Stimmen Sie für das aus Ihrer Sicht beste Objekt und gewinnen Sie!

Hauptpreis ist ein Aufenthalt für zwei Personen im Carrossa Hotel Spa Villas auf der Insel Mallorca (sieben Übernachtungen mit Halbpension im Wert von 2.000 Euro).

Außerdem gibt es fünf Uhren (Fortis Maschinist Suitcase) zu gewinnen.

Abstimmen und gewinnen!

Nachname *

Vorname *

Firma

Branche, Beruf *

Straße, Nr. *

PLZ und Ort *

E-Mail *

Telefon *

Ihre Stimme zählt! Wählen Sie Ihren Favoriten

Funktionsgebäude Standortschießanlage Landstätten Geschäftserweiterung Gartenwerkstatt Strubobuob Bezau Rustico Gargnano Am Steilhang Solitär - Ein Haus für einen Künstler Haus B, Stuttgart Neubau eines Betriebsgebäudes für elobau sensor technology Napoleonturm zu Hohenrain Wäldi (CH) Sanitärgebäude am Jugendzeltplatz New Office Design für einen Immobilienentwickler Alpenchalets, Hotel ANA Haus in Germering Studio House Berlin Wohn(t)räume zur Inklusion Umbau eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in Ingolstadt Salzlagerhalle der Straßenmeisterei Geislingen Haus Wartaweil Wertstoff- und Straßenreinigungsdepot Nord, Augsburg Wegekapelle als Monolith Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen 2013 Umbau eines denkmalgeschützten Objekts in ein Steakrestaurant Institutsgebäude für die Fakultät Energie-Umwelt-Technik Tegula-Villen, Heidelberg Backstein, Beton und Holz Bootshaus im Schilf Grund- Mittel- und Fachoberschule mit Turnhalle Erweiterung und Sanierung der Firmenzentrale der DAW Wohnen am Kramerhof Smile Eyes Augenklinik Airport München Büroturm FIT AG

Ja, ich wünsche die Zusendung interessanter, unverbindlicher Informationen aus dem Angebot der Holzmann Medien GmbH & Co. KG per Email oder Post. Mein Einverständnis hierzu kann jederzeit widerrufen werden.

Ich bin damit einverstanden, dass meine im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten zur Kontaktaufnahme schriftlich und per E-Mail zu werblichen Zwecken von der Holzmann Medien GmbH & Co. KG sowie allen Sponsoren des Gewinnspiels (Hamacher Hotel Services GmbH und Boksberg GmbH) verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber der Holzmann Medien GmbH & Co. KG widerrufen.

Ja, ich möchte den kostenlosen DHZ-Newsletter abonnieren.

Sie können der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit telefonisch (Telefon 08247/354-126) oder durch eine kurze Mitteilung an die Holzmann Medien GmbH widersprechen. Mitarbeiter von Holzmann Medien GmbH & Co. KG und den Hamacher Hotel Services GmbH sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt.



Teilnehmen können alle Personen, die sich über das Gewinnspielformular anmelden.

Mit dem Absenden des Formulars stimme ich zu, dass meine Daten für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet werden. Über den Gewinner entscheidet das Los. Die Reise kann nicht verlängert, in bar ausgezahlt, veräußert oder weitergegeben werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist am 25. Februar 2018.

Bitte geben Sie den Sicherheitscode ein

* Pflichtfelder bitte ausfüllen

Jetzt abstimmen und gewinnen!