungsinhalten beigebracht worden war.

Die Zahlen verdeutlichen, dass Probleme in der Ausbildung alles andere als eine Seltenheit sind. Wer Schwierigkeiten hat, muss aber nicht gleich alles hinschmeißen, sondern kann sich Unterstützung suchen. Darauf weist die Bundesagentur für Arbeit auf ihrem Portal planet-beruf.de hin. Der Überblick zeigt die verschiedenen hilfreichen Angebote, die Azubis bei Differenzen im Betrieb wahrnehmen können: