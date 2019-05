19.05.2019

Alkohol während der fünften Jahreszeit Alkohol am Arbeitsplatz: Der Chef ist in der Pflicht

Die fünfte Jahreszeit steuert auf ihren diesjährigen Höhepunkt zu. Doch aufgepasst, wer bei der Arbeit Alkohol trinkt oder noch mit Restalkohol im Blut die Arbeit antritt, hat ein deutlich höheres Risiko zu verunglücken. Passiert jetzt ein Unfall, entfällt nicht selten sogar der Versicherungsschutz. Stattdessen haften Chef und Mitarbeiter.

202 Menschen sterben Schätzungen zufolge in Deutschland jeden Tag an den Folgen ihres riskanten Alkoholkonsums oder an der Kombination von Alkohol und Tabak. Das sind rund 74.000 Menschen pro Jahr. Besondere Gefahren ergeben sich im Straßenverkehr. So zeigt alleine die Bilanz von 2015, dass fast 17.000 Verletzte und 256 Tote durch Unfälle, die sich unter Alkoholeinfluss ereigneten, viel zu viel sind.

Risiken bestehen jedoch auch am Arbeitsplatz bzw. wenn Mitarbeiter unter Alkoholeinfluss arbeiten. Mindestens 20 Prozent aller Arbeitsunfälle geschehen unter Alkoholeinfluss, rechnet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) warnt, dass alkoholisierte Mitarbeiter oft nicht mehr gesetzlich unfallversichert sind.

Grundsätzlich hängt es vom Grad der Alkoholisierung einer Person ab, ob sie noch unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung steht oder nicht. Entscheidend ist, ob bei dem alkoholisierten Mitarbeiter ein Leistungsausfall, das heißt Volltrunkenheit, oder nur ein Leistungsabfall vorlag.

Kein Versicherungsschutz bei Volltrunkenheit

Ist ein Mitarbeiter volltrunken und hat am Arbeitsplatz einen Unfall, dann ist das kein Arbeitsunfall. Bei einem Arbeitsunfall nämlich fordert die Rechtsprechung einen inneren Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit und dem Unfall. Ein volltrunkener Mitarbeiter aber ist nicht mehr in der Lage, die wesentlichen Arbeitsschritte durchzuführen. Er verrichtet also keine dem Unternehmen förderliche Tätigkeit mehr und damit auch keine versicherte Tätigkeit mehr. Und das bedeutet: Es besteht auch kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz mehr.

Muss bei einem Unfall beurteilt werden, ob der Verunglückte volltrunken war oder nicht, ist die Blutalkoholkonzentration eines von mehreren Kriterien. Außerdem müssen die Verfassung des Mitarbeiters und die von ihm zu erledigenden Arbeitsschritte berücksichtigt werden. Volltrunkenheit schließt in jedem Fall den Unfallversicherungsschutz aus. Auch dann, wenn der volltrunkene Mitarbeiter durch Einwirkungen zu Schaden kam, die er nicht verursachte, wie beispielsweise eine Explosion oder ein Gebäudeeinsturz.

Newsletter Wir bündeln für Sie, was wirklich wichtig ist. Jetzt kostenlos anmelden

Versicherungsschutz bei alkoholbedingtem Leistungsabfall

Hat ein Mitarbeiter lediglich einen alkoholbedingten Leistungsabfall und keinen Leistungsausfall, dann führt er rechtlich gesehen noch eine versicherte Tätigkeit durch. Er ist trotz geminderter Leistungsfähigkeit noch in der Lage, eine zweckgerichtete Arbeit zu verrichten. Hier besteht Unfallversicherungsschutz, weil grundsätzlich ein innerer Zusammenhang zwischen versicherter Tätigkeit und Unfall (Unfallkausalität) angenommen wird.

Anders liegt der Fall, sollte sich bei einem Unfall herausstellen, dass ausschließlich der Alkoholeinfluss den Unfall bedingte und damit rechtlich die alleinige Unfallursache war. Das ist jedoch nur gegeben, wenn der Unfallhergang typisch für einen unter Alkoholeinfluss Stehenden war und nicht ebenso gut andere Ursachen hätte haben können: zum Beispiel Unaufmerksamkeit, Leichtsinn, Übermüdung oder die körperliche Verfassung.

Vorsicht: Chef ist verantwortlich

Experten gehen davon aus, dass bis zu sieben Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland ein Alkoholproblem haben. Ernsthaft alkoholkrank sind nach Schätzungen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) fünf Prozent aller Berufstätigen. Aber auch schon kleine Mengen Alkohol haben bereits ernsthafte Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit. Schon mit 0,2 Promille lassen das Sehvermögen und die Bewegungskoordination nach – ein Gläschen Sekt reicht also, um die Gefährdung deutlich zu erhöhen. Es ist Aufgabe der direkten Vorgesetzten zu entscheiden, ob ein alkoholisierter Mitarbeiter vom Arbeitsplatz entfernt werden muss. Sofortiger Handlungsbedarf besteht, wenn ein unter Alkoholeinfluss stehender Mitarbeiter erkennbar nicht mehr in der Lage ist, weiterzuarbeiten. Die Situation zu dulden oder zu ignorieren kann für den Chef fatale Folgen haben.

Bier, Wein und Co: Alles zum Alkoholkonsum in Deutschland © magele-picture - stock.adobe.com Zehn Gramm puren Alkohol enthält ein sogenanntes Standardglas.... mehr © Bits and Splits - stock.adobe.com Den ersten Vollrausch gibt es durchschnittlich mit... mehr © MG - stock.adobe.com 14,6 Liter reinen Alkohol trinkt der Deutsche durchschnittlich... mehr © Tanya Po - stock.adobe.com Allzu schlecht steht es um Jugendliche zwischen 16... mehr © Fischer Food Design - stock.adobe.com Ein Caipirinha hat 300 Kalorien. Das sind fast so... mehr © Rainer Fuhrmann - stock.adobe.com Jedes sechste Kind in Deutschland hat mindestens einen... mehr © hiddenhallow - stock.adobe.com Alkoholismus kann weitreichende Konsequenzen haben:... mehr

Häufig gestellte Fragen

Wann muss der Chef bei einem alkoholisierten Mitarbeiter einschreiten?

Wenn er erkennt, dass dieser Mitarbeiter einen Zustand erreicht hat, in dem er nicht mehr in der Lage ist, sicher und korrekt zu arbeiten. Oder wenn er für sich oder andere eine Gefahr darstellt.

Was tun, wenn Chef und Mitarbeiter unterschiedlicher Meinung sind?

Ein Vorgesetzter sollte sich niemals auf Diskussionen mit einem alkoholisierten Mitarbeiter einlassen – weder über Trinkmengen, noch über deren Auswirkungen auf seine Arbeitsfähigkeit. Vorgesetzte allein entscheiden nach ihrer subjektiven Wahrnehmung, ob ein Mitarbeiter in der Lage ist weiterzuarbeiten. Wer Verantwortung trägt, entscheidet.

Darf der Chef einen alkoholisierten Mitarbeiter einfach nach Hause schicken?

Ist ein Mitarbeiter infolge Alkoholkonsums nur leicht beeinträchtigt, kann sein Vorgesetzter ihn nach Hause schicken oder zumindest aus dem Verkehr ziehen und beobachten. Ist ein Mitarbeiter dagegen alkoholisiert und stark beeinträchtigt, darf ein Vorgesetzter ihn keinesfalls unbeaufsichtigt lassen. Er muss dafür sorgen, dass der Betrunkene sicher nach Hause gelangt. Um seine Fürsorgepflicht als Vorgesetzter zu erfüllen, muss er zumutbare Maßnahmen ergreifen: zum Beispiel den Betrunkenen selbst nach Hause bringen oder einen Kollegen beauftragen, dies zu übernehmen. Möglich ist auch, dass ein Angehöriger oder Freund den Betrunkenen im Betrieb abholt und nach Hause bringt. Ist ein alkoholisierter Mitarbeiter hilflos oder desorientiert, muss unverzüglich notfallmedizinische Hilfe angefordert werden.

Welche rechtlichen Konsequenzen können auf den Chef zukommen?

Wenn bei einem Unfall einem Vorgesetzten nachgewiesen wird, dass er von der Alkoholisierung des Mitarbeiters wusste und ihn nicht am Weiterarbeiten hinderte, kann er in Regress genommen werden, das heißt: Die Versicherung holt sich die durch den Unfall verursachten Kosten von ihm zurück. Und nicht nur das: Er kann wegen seiner Pflichtverletzung auch strafrechtlich und zivilrechtlich haftbar gemacht werden.

Zahlen und Fakten zu Alkohol finden Sie hier.

Informationen zur Aktionswoche gibt es bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen unter dhs.de.

dhz